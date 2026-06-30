Ze starego domku na wsi z lat 80. zrobili coś niesamowitego. Co za przemiana!

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Wymiana dachu w starym domu z lat 80.

Znaczna część drewnianej więźby starego domu została wymieniona tak, aby nie zmienić jej głównych wymiarów, wysokości kalenicy, nachylenia i naczółkowego kształtu dachu. Docieplenie ścian domu pociągnęło za sobą konieczność zaprojektowania szerszego okapu. Po wykonaniu deskowania z folią wiatrową dach został pokryty dobrej jakości dachówką betonową – esówką.

– Chciałem, aby połać miała dużą grubość – prawie taką jak dachy kryte strzechą - mówi architekt Paweł Wład Kowalski. W ten sposób dach wyróżnia dom spośród innych i tworzy jego przysadzisty, ciepły wygląd. Grubość połaci widać zwłaszcza przy dużych oknach pod naczółkami. Efekt ten uzyskałem za sprawą specjalnej konstrukcji okapu ukrywającego rynny – zamkniętego szerokimi deskami ułożonymi pod skosem na jego krawędzi. Za nimi schowane są również rury spustowe odprowadzające wodę z naczółków.

Architekt wspomina, że długo musiał tłumaczyć dekarzom, jak wykonać ten detal, dzięki któremu tradycyjny dach zyskał nowoczesny wygląd.

Zaadaptowane poddasze i dobudowany ganek

Do domu został dobudowany również ganek wejściowy przekryty dwuspadowym dachem wspartym na kolumnach z daglezji. Spływająca z niego woda deszczowa leje się prosto z połaci na boki, na kamienne schody.

– Lubię takie rozwiązania, które powodują, że architektura jest bliżej natury – jak kiedyś... – dodaje architekt.

Oprócz wymiany pokrycia dachu przewidziano zaadaptowanie ciemnego, nieużytkowego strychu na cele mieszkalne. Modernizacja objęła też docieplenie zimnych ścian i osłonę wejścia. Co się udało.

Galeria zdjęć starego domku na wsi z lat 80. po przebudowie

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Paweł Wład Kowalski Dach ma znaczenie magiczne. To nie tylko element budowlany konstrukcji chroniący dom przed deszczem. To chyba najważniejsza część architektury związana z tworzeniem bezpiecznego miejsca, a w przypadku domu mieszkalnego kojarząca się z ochroną ogniska domowego. Jego drewniana konstrukcja i materiał pokrycia wpłynęły na jego tradycyjny kształt i formę architektoniczną wypracowaną przez dziesiątki pokoleń. Dwuspadowe dachy widoczne w krajobrazie już z daleka wskazują miejsce ludzkich siedzib. Doświadczeniami budowlanymi ukształtowaliśmy formę budynków, ich dachów – teraz one kształtują nas,organizują wielowymiarową przestrzeń naszego życia, jego ład i harmonię.

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