Trzymanie się minimalistycznej estetyki nie musi oznaczać zimnej pustki. W tym domu pod Krakowem prostota ożywa dzięki naturalnym materiałom i pięknu krajobrazu za oknem. Dużo światła, otwarte przestrzenie i widoki na ogród oraz las sprawiają, że wnętrze oddycha i uspokaja.

Dla właścicieli – pary, która na co dzień żyje w dużym mieście – ten dom miał stać się prawdziwym azylem. Miejscem powrotów z podróży, codziennego wyciszenia i oddechu od zgiełku. Nie ma tu telewizora. Jest za to przestrzeń, światło i tylko to, co naprawdę ważne.

Projektantka zrozumiała potrzeby domowników

Dom zaprojektowała Marta Pala-Szczerbak z pracowni Minimoo. Już na pierwszym spotkaniu architektka zauważyła, jak ważny jest dla właścicieli rytuał powrotu do domu i kontakt z naturą. Widok na dziki ogród i wysokie brzozy oraz sosny zdecydował o zakupie nieruchomości.

Minimalizm, który bliski jest właścicielom, stał się główną osią projektu. Do tego doszły inspiracje japońską estetyką – kolekcjonerskie grafiki, szacunek dla prostoty i harmonii. Efekt? Wnętrze spójne, uporządkowane i bardzo osobiste.

Naturalne materiały – bohaterowie wnętrza

Drewno, kamień, beton i metal tworzą tu spokojną, ale wyrazistą paletę. Na podłodze w strefie dziennej dominuje jasny kamień, stropy odsłaniają beton z widocznym śladem desek szalunkowych, a ciepło wprowadza dębowy fornir i meble z litego drewna. Kolorystyka jest wyciszona: biel, różne odcienie szarości, głęboka czerń i brązy w matowych wykończeniach.

Funkcjonalne zmiany w układzie domu

Dom kupiono w stanie deweloperskim. Największe zmiany dotyczyły parteru (140 m²). Usunięto schody z holu i przeniesiono je do garażu, powiększono okna w części dziennej i usunięto nadproża w drzwiach. Dzięki temu wnętrze zyskało więcej światła i przestrzeni.

W holu, kosztem niewielkiego zwężenia, powstały garderoby i pralnia. Jedną ścianę pokryto pięknym dębowym fornirem z ukrytymi drzwiami marki Platinum Door. Naprzeciwko stoi wysoki, czarny regał Stepps firmy Balma i duże lustro, które optycznie powiększa przestrzeń. Kompozycję dopełniają klasyczne lampy Le Corbusiera.

Autor: Yassen Hristov, projekt: Marta Pala-Szczerbak/Pracownia Minimoo, stylizacja: Katarzyna Kukułka/ Materiały prasowe

Autor: Yassen Hristov, projekt: Marta Pala-Szczerbak/Pracownia Minimoo, stylizacja: Katarzyna Kukułka/ Materiały prasowe

Strefa dzienna – serce domu

Otwarta przestrzeń salonu, kuchni i jadalni łączy się z ogrodem przez duże przeszklenia. Surowy betonowy strop i słupy kontrastują z elegancką kamienną podłogą. Centralnym punktem jest wygodna, różowa sofa marki Noti – odważny, ciepły akcent w spokojnym wnętrzu. Towarzyszą jej czarne skórzane fotele, stoliki Muuto i organiczne stoliki-pieńki z grabu. Wolnostojący kominek w czarnej stali i lekkie popielate zasłony dodają przytulności. Stół jadalny w jasnym drewnie i wiszące szklane lampy nadają charakteru codziennym posiłkom.

Elegancka i praktyczna kuchnia

Wysoka, biała zabudowa jest dyskretna i ponadczasowa. Główną rolę gra wyspa z granitowym blatem w głębokiej czerni z wyraźnym użyleniem (firma Hodar). Matowe, czarne fronty szafek wyspy są praktyczne i eleganckie. Przy wyspie można szybko zjeść śniadanie lub popracować.

Sypialnia – oaza spokoju z japońskim duchem

W sypialni motyw japoński jest najbardziej widoczny. A to za sprawą ściany za łóżkiem, którą zdobi tapeta włoskiej marki Glamora z subtelnym botanicznym wzorem. Niskie meble, tradycyjny wachlarz i grafika kakejiku (kakemono) tworzą harmonijną, wyciszającą atmosferę. Głębokie brązy i szarości sprzyjają relaksowi.

Łazienka jak domowe SPA

Tu kamień gra pierwsze skrzypce. Jasnoszare spieki kwarcowe z marmurowym użyleniem pokrywają wannę, blat i fragment ściany. Duże formaty płyt minimalizują fugi, a dwa lustra naprzeciwko siebie powiększają optycznie wnętrze. Duże okno nad wanną i prysznic z odpływem liniowym podkreślają minimalistyczny, luksusowy charakter.

Ten podkrakowski dom pokazuje, że minimalizm może być bardzo ciepłym stylem. To przestrzeń, która nie przytłacza, tylko wspiera codzienne życie – spokojne i blisko natury.

Autor: Yassen Hristov, projekt: Marta Pala-Szczerbak/Pracownia Minimoo, stylizacja: Katarzyna Kukułka/ Materiały prasowe