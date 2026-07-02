Małe domy do 35 m² cieszą się rosnącą popularnością nie bez powodu. Niższe koszty budowy i eksploatacji, łatwiejsze uzyskanie pozwolenia, mniejszy wpływ na środowisko i możliwość postawienia domu nawet na bardzo małej działce – to tylko niektóre z zalet. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom architektonicznym – antresolom, dużym przeszkleniom, zadaszonym tarasom i kompaktowym układom – na niewielkiej przestrzeni można zmieścić wszystko, czego potrzebuje singiel, para lub mała rodzina.

Oto 5 najciekawszych przykładów:

1. Niewielki domek z kominkiem – Ze świetlikami (ok. 30 m²)

Ten projekt to prawdziwy hit wśród osób szukających taniego i przytulnego domku. Parterowy domek letniskowy o powierzchni niespełna 30 m² zaskakuje funkcjonalnością. W centralnym punkcie znajduje się jasny pokój dzienny z aneksem kuchennym, w którym dominuje kominek – serce całego wnętrza, tworzące niepowtarzalny, ciepły klimat o każdej porze roku.

Dodatkowo zaprojektowano niewielką sypialnię (lub gabinet) oraz łazienkę z oknem, w której bez problemu zmieści się wanna. Ogromnym atutem jest możliwość łatwej rozbudowy – dokumentacja zawiera II etap, w którym dodajemy kolejną sypialnię. Dzięki temu z małego domku dla jednej osoby lub pary w prosty sposób można stworzyć dom dla małej rodziny. Dla kogo? Dla osób ceniących kontakt z naturą, poranną kawę na tarasie i niskie rachunki.

2. Nowoczesny Śmiałek dr-S z antresolą i zadaszonym tarasem

Projekt Śmiałek dr-S to dowód na to, że mały dom może wyglądać bardzo nowocześnie. Zbudowany w technologii szkieletu drewnianego, z elewacją łączącą drewnianą szalówkę i szarą blachę na rąbek, prezentuje się elegancko i świeżo.

Wnętrze otwiera się na ogród dzięki dużym przeszkleniom. Na parterze znajduje się przestronny pokój dzienny z kozą (piecem wolnostojącym), aneks kuchenny i kompaktowa łazienka. Prawdziwym bonusem jest sypialnia na antresoli – dzięki niej udało się zmieścić wszystko bez uczucia ciasnoty. Zadaszony taras to wisienka na torcie – idealne miejsce na letnie wieczory niezależnie od pogody. Dla kogo? Dla miłośników nowoczesnego designu, którzy chcą dużo światła i bliskości natury.

Autor: Katalog Murator Projekty

3. Irving – uroczy, prosty i bardzo praktyczny (33 m²)

Klasyczny, ciepły w odbiorze domek o powierzchni użytkowej niespełna 33 m². Projektanci świetnie zagospodarowali przestrzeń: przytulna sala kominkowa połączona z aneksem kuchennym, wygodna łazienka i jedna sypialnia. Całość sprawia wrażenie przytulnego gniazdka. Dużym atutem tego projektu jest obszerny, zadaszony taras, który pozwala cieszyć się świeżym powietrzem nawet podczas deszczu. Prosta bryła oznacza niższe koszty budowy i łatwą realizację – idealny wybór dla osób, które budują „własnymi rękami” lub chcą szybko zamieszkać.

4. Piętrowy dom do 35 m² – rozwiązanie na najmniejszą działkę

Tak, to możliwe! Ten ciekawy projekt Laba A udowadnia, że na bardzo małej działce można postawić pełnowartościowy domek na dwóch kondygnacjach. Bryła jest kompaktowa, a jednocześnie nowoczesna dzięki ogromnemu przeszkleniu na jednej ze ścian – pełni ono funkcję zarówno okna, jak i wejścia do budynku. Wnętrze przypomina komfortową kawalerkę, ale rozplanowaną na dwóch poziomach. Tarasy po obu stronach budynku dają dodatkową przestrzeń do relaksu i optycznie powiększają dom. Możliwość posadowienia na granicy działki to ogromna zaleta dla właścicieli wąskich parceli.

