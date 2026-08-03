Willa Zameczek w Konstancinie. Neogotycka wieża, secesyjny detal i trudna odbudowa zabytkowej rezydencji

Budynek nie reprezentuje jednak jednego, czystego stylu. Łączy motywy neorenesansowe i neogotyckie z dekoracją secesyjną, charakterystyczną dla architektury willowej początku XX wieku.

Przez wiele lat willa niszczała, a jej stan techniczny systematycznie się pogarszał. Dopiero przeprowadzona w ostatnich latach prywatna inwestycja pozwoliła odtworzyć najbardziej rozpoznawalne części obiektu: skomplikowany dach, wieżę i dekorację fasad. Realizacja pokazuje, jak trudne bywa pogodzenie ochrony zabytku z wymaganiami współczesnego domu, zwłaszcza gdy planowane prace obejmują nie tylko konserwację, lecz także odbudowę i rozbudowę.

Willa zaprojektowana przez przedsiębiorcę budowlanego

Zameczek został wzniesiony około 1906 roku. Za autora projektu uznawany jest Izydor Pianko, architekt i przedsiębiorca budowlany działający w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku. Według części źródeł Pianko zaprojektował willę dla siebie, natomiast opracowanie pracowni odpowiedzialnej za współczesną odbudowę określa ją jako dom doktora Rodysa, a następnie sędziego Breitkopfa. Rozbieżność ta pokazuje, że wciąż brakuje pełnego, powszechnie dostępnego opracowania historii własnościowej obiektu.

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Za wykonawcę willi podawana jest firma Władysława Czosnowskiego, należąca do najważniejszych warszawskich przedsiębiorstw budowlanych epoki. W Konstancinie działalność projektantów i firm budowlanych z Warszawy miała szczególne znaczenie. Powstające od końca XIX wieku letnisko było miejscem eksperymentowania z modnymi formami willi: szwajcarskimi pensjonatami, neorenesansowymi pałacykami, dworami oraz domami o secesyjnych elewacjach.

Zameczek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-857. Narodowy Instytut Dziedzictwa datuje obiekt na 1906 rok i wskazuje adres Jana Sobieskiego 19.

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Bryła jak niewielki romantyczny zamek

Nazwa willi dobrze oddaje intencję jej architektury. Budynek został skomponowany tak, aby nie przypominał regularnego miejskiego domu, lecz swobodnie rozbudowaną rezydencję, powstającą rzekomo w kilku etapach. Poszczególne części bryły mają zróżnicowaną wysokość, odmienne nakrycia i osobno opracowane elewacje.

Najważniejszym elementem kompozycji jest narożna wieża. Jej dolne partie tworzą część zasadniczej kubatury domu, natomiast powyżej dachu konstrukcja przechodzi w lekką, otwartą kondygnację widokową. Ażurowa galeria, drewniane słupy i wysoki, ostrosłupowy hełm nadają jej charakter belwederu. Wieża przełamuje poziomy układ elewacji i sprawia, że willa jest dobrze rozpoznawalna nawet pomiędzy wysokimi drzewami.

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Obok wieży pojawiają się wysokie szczyty, balkony i wykusze. Zróżnicowanie tych elementów sprawia, że żadna z fasad nie pełni wyłącznie roli elewacji bocznej. Dom został pomyślany jako obiekt oglądany ze wszystkich stron, stojący w ogrodzie i stopniowo odsłaniający kolejne fragmenty bryły.

Wielospadowy dach jest częścią architektury, nie tylko przekryciem

Jednym z najważniejszych elementów Zameczku jest rozbudowany dach. Tworzą go połacie o różnych kierunkach kalenic, połączone ze szczytami, wieżą, kominami i niewielkimi lukarnami. Taka geometria jest efektowna, ale z punktu widzenia budowlanego wyjątkowo wymagająca.

Każdy kosz dachowy, załamanie połaci i połączenie z pionową ścianą stanowi potencjalne miejsce przecieku. Szczególnej uwagi wymagają obróbki blacharskie przy wieży, szczytach i kominach. W starym obiekcie problemem bywają również odkształcenia więźby, przegniłe końcówki krokwi, osłabione złącza ciesielskie oraz wielokrotnie naprawiane pokrycie.

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Podczas remontu odtworzono wielospadowy dach i wieżę. Był to jeden z najbardziej widocznych rezultatów inwestycji, podkreślany przez samorząd jako przykład przywracania konstancińskiemu krajobrazowi ważnego zabytku.

