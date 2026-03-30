Remont kuchni vs remont łazienki: co wychodzi drożej w 2026 roku?

Najdroższe elementy remontu kuchni i łazienki - porównanie kosztów

Najdroższe elementy remontu kuchni i łazienki w 2026 roku koncentrują się wokół specjalistycznych materiałów, robocizny oraz instalacji, przy czym proporcje wydatków w obu pomieszczeniach są wyraźnie różne.

W kuchni dominują meble kuchenne na wymiar wraz ze sprzętem AGD, które często stanowią ponad połowę budżetu materiałów. Do tego dochodzą blaty, płytki oraz modyfikacje instalacji hydraulicznych i elektrycznych, wymagające precyzyjnego dostosowania do układu pomieszczenia.

W łazience największy udział ma robocizna - nawet 50–60% całkowitego kosztu – obejmująca skuwanie starych płytek, wykonanie hydroizolacji, układanie płytek oraz biały montaż. Materiały (płytki, armatura sanitarna, hydroizolacja) są tu zazwyczaj tańsze niż w kuchni, ale prace są bardziej pracochłonne ze względu na wilgotne środowisko i konieczność precyzyjnego spasowania elementów.

Porównując obie powierzchnie w typowym mieszkaniu, remont kuchni o powierzchni około 10 m² generuje wyższe koszty całkowite niż łazienki o 5–6 m², mimo że koszt jednostkowy za m² w łazience bywa wyższy z powodu zagęszczenia prac instalacyjnych i wykończeniowych.

Różnica wynika przede wszystkim z charakteru wyposażenia: kuchnia wymaga drogich mebli i AGD, łazienka - intensywnej robocizny i zabezpieczeń przed wilgocią. W budżecie całego mieszkania kuchnia może pochłonąć nawet 40% środków przeznaczonych na remont.

Polecamy: Instalacje wodne i kanalizacyjne w łazience - jakie zmiany podczas remontu?

Ile kosztuje remont kuchni w 2026 roku?

Remont kuchni w 2026 roku należy do najdroższych pozycji w całym mieszkaniu. Dla pomieszczenia o powierzchni 10 m² w standardzie popularnym (średnia półka materiałów) całkowity wydatek wynosi około 26 736 zł. Na materiały przypada 19 080 zł, z czego największą część - ponad 15 000 zł - pochłaniają meble kuchenne na wymiar (4 metry bieżące) wraz ze sprzętem AGD. Płytki ścienne i podłogowe to kolejne około 2 000 zł. Robocizna przekracza 7 500 zł, w tym układanie płytek (ponad 4 000 zł) oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (ok. 1 800 zł).

W szerszych widełkach ceny wahają się od 25 000–35 000 zł za podstawowe odświeżenie, przez 40 000–55 000 zł za standardowy remont, aż po 60 000–80 000 zł i więcej za kompleksową realizację „pod klucz”.

Koszty rosną w blokach z wielkiej płyty ze względu na konieczność przeróbek instalacji. Wybór gotowych modułów meblowych zamiast zabudowy na wymiar pozwala obniżyć wydatek, ale nie zawsze jest możliwy ze względu na niestandardowy układ pomieszczenia.

Ile kosztuje remont łazienki w 2026 roku?

Remont łazienki o standardowej powierzchni 4–6 m² w 2026 roku to wydatek rzędu 17 000–25 000 zł brutto w popularnym standardzie. Przykładowo dla łazienki 6 m² koszt zamyka się w kwocie około 18 000–18 380 zł. Materiały (płytki, kleje, fugi, hydroizolacja i podstawowa armatura) kosztują 7 000–12 000 zł, przy czym najdroższe pojedyncze pozycje to urządzenia sanitarne - kabina prysznicowa, brodzik, bateria, WC, umywalka i szafka - razem około 3 738 zł.

Robocizna jest droższa i wynosi 9 000–13 000 zł (w przykładzie 10 992 zł), obejmując m.in. wymianę hydrauliki (3 591 zł), układanie płytek na ścianie (3 372 zł) i podłodze (1 582 zł) oraz montaż sanitariatów. Robocizna stanowi 50–60% budżetu, a jednostkowy koszt za m² jest często wyższy niż w kuchni ze względu na konieczność hydroizolacji, precyzyjnych docinek płytek i prac w wilgotnym środowisku.

Kompleksowy remont małej łazienki (4–5 m²) mieści się w przedziale 17 000–25 000 zł, przy czym mały metraż nie obniża znacząco ceny ze względu na podobny zakres prac.

Warto przeczytać: Co nad blatem w kuchni?

Remont kuchni vs remont łazienki 2026 - które pomieszczenie wychodzi drożej?

Porównując oba remonty w typowym mieszkaniu 45 m², kuchnia wychodzi drożej w ujęciu absolutnym -pochłania około 26 736 zł (40% całego budżetu remontowego), podczas gdy łazienka 6 m² kosztuje około 18 000–18 380 zł. Różnica wynika głównie z wyposażenia: w kuchni dominują drogie meble na wymiar i AGD, w łazience – pracochłonna robocizna i instalacje. Koszt za m² jest zazwyczaj wyższy w łazience ze względu na intensywność prac wykończeniowych i hydroizolacyjnych.

Ostateczny koszt zależy od metrażu, standardu materiałów, zakresu przeróbek instalacji oraz regionu Polski. W aglomeracjach stawki robocizny są wyższe, a w blokach z wielkiej płyty dodatkowe koszty generują modernizacje hydrauliki i elektryki. Zawsze zalecana jest indywidualna wycena u kilku wykonawców, ponieważ realne wydatki mogą przekroczyć wstępne szacunki o kilka–kilkanaście procent.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.