Dla kogo? Dla osób z małą działką, które nie chcą rezygnować z piętrowej bryły i nowoczesnego charakteru.

Autor: Katalog Murator Projekty

5. Best dr-S – maksymalnie wykorzystana przestrzeń

Projekt Best dr-S to jeden z najbardziej dopracowanych domów w tym metrażu. Charakteryzuje go spora, otwarta przestrzeń dzienna połączona z zadaszonym tarasem, dobrze wyposażona kuchnia, przestronna jak na ten metraż łazienka oraz wygodna sypialnia. Elegancka, drewniana elewacja nadaje mu wyjątkowego uroku i sprawia, że dom wygląda drożej niż jest w rzeczywistości. To propozycja dla osób, które chcą czuć się w małym domu jak w znacznie większym.

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Dom do 35 m² na zgłoszenie – co mówią przepisy?

Budowa małego domu rekreacyjnego do 35 m² jest dziś znacznie prostsza dzięki uproszczonym formalnościom. Zgodnie z obowiązującym prawem, tego typu obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wystarczy tzw. zgłoszenie z projektem budowlanym. Kluczowe warunki, które należy spełnić, to przeznaczenie budynku na cele rekreacji indywidualnej oraz zachowanie limitu jednego takiego domu na każde 500 m² działki. To ogromne ułatwienie, ponieważ procedura zwalnia inwestora z obowiązku zatrudniania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Należy jednak pamiętać, że uproszczona ścieżka nie zwalnia z konieczności przestrzegania lokalnych przepisów. Przed rozpoczęciem prac trzeba sprawdzić, czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli tak, projekt musi być z nim zgodny. W przypadku braku planu, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. To kluczowy krok, który gwarantuje, że twój wymarzony domek będzie mógł legalnie stanąć na działce.

Ile kosztuje budowa domu do 35 m²?

Jedną z największych zalet małych domów są oczywiście niższe koszty inwestycji. Całkowity budżet zależy od wybranej technologii, standardu wykończenia i stopnia zaangażowania własnego. Budowa do stanu surowego zamkniętego, czyli ze wstawionymi oknami, drzwiami i gotowym dachem, to wydatek rzędu 60 000 – 90 000 zł. Jeśli marzysz o domu gotowym do zamieszkania, czyli w standardzie „pod klucz”, musisz przygotować się na kwotę od 110 000 do nawet 180 000 zł.

Warto pamiętać, że podane kwoty są szacunkowe. Ostateczna cena może wzrosnąć w zależności od kosztów robocizny w twoim regionie oraz cen materiałów. Nie można również zapominać o dodatkowych wydatkach, takich jak wykonanie przyłączy (woda, prąd, kanalizacja), które mogą znacząco podnieść całkowity koszt inwestycji. Najwięcej można zaoszczędzić, decydując się na budowę systemem gospodarczym i wykonując część prac samodzielnie.

Technologia budowy małego domu – co wybrać?

Decydując się na mały dom, stajesz przed wyborem odpowiedniej technologii budowy. Najszybsze i coraz popularniejsze rozwiązania to konstrukcje szkieletowe (drewniane) oraz domy modułowe. Technologia szkieletowa pozwala na wzniesienie budynku w kilka tygodni, a większość prac można prowadzić niezależnie od pogody. Z kolei domy modułowe powstają w fabryce, a na działce odbywa się jedynie ich montaż, co skraca proces do zaledwie kilku dni i gwarantuje wysoką precyzję wykonania.

Dla zwolenników tradycyjnych rozwiązań idealnym wyborem będzie technologia murowana. Choć budowa trwa znacznie dłużej i jest uzależniona od warunków atmosferycznych, domy murowane cechują się dużą trwałością, świetną izolacyjnością akustyczną i zdolnością do akumulacji ciepła. Niezależnie od wyboru, każda z tych technologii pozwala stworzyć solidny i komfortowy dom, dopasowany do indywidualnych potrzeb i budżetu.

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