Odtworzenie historycznej geometrii dachu wymaga zwykle połączenia tradycyjnego kształtu z nowymi warstwami technicznymi: izolacją cieplną, membranami, wentylacją połaci oraz zabezpieczeniem drewna. Najtrudniejsze jest zachowanie smukłości okapów i pierwotnej wysokości dachu. Zbyt gruby pakiet izolacyjny może zmienić proporcje gzymsów, lukarn i szczytów, dlatego warstwy muszą być dobierane z uwzględnieniem detalu elewacji.

Neorenesans, neogotyk i secesja na jednej elewacji

Zameczek jest budynkiem eklektycznym. Neorenesansowy charakter mają przede wszystkim regularne obramienia okien, dekoracyjne naczółki, gzymsy oraz część balkonów. Do neogotyku odwołują się strzeliste proporcje wieży, wysokie szczyty i ostre zakończenia dachu. Secesja ujawnia się w swobodniejszym komponowaniu ornamentów, miękkich liniach dekoracji oraz w sposobie zestawiania elementów o różnym pochodzeniu stylistycznym.

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Szczególnie efektowna jest fasada od strony ulicy. Jej środkową część podkreśla szczyt o falistym wykroju. W polu szczytu umieszczono dekoracje sztukatorskie, a pionową kompozycję wzmacniają wysokie okna. Niżej znajduje się balkon wsparty na masywnych konsolach.

Okna różnią się wymiarami i kształtem. Duże, wielodzielne przeszklenia wskazują na reprezentacyjne pomieszczenia, podczas gdy w wieży i szczytach zastosowano mniejsze otwory, podporządkowane dekoracyjnej kompozycji. Zachowanie historycznego rytmu podziałów stolarki ma duże znaczenie. Wymiana starych okien na konstrukcje o uproszczonych profilach mogłaby zmienić wyraz całej fasady nawet wtedy, gdy zachowano by ich pierwotne wymiary.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Od prywatnej rezydencji do lokali komunalnych

Willa w ciągu XX wieku wielokrotnie zmieniała właścicieli i użytkowników. Z obiektem związana była rodzina Müllerów. Zofia Müller, właścicielka Zameczku, pełniła funkcję sołtysa Konstancina. W sąsiedztwie, na części pierwotnej posesji Zameczku, w latach 1927–1928 powstała willa As przeznaczona dla Stanisława i Anny Müllerów.

W Zameczku mieszkał również pisarz i działacz społeczny Wacław Gąsiorowski, autor powieści historycznych, który po Zofii Müller objął funkcję sołtysa.

Według lokalnych opracowań podczas II wojny światowej w wieżyczce działała partyzancka stacja nadawcza. Po wojnie budynek przeznaczono na lokale komunalne. Taka funkcja najczęściej wiązała się z dzieleniem dużych pomieszczeń, wykonywaniem dodatkowych kuchni i łazienek oraz prowadzeniem instalacji bez całościowego projektu konserwatorskiego.

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Intensywne użytkowanie, brak systematycznych remontów i problemy finansowe kolejnych właścicieli przyczyniły się do stopniowej degradacji obiektu. Gmina, nie dysponując środkami potrzebnymi na kompleksową renowację, zdecydowała się sprzedać nieruchomość. Pierwszy prywatny inwestor nie zdołał jednak udźwignąć kosztów przedsięwzięcia.

Remont zabytku zatrzymał miejscowy plan

Odbudowa Zameczku nie była wyłącznie problemem konserwatorskim i technicznym. Istotną przeszkodę stanowiły również ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Właściciele zamierzali odnowić willę i przystosować ją do funkcji mieszkalnej. Realizacja wymagała jednak rozwiązań wykraczających poza prostą konserwację istniejącej bryły. Konieczna stała się zmiana planu miejscowego, która umożliwiła dokończenie inwestycji. Radni zgodzili się na taką zmianę po przedstawieniu argumentów właścicieli i projektantów.

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Spór pokazuje typowy problem dotyczący zabytkowych willi. Aby duży historyczny dom mógł funkcjonować współcześnie, często potrzebuje dodatkowej powierzchni technicznej, garażu, nowej komunikacji, urządzeń instalacyjnych lub budynku pomocniczego. Każde takie uzupełnienie może jednak zmienić charakter posesji i relację willi z ogrodem.

W przypadku Zameczku projekt obejmował nie tylko odbudowę i rozbudowę domu, ale także wozownię. Dokumentacja pracowni Decorum Architekci podaje, że projekt realizowano w latach 2019–2023. Autorami byli Zbigniew Tomaszczyk wraz z zespołem.

