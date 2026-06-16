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Oto projekt domu w Magdalence pod Warszawą. Dom o powierzchni 321 metrów kwadratowych to projekt pracowni Z3Z Architekci. Zespół autorski: Mateusz Zajkowski, Monika Machnicka, Agnieszka Grądkiewicz, Yahor Yafimau. Inwestorem zaś jest UNIHO boutique houses.

Dom jednorodzinny na leśnej działce

Wstęga między sosnami to projekt domu jednorodzinnego zlokalizowanego na malowniczej, zalesionej sosnami działcew Magdalence pod Warszawą. Idea projektu skupia się na wykorzystaniu walorów krajobrazowych działki, a zatem stworzeniu bryły wkomponowanej i przenikającej się z zewnętrznym otoczeniem oraz dostosowanej do orientacji działki względem stron świata. Tym sposobem powstał budynek, którego forma i funkcja podąża wzdłuż działki wtapiając się w leśny krajobraz. To dom wtopiony w leśny krajobraz.

Budynek składa się z wyraźnie wydzielonych trzech brył: dwóch tworzących parter połączonych przeszklonym łącznikiem oraz opartej na niej bryle piętra. Parter budynku pokryty jasnymi profilami aluminiowymi, wizualnie odcina się od górnej bryły piętra pokrytej łupkiem. Dzięki kontrastowi kolorystyki, górna bryła wydaje się być uniesioną wstęgą ponad terenem, której horyzontalna forma „biegnie" i załamuje się między sosnami - opisują architekci.

Bryła budynku bez okien od strony drogi

Głównym założeniem było wydzielenie stref, a zarazem formy budynku, tak aby była ona funkcjonalna oraz wykorzystywała maksymalnie atrakcyjne warunki krajobrazowe działki. Tym sposobem front budynku od strony północnej zachowuje minimalistyczny charakter, bryła zamknięta jest od strony drogi, zapewniając prywatność mieszkańcom, natomiast przyjmuje ona zupełnie inny charakter od strony ogrodu (południowo-zachodniej), otwierając się na niego dużymi przeszkleniami zapewniając atrakcyjny widok oraz doświetlenie wnętrz.

To czytelne zróżnicowanie układu funkcjonalnego budynku przekłada się również na jego podział jego wizualnej formy, w myśl zasady, że forma i funkcja to dwa równoważne i nierozerwalne elementy architektury.

Część dzienna jest z tyłu domu, a nie z przodu

Układ funkcjonalny to czytelne strefowanie przestrzeni domu. Frontowa bryła parteru to część gospodarcza, natomiast tylna to przestronna część dzienna. Obie bryły partery spala ze sobą przeszklony łącznik, który poza komunikacją jest również przestrzenią strefy rekreacyjnej. Nie mniej ważnym elementem parteru są tarasy, zlokalizowane w tylnej części działki, które spajają wnętrze z zewnętrzem i są ich naturalnym przedłużeniem. Bryła piętra to część nocna a w niej czytelnie oddzielona strefa rodziców od strefy dzieci.

Dom projektu Z3Z Architekci. Wizualizacje

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