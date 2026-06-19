Klasyka w architekturze, tak jak w modzie czy literaturze po prostu się sprawdza. Tradycyjne formy architektury po prostu bliskie, przyswojone i akceptowalne przez większość z nas. Budynki w takiej formie są, można powiedzieć, archetypem ciepła domowego ogniska, rodzinnych więzi.

Najwięcej klasycznych wzorców dostarcza architektura regionalna. Jest wiele miejsc, w których domy wciąż wznoszone są w lokalnych stylach. W Polsce najbardziej znanym przykładem jest architektura podhalańska. Domy w tym bardzo charakterystycznym stylu można zresztą spotkać nie tylko na Podhalu, ale w innych regionach Polski. Ma swoich wielbicieli nad morzem, nad jeziorami i w wielkich miastach. Wzorców do naśladowania z polskich regionów i zza granicy nie brakuje.

Nowoczesny dom w stylu ojcowskim

To jest nowoczesna interpretacja klasycznego stylu ojcowskiego. Taka charakterystyczna bryła z symetrycznymi ryzalitami na fasadzie i elewacji ogrodowej od blisko 200 lat jest charakterystyczna dla Ojcowa. Narodziła się w czasach, kiedy ta niewielka wieś w dolinie Prądnika, dzisiaj stolica parku narodowego stała się jednym z uzdrowisk w zaborze rosyjskim. Była czasami nazywana Małą Szwajcarią z powodu krajobrazu, ale również właśnie architektury, która właśnie była stylizowana na wzory ze szwajcarskich kurortów. GL1241 Jupiter VI Bis bardzo przypomina formą ten klasyczny ojcowski typ. Doskonale wpisałby się w krajobraz okolicy, tym bardziej, że w gminie Skała, do której Ojców należy obowiązują bardzo rygorystyczne zasady wznoszenia budynków właśnie w stylu nawiązującym do ojcowskiej klasyki.

To obszerny dom, którego bryłę powiększa przylegający garaż na dwa samochody. Poza bryłą architekturę ojcowską przypomina deskowanie na ścianach powyżej parteru i uproszczone ozdobne drewniane elementy konstrukcji dachu pod szczytem. Do nowoczesności odwołuje się uproszczona bryła, szary kolor ram okiennych, modne kształty przeszkleń i stalowe, szare stalowe balustrady na poddaszu.

Wejście usytuowane zostało w narożnym wgłębieniu obok bryły garażu, z którego prowadzi drugie wejście bezpośrednio do małego przedsionka. Przez niewielką otwartą na hol garderobę wchodzi bezpośrednio do salonu. Jest on częścią przestronnej otwartej przestrzeni strefy dziennej z jadalnią i kuchnią z narożnym oknem wychodzącym na podejście do domu. Podobne narożne okno zostało zamontowane na przeciwległym narożniku od strony ogrodu. Doświetla ono niewielki gabinet, który może być dodatkową sypialnią. Na parterze jest również łazienka i pomieszczenie techniczne. Z salonu prowadzą schody na duże poddasze, w którym można zaadoptować dodatkowe 26 m² znajdujące się pod spadzistym dachem garażu. W zagospodarowanej części znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Największa z sypialni ma też dużą garderobę, która przy drobnej przeróbce może być kolejnym pokojem do wykorzystania, tym bardziej, że ma duże okno.

Przestrzeń nad garażem można zagospodarować na pomieszczenie do rodzinnej rozrywki.