Wozownia jako część historycznego zespołu

Współczesny projekt objął również wozownię, co ma znaczenie dla odczytania całej posesji. Dawna willa nie funkcjonowała jako samotny budynek. Towarzyszyły jej obiekty gospodarcze, ogród, ogrodzenie, podjazd i układ dojść.

Adaptacja budynku pomocniczego pozwala umieścić w nim część współczesnych funkcji, które trudno wprowadzić do głównej willi. Mogą to być pomieszczenia techniczne, garaż, zaplecze gospodarcze albo dodatkowa część mieszkalna. Takie rozwiązanie ogranicza ingerencję w najbardziej wartościowe wnętrza Zameczku.

Warunkiem jest jednak utrzymanie odpowiedniej hierarchii. Nowa lub rozbudowana wozownia nie powinna konkurować skalą z willą, zasłaniać jej elewacji ani zaburzać historycznego układu ogrodu.

Kim był Izydor Pianko?

Izydor Pianko urodził się prawdopodobnie w 1861 roku, zmarł w 1931 roku. Był architektem i przedsiębiorcą budowlanym związanym z Warszawą. Informacje biograficzne na jego temat są rozproszone, a w źródłach spotyka się również wariant nazwiska „Pianka”.

Pianko uczestniczył w realizacji pierwotnego gmachu Filharmonii Warszawskiej, wzniesionego w latach 1900–1901. Oficjalna historia Filharmonii wskazuje Karola Kozłowskiego jako projektanta budynku, natomiast archiwalny katalog Warszawa1939 wymienia przy obiekcie także Izydora Piankę. Nie należy zatem przypisywać Piance samodzielnego autorstwa całej Filharmonii; bardziej prawdopodobny jest jego udział projektowy lub wykonawczy u boku Kozłowskiego.

Zameczek pokazuje jego zainteresowanie architekturą reprezentacyjną, ale przeskalowaną do rozmiarów podmiejskiej willi. Projektant zestawił elementy historyzujące z secesyjną swobodą kompozycji. Zamiast monumentalnego pałacu powstał dom o charakterze teatralnej, romantycznej rezydencji, odpowiadający aspiracjom właścicieli młodego letniska.

Zabytek odzyskany po latach

Współczesna odbudowa przywróciła Zameczkowi najważniejsze elementy sylwety. Ponownie czytelne są wielospadowy dach, wieża i bogata fasada. Inwestycja trwała kilka lat i wymagała nie tylko prac konserwatorskich, lecz także zmian planistycznych oraz opracowania nowego programu dla całej posesji.

Nie jest to przykład zachowania zabytku w całkowicie niezmienionym stanie. Zameczek został odbudowany i rozbudowany jako współczesny dom jednorodzinny. Najważniejsza pozostała jednak historyczna hierarchia: willa nadal dominuje nad otoczeniem, a wieża i szczyty zachowały rolę głównych elementów kompozycji.

Losy obiektu pokazują, że ratowanie starej willi nie sprowadza się do odnowienia elewacji. Konieczne są badania konstrukcji, rekonstrukcja dachu, odpowiednie rozwiązanie izolacji, odtworzenie detalu, uporządkowanie instalacji oraz pogodzenie inwestycji z ochroną ogrodu. Równie ważne bywają decyzje planistyczne i znalezienie funkcji, która pozwoli utrzymać duży, kosztowny budynek przez kolejne dziesięciolecia.

Źródła

Narodowy Instytut Dziedzictwa – zabytek.pl/pl/obiekty/konstancin-jeziorna-willa-zameczek Gmina Konstancin-Jeziorna – konstancinjeziorna.pl/news/drugie-zycie-zabytkowych-willi-w-konstancinie-jeziornie Decorum / AZT Architekci – decorum.pl/portfolio/dom-jednorodzinny-d21-willa-zameczek-i-wozownia-konstancin-jeziorna/ PiasecznoNews – piasecznonews.pl/pl/773_spoleczenstwo/842_konstancin-jeziorna-spoleczenstwo/56459_radni-umozliwili-dalszy-remont-willi-zameczek.html Oficjalna historia Konstancina-Jeziorny – konstancinjeziorna.pl/page/historia-konstancina-jeziorny Polska Niezwykła – polskaniezwykla.pl/web/place/32879%2Ckonstancin-jeziorna-willa-zameczek-z-1906-r-.html Warszawskie Unikaty – warszawskieunikaty.home.blog/2015/07/26/ul-sobieskiego-19-konstancin-jeziorna-willa-zameczek/ Klub Globtrotera Warszawa – klubglobtroterawarszawa.com/2025/05/22/konstancinski-zameczek/