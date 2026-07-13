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Dom letniskowy. Wystarczy zgłoszenie, nie trzeba pozwolenia

Dom letniskowy. Kiedyś budowany z tego, co było pod ręką, dziś - zlecamy budowę specjalistom. Ich budowa nie wymaga pozwolenia - o ile chodzi nam o mały domek letniskowy, a na działce możemy ich postawić więcej niż jeden. Przepisy są łagodniejsze - jeśli mają mniej niż 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, to jest to dom, na który nie potrzebujemy pozwolenia, wystarczy zgłoszenie.

Ile jest w Polsce domków letniskowych, nie wiadomo, bo nie ma jednego, centralnego rejestru. Ale przy jeziorach, blisko lasów, nad morzem, w górach i na malowniczych wsiach stoją ich setki.

Domki letniskowe, jakie najczęściej stoją w Polsce to domy:

drewniane (modrzew, sosna, świerk i jodła)

mobilne

z kontenerów morskich,

popularne są też domki holenderskie

Mały domek za miastem to też Wasze marzenie? Czytajcie, jaki domek wybrać i ile to kosztuje. Albo od razu wybierz gotowy projekt domku letniskowego.

Dom mobilny - dom na kołach

To specjalny rodzaj domów. Domy mobilne to przenośne konstrukcje mieszkalne, które powstają w jednym miejscu, a następnie są transportowane do docelowej lokalizacji. Niektóre z nich całkowicie nie podlegają prawu budowlanemu, zamiast tego obowiązuje je prawo drogowe. Wielkość domu mobilnego to najczęściej 8 na 2,55 m. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym waga takiego domku nie może być większa niż 3,5 tony, łącznie z całym wyposażeniem.

Ale w rzeczywistości wiele domów mobilnych stoi latami w jednym miejscu.

Domki mobilne możemy z kolei podzielić na:

Tiny House – niewielkie domy na kołach (mają nawet 12 - 16 mkw), które mogą swobodnie poruszać się po drogach.

(mają nawet 12 - 16 mkw), które mogą swobodnie poruszać się po drogach. domy mobilne przewożone jako ładunek na zarejestrowanych przyczepach

Ceny gotowych domów mieszczą się w przedziale od 95 do 430 tys. zł - takie dane uzyskaliśmy na targach Twój Mały Dom 2025.

Jak wygląda taki domek i jak jest w środku? Zobaczcie. Oto dom na kołach polskiego projektu należący do pary muzyków – Ingrid i jej męża ze Skandynawii. Zobacz zdjęcia i czytaj dalej.

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Domy z kontenerów morskich

Dom z kontenera morskiego to dom z odzysku. Moda na nie dotarła do Polski kilkanaście lat temu i działa już u nas co najmniej kilkanaście firm, które zajmują się przeróbką kontenerów morskich i budowaniem z nich domów. Jeśli chcecie wybrać takie rozwiązanie, pamiętajcie o kilku rzeczach:

używany kontener kosztuje średnio 6-8 tys. zł, nowy ponad 15 tys. zł.

podobnie jak przy kupnie używanego samochodu, warto obejrzeć i sprawdzić jego stan.

przede wszystkim kontenery powinny być szczelne.

widoczne wżery, duże połacie rdzy wewnątrz lub na zewnątrz też dyskwalifikują kontener do budowy domu.

sklejkowa podłoga w kontenerze powinna być sucha i w dobrym stanie technicznym, nie może się uginać pod ciężarem człowieka (w nowych kontenerach jej obciążenie użytkowe wynosi 1000 kg/m2).

wewnątrz kontenera nie powinno być zapachu pleśni, stęchlizny

kontenery morskie nie mają żadnej izolacji i trzeba je ocieplić

Tu więcej o takich domach: Kontener mieszkalny.

Domek można zbudować z jednego kontenera, albo je łączyć. W Polsce są już nawet takie miejsca jak ten hotel z kontenerów morskich. Zobaczcie, jak wygląda i czytajcie dalej.

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Domki holenderskie nie tylko z sidingiem

To niewielkie obiekty wznoszone na stalowej ramie z kołami, co umożliwia ich przesuwanie na działce bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Całość opiera się na lekkim szkielecie drewnianym, który stanowi podstawę ścian i dachu. Tego rodzaju domki mają ograniczoną izolację cieplną, a ich elewacja wykonana jest najczęściej z sidingu, blachy lub drewna.

Choć konstrukcje te wyposażone są w koła, nie są pojazdami – nie mają tablic rejestracyjnych ani nie podlegają przepisom ruchu drogowego. Nie przechodzą również obowiązkowych badań technicznych. Z tego względu są regulowane przez przepisy prawa budowlanego. W tym kontekście domki holenderskie traktowane są jako tymczasowe obiekty budowlane, mimo że sama ich nazwa nie figuruje w przepisach.

Kuchnia, salon, sypialnia i łazienka na 35 m. Zdjęcia

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Domek typu Brda. Ile dziś kosztuje?

Kto w czasach PRL nie spędzał wakacji w domku typu Brda, ręka do góry! Stały w niemal wszystkich ośrodkach wypoczynkowych w Polsce. Niewielka bryła nawiązująca do szałasu lub namiotu to kwintesencja prostoty i funkcjonalności. W podstawowej wersji dom typu A-frame ma pow. około 40 m² i w środku salon z kuchnią i łazienką na parterze oraz sypialnię na piętrze.

Dziś też są popularne i można kupić gotowy domek typu Brda (wielu producentów domków drewnianych ma w ofercie konstrukcje tego typu) lub zbudować dom Brda samemu. Cena domków z drugiej ręki: od 125 tys. zł do 440 tys. zł.

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