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Dom w stylu alpejskim

Kraje alpejskie charakteryzuje specyficzna architektura z elewacją frontową na szerokiej ścianie szczytowej. Pod rozłożystym dachem, który z obu stron ścian bocznych schodzi nisko, czasami niemal do ziemi znajdują się balkony na kolejnych kondygnacjach. Te wielkie domy mieściły pod jednym dachem całe gospodarstwo. Były mieszkaniem, zapleczem gospodarskim dla zwierząt i sprzętu oraz spichlerzem i magazynem. LMP117A Lagos II ma formę przypominającą taki tym domu, ale we współczesnym wydaniu. Kamienna elewacja i elementy drewniane to nawiązanie do alpejskich oryginałów, podobnie jak balkon na poddaszu od ogrodu. W bryle domu, w nieco wysuniętym bocznym ryzalicie zmieścił się garaż i wejście zwieńczone trójkątnym naczółkiem nawiązującym do kształtu dachu. Z garażu jest wyjście na ogród i przejście do przedsionka, skąd drzwi wprowadzają do holu w części mieszkalnej. Zaraz po wejściu po jednej stronie holu znajduje się toaleta, a po przeciwnej klatka schodowa z efektowną przeszkloną ścianą narożną na całej wysokości. Salon i jadalnia są oddzielone otwartą ścianą od kuchni, przy której znalazło się miejsce dla spiżarni. Jest też na parterze mały pokój i oranżeria od strony ogrodu wychodząca na obszerny taras przylegający do dwóch ścian.

Poddasze z małą antresolą nad schodami oferuje dwie sypialnie z wyjściami na zadaszony balkon, łazienkę i przestronną strefę komunikacji z garderobą. Tu w projekcie umiejscowiono składane schody strychowe, bo poza poddaszem użytkowym wyżej pod krokwiami jest jeszcze sporo wolnego miejsca, gdzie można urządzić domowy magazyn, co w pewnym sensie nawiązuje do wzorców spod alpejskich szczytów.

Dom w stylu podhalańskim

AN1774 Jadzia jest współczesną wersją podhalańskiego stylu budownictwa wykształconego na potrzeby turystyki na początku XX w. Tego typu budynki oryginalne budynki można znaleźć do dzisiaj w Zakopanem, Rabce-Zdroju i innych miejscowościach wokół Gorców i pod Tatrami. Wyróżniają je ryzality na elewacji frontowej i naczółkowe dachy. Oryginalnie oczywiście były to domy drewniane. Drewna w tym projekcie nie brakuje, bo jest z niego wykonana okładzina na znacznej części elewacji, konstrukcja balustrad balkonów, a także ozdobne elementy dachu w szczytach. Naczółek od strony ogrodu wykorzystany został do montażu pergoli, która powiększa zadaszenie nad tarasem, który zajmuje aż trzy ściany domu.

Na parterze jest obszerna, otwarta strefa dzienna z jadalnią w przeszklonym ryzalicie i kuchnią doświetloną modnym narożnym oknem. Z salonu podobnie jak z umieszczonej obok sypialni prowadzą szerokie przeszklone drzwi na taras. Obok przedsionka jest garderoba i łazienka, a w drugim ryzalicie klatka schodowa, która wyprowadza na duże poddasze.

Na poddaszu są dwie łazienki - jedna z nich przynależna jest dużej sypialni z osobną garderobą i dwoma wyjściami na balkon. Są tu jeszcze trzy mniejsze sypialnie – dwie mają wyjścia na drugi balkon.

Dom w stylu karpackiej chyży

Region karpacki to dawna kraina pasterzy i rzemieślników. W całym regionie można spotkać charakterystyczne parterowe domy ze spadzistymi dachami naczółkowymi. Taką architekturę miały zarówno domy mieszkalne na wsiach, jak też szałasy budowane w miejscach letnich wypasów w górach. GL1474 Koliba New już swoją nazwą nawiązuje do tego typu architektury regionu naszych Beskidów. Przypomina trochę łemkowską chyżę we współczesnym murowanym wydaniu. Nawiązują do takiej architektury szerokie okapy i naczółki w ścianach szczytowych. W dachu zastosowano także tradycyjne jaskółki od ogrodu i niewielki naczółek wsparty drewnianymi belkami nad wejściem.

