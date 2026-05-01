Witold Podsiadło przez lata zdobywał wiedzę na temat stosowanych dawniej w regionie technik ciesielskich i stolarskich, ucząc się z praktyki i od mistrzów dawnego rzemiosła. Rozpoczął tę przygodę wiele lat temu od robót w swoim remontowanym domu. To prawdziwy pasjonat architektury sudeckiej, który od lat aktywnie angażuje się w ochronę regionalnego dziedzictwa. Pomógł chyba wszystkim właścicielom starych zaniedbanych domów i gospodarstw w okolicy. Każdy wyraża się o nim, jego wiedzy i pracy w samych superlatywach. Remont kuźni w Płóczkach Górnych to jego własna kolejna inicjatywa, na którą zdecydował się, obserwując przez lata destrukcję cennego budynku.

Od zapomnienia do remontu

- Budynek był nieużytkowany przez około 50 lat. Stał porzucony, zarośnięty trawami i krzewami. Gdy tu trafiłem, musiałem zacząć od podstaw – opowiada Witold. - Jedyną rzeczą, jaką zrobiła poprzednia jego właścicielka było wpisanie go do rejestru zabytków – dodaje.

To budynek, który przed remontem był w opłakanym stanie. - Woda lała się do wnętrza przez dziurawy dach wiele lat. Spowodowała mnóstwo szkód, które w większości wciąż czekają na naprawę. Do zniszczeń przyczynił się również utrudniony odpływ wody spływającej obok domu przez podniesienie poziomu gruntu i drogi, co spowodowało zawilgocenie domu od dołu. Musieliśmy zaprojektować nowy drenaż, ale trzeba jeszcze wykonać przepust pod drogą, aby woda mogła swobodnie spłynąć do położonego po drugiej stronie potoku.

Renowacja – powoli, ale systematycznie

Prace prowadzone są etapami, częściowo finansowane z dotacji. Udało się je pozyskać przez trzy kolejne lata – dwa razy z funduszy dolnośląskiego konserwatora zabytków, a raz władz wojewódzkich Dolnego Śląska.

- Najpierw naprawiliśmy więźbę dachową, potem przywróciliśmy tradycyjne pokrycie dachu z gontu. Udało się znaleźć niewielkie fragmenty oryginalnego pokrycia, które posłużyły jako wzór – opowiada Witold.

Najmniejsze znalezisko podczas takiego remontu to bezcenny skarb, który pozwala na odtworzenie stanu oryginalnego.

- W tym roku remontujemy ściany ryglowe, a w następnych latach planujemy renowację wieńców i partii murowanych parteru – mówi Witold. Wiele elementów wymagało delikatnego podniesienia, zabezpieczenia i rekonstrukcji, w tym dębowe słupy podcienia, które z czasem zapadły się w ziemi. Musieliśmy je wykopywać z ziemi i osadzać na nowo.

Szczególną dumą właściciela jest odtworzenie starego komina z piaskowca, który jest połączony z dużym paleniskiem w pomieszczeniu kuźni. To duże pomieszczenie służy obecnie za magazyn. Zmieściły się tu potężne modrzewiowe belki, które czekają na swój moment remontu.

i Autor: DJ/ Archiwum prywatne Drewniana galeria biegła wokół pierwotnego budynku, który być może jest XVII w.

Dom opowiada historię

Budynek powstawał etapami. Najstarsza część, zbudowana z wieńcowych bierwion, prawdopodobnie pochodzi z XVIII wieku, a może nawet z końca XVII wieku.

- Kowal był majętny, stać go było na porządne drewno. Te bierwiona mają ponad 20 cm szerokości – tłumaczy gospodarz.

Cechą szczególną jest także zachowany, profilowany strop z drewnianymi listwami dekoracyjnymi, który swoim stylem przywodzi na myśl zdobienia znane z drewnianych kościołów. Z czasem dobudowano boczne skrzydło, równolegle do drogi, które zostało odbudowane po pożarze w 1868 roku. Świadectwem odbudowy jest zastosowanie większych niż pierwotnie okien, zgodnie z ówczesną modą.

i Autor: DJ/ Archiwum prywatne Zachowały się resztki mchu, którym uszczelniano tradycyjnie przestrzenie między belkami wieńcowej ściany

Kuźnia – cud, że zachowało się aż tyle

Parter był murowaną izbą kuźniczą z warsztatem, a piętro częścią mieszkalną z galerią prowadzącą wzdłuż budynku. Sama kuźnia miała niegdyś podcień, pod który mogły wjeżdżać wozy – nie było wtedy murowanej ściany, a kowal miał bezpośredni dostęp do koni czy naprawianych obręczy kół.

- Zachowały się oryginalne elementy, takie jak rygiel, do którego przywiązywano konie. Belka na której jest osadzony, była obita blachą, żeby koń z nudów nie obgryzał drewna – zachował się fragment okutego metalem drewnianego elementu – opowiada Witold.

Wnętrze kuźni nadal przechowuje ślady dawnego rzemiosła – na przykład wyraźnie widoczne pozostałości po palenisku i komin, który mimo destrukcji został uratowany i odrestaurowany zgodnie z tradycyjnymi metodami. - Ten komin to mój powód do dumy. Zrobiliśmy go z lokalnego piaskowca, dokładnie tak, jak był zbudowany oryginalnie. Zachowaliśmy podstawę i formę.

Na szczycie znajdzie się jeszcze czapka z białego piaskowca, którą wykonali miejscowi mistrzowie kamieniarstwa, z którymi Witold Podsiadło współpracuje. - Ciekawostką jest przebieg drogi, która ma obecnie nową asfaltową nawierzchnię, ale wyraźnie jest podniesiona w okolicy kuźni. W podcieniu kuźniczym i obok wszędzie jest mnóstwo żużla pod ziemią. Jestem pewien, że podwyższenie drogi też spoczywa na żużlowym podkładzie, który kowal latami tam wysypywał.

Wizja i przyszłość - tradycja, która inspiruje

Choć remont wciąż trwa, cel jest jasno określony. - To nie ma być skansen. To ma być dom. Może dla jednego z moich dzieci. Na razie to projekt na lata, ale warto – podkreśla Podsiadło. Ten dom to prawdziwy unikat. Cud, że przetrwał mimo niesprzyjających okoliczności, co dodatkowo zachęca do jego remontu, a później zamieszkania. - Tutaj każda belka, każda listwa, każdy element to zabytek. Oczywiście wiele elementów zostało rozkradzionych, ale to, co zostało, ratujemy i odtwarzamy z szacunkiem dla przeszłości – mówi Witek.

Praca Witolda Podsiadły to nie tylko renowacja budynków, ale i przywracanie do życia lokalnej tożsamości. Jego działania mają charakter edukacyjny i inspirują innych do zainteresowania się architekturą regionalną. - To nie tylko drewno i glina, ale i pamięć o ludziach, którzy tu żyli i pracowali. To trzeba uszanować – stwierdza gospodarz. Oby takich domów z duszą i takich ludzi z pasją było jak najwięcej.

