Te parterowe domy z niskimi dachami i szerokimi okapami chroniącymi okna przed słońcem, otwarte na otaczającą przyrodę werandami i zadaszonymi tarasami można było spotkać także w innych zamorskich koloniach. Później tym terminem określano także parterowe domy o nieco odmiennej architekturze. Są na całym świecie, także we współczesnych aranżacjach.

Bungalow z garażem i wielkim tarasem

LMB95 Savona zwraca uwagę obszernym zadaszonym tarasem zajmującym jedną z bocznych ścian. To przedłużenie salonu, który dzięki dużym przeszkleniom otwiera się na ogród. W sezonie letnim na taras może przenieść się część życia domowników nawet w dżdżyste dni. Nie przeszkodzi zimna aura, gdyż w ścianę tarasu został wkomponowany kominek; od strony salonu w tym miejscu również znalazło się miejsce dla kominka. Wkomponowany w obrys połaci mniejszy daszek osłania także podest przed wejściem. Pod jednym dachem znalazł się tu również jednostanowiskowy garaż. Nie jest połączony bezpośrednio z domem tylko z pomieszczeniem kotłowni, z której prowadzi wyjście na ogród. Dzięki temu część obu pomieszczeń można też przeznaczyć na sprzęt ogrodniczy. Dom wydaje się bardzo duży, ale znaczną część jego powierzchni zajmują taras i garaż, stąd wewnątrz oprócz części dziennej, technicznej i łazienki znalazło się miejsce tylko na dwie sypialnie. Jest za to spora sień a zaraz obok niej spiżarnia.

Bungalow nowoczesny

Ten duży dom zaprojektowany na planie zbliżonym do kwadratu i przykryty czterospadowym dachem otacza żelbetowa rama. Nadaje bryle współczesny wygląd i zapewnia zadaszenie ze wszystkich stron budynku. D56 Harmonijny wariant II otacza zadaszony taras, na który można wyjść ze wszystkich pomieszczeń. To wielki atut tego projektu.

W bryłę budynku wkomponowany został dwustanowiskowy garaż połączony z kotłownią. Z garażu można wejść bezpośrednio do niewielkiej sieni, za którą rozciąga się duża przestrzeń strefy dziennej z otwartą kuchnią; jest tu także niewielka spiżarnia i toaleta. Z tyłu domu leży duża strefa nocna z dwoma łazienkami, trzema sypialniami i dodatkowym pokojem, który też może pełnić dodatkowej sypialni. Największa z sypialni jest połączona z osobną garderobą.

W budynku zaplanowane zostały schody prowadzące na poddasze, które można zaadoptować na dowolny cel, np. na przestrzeń do rodzinnej rozrywki.

Bungalow w tradycyjnym stylu

Duża zadaszone werandy przed wejściem i od strony ogrodu nawiązują do klasycznego stylu tego typu budynków. DCB112 Denver zaprasza na pogawędki z sąsiadami i biesiady rodzinne na świeżym powietrzu.

To idealny dom dla rodziny z dwójką dzieci. Są tu trzy sypialnie i obszerna otwarta przestrzeń strefy dziennej. Z kuchni podczas prac kuchennych można podglądać podejście do domu, a w salonie rozkoszować się zielenią ogrodu. Znalazło się też miejsce na spiżarnię, toaletę i dużą łazienkę. W bryłę domu wkomponowany jest garaż i kotłownia z wyjściem na ogród. To pozwala tę część przeznaczyć także na magazyn na sprzęt ogrodniczy.

Bungalow z piwnicą i poddaszem

D172 Zbigniew prezentuje typ rezydencji w starym stylu za sprawą zadaszenia przed wejściem z charakterystycznym naczółkiem czy wykusza w bocznej ścianie. Rezydencjonalny charakter nadaje mu także ogromny taras przykryty osobnym dachem. Można na zorganizować nawet wielkie przyjęcie. Można powiedzieć, że taras wybija się na główny element architektury całego domu.

Wnętrza są także równie przestronne, chociaż kuchnia nie jest całkowicie otwarta. Podwójne drzwi łączą ją z jadalnią, której przestrzeń powiększa trójboczny wykusz. Dalej jest salon, przestronnym przejściem na zadaszony taras. Z przeciwnej strony domu umieszczona została część nocna z dwoma sypialniami, dodatkowym pokojem, dużą garderobą i łazienką. W tej części są też schody prowadzące do niewielkiego podpiwniczenia oraz na poddasze. Obie przestrzenie można zagospodarować i zaadoptować.

Bungalow tradycyjny z nowoczesnym wykończeniem

C258b to wygodny parterowy dom na planie kwadratu przykryty niskim czterospadowym dachem i szerokim okapem. Dzięki dwóm wcięciom w bryle domu wygospodarowane zostało duże zadaszenie nad wejściem obejmujące także okno w kuchni oraz taras pod dachem. To dwa nieodzowne elementy tego typu architektury. Duże przeszklenia i wykończenie fragmentów ścian nadają klasycznej formie współczesnego charakteru.

Wnętrze charakteryzuje się obszerną strefą komunikacji w środkowej części. Szeroki korytarz jest zamknięty na strefę dzienną – wchodzi się z niego poprzez drzwi do jej części z salonem i jadalnią lub do kuchni. To ciekawe rozwiązanie, bo współcześnie raczej otwiera się te przestrzenie na siebie. Tutaj strefa nocna i sanitarno-techniczna jest odizolowana od części dziennej. To zapewnia większą intymność w strefie wypoczynku, gdzie są aż trzy sypialnie, przy których zlokalizowano aż dwie łazienki.

