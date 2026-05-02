W domu może być nawet kilka tarasów lub jeden obiegający budynek na całym obwodzie. Dzięki zadaszeniu domownicy otrzymują wygodne „nieprzemakalne” miejsce do spędzania czasu pośród ogrodu. Zaletą zadaszenia jest też ochrona posadzki tarasu przed opadami atmosferycznymi oraz osadzaniem się na niej skroplin z mgły czy szronu. Poprawia się dzięki temu bezpieczeństwo użytkowników domu.

Parterowa willa dla dużej rodziny

To ekstrawagancka rozłożysta willa dla miłośników współczesnego designu. Płaski dach przykrywa obszerny parterowy dom i duży taras. Monolityczną bryłę Homeconcept 112 urozmaicają betonowe ściany, które wychodzą poza obrys domu i zasłaniają duże przestrzenie okien i taras, zwiększając poczucie intymności mieszkańców. Jedna z takich ścian oddziela strefę wejścia od zadaszonego, ale odkrytego miejsca postojowego dla samochodu. Bryła domu okolona jest betonową ramą, która pełni rolę zadaszenia tarasu i stanowiska postojowego oraz pergoli nad wejściem. Efektownym dodatkiem jest prostokątna, wydłużona sadzawka rozciągnięta wzdłuż dojścia do drzwi wejściowych. Druga podobna w kształcie ozdabia ogród przy tarasie.

Ze względu na to, że budynek ma tylko jedną kondygnację mieszkalną jest ona wyraźnie rozdzielona na części nocną i dzienną. Funkcję granicy pełni rozciągnięty wzdłuż domu korytarz z dużymi szafami wnękowymi, łazienką i spiżarnią otwartą na kuchnię. Nowoczesny styl architektury podkreśla aranżacja otwartej przestrzeni salonu, jadalni i kuchni z wyspowymi elementami wystroju i przeszklonymi ścianami tarasowymi z przesuwnymi drzwiami.

Dom jest przeznaczony dla dużej rodziny, gdyż są tu aż cztery sypialnie. Każda ma wyjście na niewielki dodatkowy taras we wgłębieniu ściany ciągnącym się wzdłuż bocznej ściany. W największej przeznaczonej dla rodziców jest garderoba i osobna łazienka.

Od strony wejścia znajduje się strefa gospodarcza z garderobą na okrycia wierzchnie oraz kotłownię z pralnią.

Dom z poddaszem użytkowym i wielkim tarasem

A115G1 Dla rodziny od strony frontowej wygląda jak klasyczny dom z poddaszem użytkowym. Jednak przechodząc na jego ogrodową część, można zobaczyć olbrzymie dwuspadowe zadaszenie podparte na dwóch kolumnach, pod którym znajduje się obszerny taras. Gdyby dobudować ściany boczne, równie dobrze mogłoby to być skrzydło domu. Duża zadaszona przestrzeń sąsiaduje przez duże przesuwne drzwi tarasowe z salonem i jadalnią. Otwarta kuchnia zajmuje frontową część część strefy dziennej. Jest tu też spiżarnia przylegająca do dużego przedsionka z wnękami na szafy i przejściem przez kotłownię do garażu. Część garażowa ma dodatkowe pomieszczenie, w którym można urządzić warsztat lub dodatkową przestrzeń do przechowywania. Z boku garażu jest też wyjście boczne na ogród. Przy korytarzu i klatce schodowej znajduje się z jednej strony łazienka, a z przeciwnej sypialnia.

Poddasze to strefa nocna z trzema sypialniami – jedna duża master bedroom z łazienką i garderobą. Jest tu także duża łazienka i pralnia. Pionowe okna w ścianach szczytowych wspomagają okna dachowe, które są dodatkowym doświetleniem w mieszkalnej części, a jedynym źródłem światła dziennego w części sanitarnej poddasza.

Mały dom z poddaszem użytkowym, dużym tarasem i werandą

DS23841 Aksamitka 2 to nieduży, ale zadziwiająco pojemny dom. Na uwagę zasługuje zadaszony taras zajmujący prawie połowę powierzchni zabudowy. Przylega do niego na długości dwóch ścian część dzienna z dużym salonem, jadalnią i kuchnią oraz… sypialnia. Do domu wprowadza niewielka weranda przykryta dwuspadowym dachem. Wprowadza do domu niewielka sień i korytarz obok którego jest kotłownia i łazienka.

Schody z szerokiego korytarza prowadzą na poddasze z antresolą otwartą na część jadalną parteru. Na antresoli jest urządzona wspólna przestrzeń, gdzie można urządzić strefę domowej rozrywki – w projekcie jest wrysowany stół bilardowy. Są tu jeszcze dwie sypialnie oraz duża łazienka z częścią przeznaczoną na pralkę i suszarkę. Doświetlenie poddasza zapewniają okna w ścianach bocznych i przeszklenie trójkątnej dużej jaskółki w połaci dachowej.

Domy z poddaszem użytkowym i tarasem w narożniku

Taras umieszczony pod dachem w wygospodarowanej przestrzeni przez wcięcie narożnika to popularne rozwiązanie w domach jednorodzinnych.

A101 W cieniu drzew (etap II) ma prostą klasyczną bryłę domu z dwuspadowym dachem. W jego przypadku wcięcie narożnika wydziela w parterze także część dzienną z otwartą kuchnią wydzieloną jedynie przez dużą wyspę. Przy kuchni jest też przechodnia spiżarnia z przejściem do przedsionka. Nad strefą dzienną jest otwarta przestrzeń aż po skosy dachu. Nieduży dom na parterze zmieścił jeszcze dwie sypialnie i łazienkę. Schody w korytarzu na wprost wejścia wprowadzają na poddasze z nietypową, bo zabudowaną antresolą. U góry jest tylko wąska przestrzeń, z której widać fragment salonu. Ściany boczne antresoli wygospodarowały więcej przestrzeni pod dachem, gdzie zaprojektowana została duża sypialnia z trzema łóżkami – nietypowe rozwiązanie współcześnie. Jest tu także łazienka.

M227a Malinowy krzew – wariant I, dzięki bocznemu skrzydłu, w którym na parterze zmieścił się garaż, a na poddaszu część mieszkalna zyskał mnóstwo dodatkowej przestrzeni. Bryłę domu przykrytego wielospadowym dachem urozmaicają ścięty narożnik tarasu i nadwieszone poddasze nad cofniętą ścianą parteru frontowej elewacji, co utworzyło szeroką werandę.

Część dzienna parteru przylega do częściowo zakrytego dachem tarasu przy dwóch ścianach domu. Za kuchnią ulokowana została jedna z kilku sypialni w domu. Po przeciwnej stronie korytarza jest łazienka i wejście do dużego pomieszczenia technicznego z pralnią i kotłownią. Stąd można przejść do dużego garażu z dodatkowym wyjściem na ogród.

Poddasze można określić mianem domowego hotelu, bo zmieściło się tu pięć sypialni i łazienka z dużą przestrzenią na urządzenie pralni. Największa z sypialni z własną garderobą zajmuje całe poddasze skrzydła domu nad garażem.

