Przypominamy nasz materiał z 2023 roku

Dom po dziadkach uratowany przez Kasię i Michała

Dzięki nowym lokatorom dom dostał drugą szansę i tętni życiem. Wymagał jednak ogromnego nakładu prac! Gospodarze zaczynali od tych najbardziej istotnych, jak wymiana dachu, okien itp. Założyli także centralne ogrzewanie.

– Sama wyburzałam stare piece, bo Michał ciągle był w pracy – śmieje się Kasia. – Wewnątrz nich odkryłam wypalaną w ziemnych piecach cegłę! Charakteryzuje się nierównościami i specyficznym kształtem, wykorzystaliśmy ją potem przy remoncie kuchni.

Autor: Wnętrza Michała Z zawodu Kasia jest kosmetologiem i instruktorem masażu, ale kocha gotować (swego czasu chodziła do liceum gastronomicznego!). – Zaczęłam nawet piec bezy na zamówienie, które chyba cieszyły się uznaniem, bo stale ktoś je zamawiał! – śmieje się. – Nie dziwcie się więc, że wycieczkę po naszym domu zaczynamy od kuchni!

Stary dom to remont bez końca

Gospodarze położyli nowe podłogi. Są to dobrej jakości panele winylowe kupione w markecie budowlanym. W kuchni i łazience posadzki zostały zrobione całkowicie od nowa i teraz przykrywają je płytki gresowe. Większość ścian i sufitów obłożono płytami kartonowo-gipsowymi. To załatwiło problem nierówności, kosztów związanych z nowymi tynkami itp. – Efekt jest bardzo dobry – dodają.

– To dom, w którym tak naprawdę remonty i modernizacje trwają stale, i pewnie tak już będzie.

– Właścicielom jednak się nie spieszy, powoli wszystko dopieszczają, tak by było zgodnie z ich marzeniami. Od sesji zdjęciowej minęło trochę czasu i już się wiele zmieniło. Te zmiany można śledzić na instagramowym profilu @dom_nad_starorzeczem, który prowadzi Kasia.

– Metamorfozę przeszedł np. pokój Szymka – wyjaśnia. – Podczas sesji był jeszcze dziecięcy, teraz stał się raczej młodzieżowy. Zmieniłam kolor kredensu w jadalni. Pomalowałam go na odcień szmaragdowy, dorzuciłam też kilka dodatków w tym kolorze. Lubię eksperymentować i odmieniać wnętrza. Pochwalę się, że mój profil obserwuje ponad 13 tysięcy osób z Polski i zagranicy. Miłe komentarze to dla mnie doping oraz zachęta do dalszej pracy nad domem.

Jak budować indywidualny klimat domu – rady Katarzyny:

Kultywujcie swoje pasje: my wszyscy kochamy przyrodę, mamy więc piękny ogród (to moje oczko w głowie). Lubimy też motywy roślinne w domu. Michał, który prowadzi 23-hektarowe gospodarstwo ekologiczne, wolny czas poświęca astronomii, historii. Cała nasza trójka lubi czytać i rozmawiać, o tym, co przeczytaliśmy. Razem z mężem realizujemy wiele projektów DIY i to widać w naszym domu.

Warto samodzielnie robić wiele prac remontowych, wykończeniowych i tych związanych z aranżacją wnętrz. Tak często jest szybciej, taniej i dokładniej. Umówieni fachowcy nie stawili się? Sami odnowiliśmy elewację domu i zrobiliśmy taras. Co więcej – tak nam się to spodobało, że mój tata wykonał okiennice i skrzynki pod okna, a ja je pomalowałam na niebiesko. Wymyśliłam sobie motyw kogucika zaczerpnięty z folkloru łowickiego (namalowała go koleżanka) i nim się inspirowałam. Zresztą koguciki, kurki oraz gąski tu i ówdzie u nas znajdziecie ;-). Samodzielne projekty gwarantują zaś oryginalność i morze satysfakcji!

Amfilada – jak urządzić wnętrza z amfiladowym układem?

U Kasi i Michała wyraźnie widać amfiladowy układ pomieszczeń (zwróć uwagę na zdjęcia w galerii). Amfilada to szereg pomieszczeń połączonych drzwiami umieszczonymi w jednej linii, z czego często to ostatnie ma okno czy okna na tej osi. Amfilada tworzy więc swego rodzaju trakt wewnątrz budynku. Przy pootwieranych wszystkich drzwiach tworzy perspektywę widokową. To rozwiązanie jest często spotykane w miejscach publicznych, przedwojennych kamienicach i właśnie domach. Aby amfiladowa przestrzeń ładnie się prezentowała, jej urządzanie warto podporządkować „złotym regułom”.

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Murowane starcie Dom – ekologiczny czy tradycyjny? MUROWANE STARCIE