Ten dom kształtem nawiązuje do karpackiej architektury, ale materiałami wykończeniowymi całkowicie do współczesności. Nawet zastosowane w nim elementy drewniane, choć zwracają się ku tradycji, to w połączeniu ze szkłem i metalem tworzą modny nowoczesny akcent. Współczesny wygląd nadają także pionowe otwory okienne i duże przeszklenia.

Centralnym punktem we wnętrzu parteru jest kominek. Po jednej jego stronie znajduje się z salon z wyjściem na taras na szczytowej ścianie. Obok znajduje się połączona z salonem jadalnia, która jest także otwarta na obszerny hol. Położona nieco z boku kuchnia ze spiżarnią jest oddzielona od tych pomieszczeń otwartą ścianą. Listę pomieszczeń parteru zamyka pomieszczenie techniczne z kotłownią, toaletą i pralnią. Schody wyprowadzają na poddasze, gdzie po dwóch stronach znajdują się dwie sypialnie – jedna z balkonem. Pomieszczenia rozdziela duża łazienka i korytarz.

Dom w stylu nadmorskim

Architektura krajów nordyckich i hanzeatyckich od dawna charakteryzowała się stromymi dachami, które dobrze odpowiadały warunkom klimatycznym panującym nad brzegami mórz Północnego i Bałtyckiego. Mocna konstrukcja dachu bez okapów dawała odpór silnym wiatrom, a duży kat nachylenia dobrze zabezpieczał przed obfitymi, gwałtownymi opadami śniegu i deszczu. Dodatkowo, dzięki swojej wysokości i przestronności pełniły zadanie magazynów. AG065 Tymon G1 formą bardzo przypomina typowe domy spotykane często w miejscowościach portowych nad Morzem Bałtyckim. Do tego typu zabudowy nawiązuje też wykończenie z okładziny przypominającej cegłę elewacyjną. Ozdobnikiem są tynkowane obramienia pionowych okien poddasza i strefy wejścia oraz garażu, a także gzymsy na krawędzi dachu.

We wkomponowanej w dom prostopadłościennej dobudówce znajduje się obszerny garaż z wejściem do przedsionka oraz część parteru. W garażu jest miejsce na aranżację małego warsztatu i miejsc na rowery. Można też przechowywać tu sprzęt ogrodniczy, gdyż jest osobne wyjście na ogród. Część mieszkalna parteru ma ciekawe rozplanowanie. Od wejścia i przedsionka w ścianie szczytowej prowadzi długi korytarz. Otwiera się ona na jadalnię i salon; kuchnia jest położona bliżej na wysokości przedsionka i oddziela ją od strefy dziennej otwarta ściana. Dalej korytarz prowadzi do strefy nocnej parteru położonej od ogrodu. Są tu łazienka, kotłownia i dwie sypialnie, jedna z garderobą. Z sypialni prowadzą wyjścia na ogród poprzez wąski pas tarasu połączony z szerszymi obszernymi platformami tarasowymi po obu stronach domu. Taras z wyjściami z jadalni i salonu częściowo przykrywa zadaszenie połączone funkcjonalnie z przybudówką.

Klatka schodowa pomiędzy przedsionkiem a kuchnią wyprowadza na poddasze, które za sprawą wysokiego dachu zyskało na powierzchni użytkowej. Jest zaaranżowane na dwa sposoby. W pierwszym jego znaczną powierzchnie zajmuje duże pomieszczenie, które może pełnić funkcje zawodowe dla właściciela – umiejscowiono tu pracownię. Pozostała część poddasza w tej wersji zajmuje sypialnia i łazienka. Drugi wariant poddasza jest typowo mieszkalny i obejmuje trzy sypialnie oraz dwie łazienki.

Pod dachem jest dodatkowo sporo miejsca i można jeszcze na poddaszu wstawić składane schody strychowe, aby wykorzystać przestrzeń pod krokwią na domowy magazyn.

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