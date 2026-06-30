Stare mazurskie domy mają w sobie coś, czego nie da się odtworzyć nawet najlepszym projektem. To nie tylko proporcje budynku czy materiały, ale przede wszystkim ślady czasu – drewno noszące ślady ręcznej obróbki, cegły wypalone przed dziesiątkami lat czy dachówki, które przetrwały kolejne zimy i letnie upały. Wiele takich budynków znika z krajobrazu albo podczas remontu całkowicie traci swój dawny charakter. Tym razem stało się inaczej.

Dom położony na dużej działce, wśród drzew i niedaleko jeziora, od razu zachwycił nowych właścicieli. Wiedzieli jednak, że zanim stanie się miejscem letniego wypoczynku, będzie wymagał gruntownej modernizacji. Kluczowe było jedno założenie – nie stworzyć nowego domu w starej bryle, ale zachować jak najwięcej z tego, co przez lata stanowiło o jego wyjątkowości.

Najtrudniejszą decyzją było... nie wymieniać wszystkiego na nowe

Przy remontach starych domów pokusa całkowitej wymiany materiałów jest ogromna. Nowe okna są cieplejsze, gotowa więźba dachowa przyspiesza prace, a współczesne materiały często wydają się prostszym rozwiązaniem. Tutaj obrano zupełnie inną drogę.

Zanim rozpoczęto przebudowę, wykonano szczegółową ocenę stanu technicznego budynku. Pozwoliła ona określić, które elementy można uratować, a które rzeczywiście wymagają wymiany. Dzięki temu na dachu ponownie znalazła się historyczna dachówka – oczyszczona, zabezpieczona i ułożona na wyremontowanej konstrukcji. Renowację przeszły również oryginalne skrzynkowe okna, które nadal pełnią swoją funkcję i są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów elewacji.

Tam, gdzie drewno było już zbyt zniszczone, wykorzystano materiał pochodzący z rozbiórki innych historycznych budynków. Dzięki temu nowe fragmenty nie odcinają się od oryginalnej konstrukcji, lecz naturalnie wpisują się w całość.

To podejście widać również we wnętrzach. Widoczne belki stropowe zachowano i odpowiednio wyeksponowano, a nowe elementy konstrukcyjne wykończono starym drewnem, dzięki czemu trudno odróżnić je od oryginalnych.

Wnętrza zmieniły się mniej, niż mogłoby się wydawać

Choć dom przeszedł gruntowny remont, jego układ pozostał w dużej mierze taki, jaki był przed laty. Architekci uznali, że pierwotny rozkład pomieszczeń dobrze odpowiada współczesnym potrzebom i wymaga jedynie niewielkich korekt.

Przy wejściu powstała praktyczna garderoba, kuchnię połączono z jadalnią, a przestrzeń dzienna otwarto tak, by z niemal każdego miejsca można było podziwiać otaczającą dom zieleń. To właśnie krajobraz stał się najważniejszym elementem wystroju – wnętrza miały z nim współgrać, a nie odwracać od niego uwagę.

Projektanci postawili na spokojną kolorystykę i naturalne materiały. Dominują drewno, cegła, kamień oraz tkaniny o wyraźnej fakturze. Nie ma tu przypadkowych ozdób ani modnych rozwiązań, które za kilka lat mogłyby się zestarzeć.

Autor: Michał Przeździk/Budzik Studio, projekt: 2K Architektura/ Materiały prasowe

Autor: Michał Przeździk-Buczkowski/Budzik Studio, projekt wnętrz: 2K Architektura/ Materiały prasowe

Największą rolę odgrywa drewno – stare, z widoczną historią

W tym domu drewno nie jest dekoracją, lecz głównym budulcem atmosfery wnętrz. Na podłogach ułożono historyczne deski z odzysku, zachowujące ślady wieloletniego użytkowania. Tego samego materiału użyto na części ścian, wykonano z niego drzwi, a także zabudowy w kuchni, łazienkach i garderobie.

Dzięki temu nawet nowe elementy wyglądają tak, jakby były częścią domu od wielu pokoleń. To rozwiązanie zupełnie inne od popularnego dziś stylizowania nowych materiałów na stare. Tutaj autentyczność nie jest efektem odpowiedniej farby czy szczotkowania drewna – wynika z jego rzeczywistej historii.Podobnie potraktowano cegłę. W holu, kuchni i jednej z łazienek zastosowano płytki wykonane z rozbiórkowej cegły pruskiej. Materiał nie tylko podkreśla charakter wnętrz, ale dobrze sprawdza się również przy ogrzewaniu podłogowym, długo oddając zgromadzone ciepło.

Nowoczesny dom, który nie próbuje być modny

Choć we wnętrzach nie brakuje współczesnych rozwiązań, trudno odnieść wrażenie, że projekt podporządkowano chwilowym trendom. Centralnym punktem salonu jest dwustronny kominek o prostej bryle, wykończony odrestaurowanymi kaflami. W kuchni znalazło się miejsce na dużą wyspę, ale równie ważną rolę odgrywa ceramiczny farmerski zlew ustawiony przy oknie z widokiem na ogród.

Meble są proste i wykonane z naturalnych materiałów. Zamiast błyszczących frontów czy modnych dekorów dominują drewno, kamień i mosiężne detale. Także oświetlenie nie stara się grać pierwszej roli – szklane, gliniane i rattanowe lampy jedynie dopełniają spokojną kompozycję.

Na poddaszu zachowano tę samą zasadę. Sypialnie pozostają jasne i oszczędne w formie, z otwartą więźbą dachową i widokiem na korony drzew. Łazienki wykończono tymi samymi materiałami, które pojawiają się na parterze, dzięki czemu cały dom sprawia wrażenie spójnej, przemyślanej całości.

Największą wartością tej realizacji nie są efektowne rozwiązania ani kosztowne wyposażenie. O jej charakterze zdecydowały wybory podjęte na samym początku – by ratować zamiast wymieniać, odnawiać zamiast zastępować i wykorzystać materiały, które mają własną historię.

Dzięki temu mazurski dom zachował to, czego nie da się kupić ani odtworzyć. Nadal wygląda jak budynek, który od dziesięcioleci stoi w tym samym miejscu, choć dziś zapewnia komfort odpowiadający współczesnym wymaganiom. To przykład remontu, w którym największym sukcesem nie jest to, co dodano, lecz to, co udało się ocalić.

Autor: Michał Przeździk/Budzik Studio, projekt: 2K Architektura/ Materiały prasowe

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