Garaż to nie tylko miejsce na samochód, ale też przechowalnia akcesoriów motorozacyjnych, opon sezonowych lub całych kół na wymianę, a także mały warsztat z urządzeniami i narzędziami. Im większe to pomieszczenie tym mniej tymi samochodowymi rzeczami zagracimy dom. Duży garaż pozwoli odseparować tę motoryzacyjną cześć naszej nieruchomości od reszty domu. Wszyscy będą zadowoleni.

Garaż to też dobre miejsce do przechowywania sprzętów ogrodowych w szczególności maszyn, jak kosiarki, piły czy podcinarki do gałęzi. Tutaj też zmieścimy także rowery, a może skuter czy nawet motor.

Współczesna stodoła

Z419 to współczesna interpretacja domu z zapleczem gospodarczym pod jednym dachem, z tym, że rolę zaplecza odgrywa oczywiście garaż. Brama garażowa i wejście do domu znajdują w cofniętej względem lica ściany części dzięki czemu zyskują zadaszenie wkomponowane w bryłę.

Klasyczne założenie w nowoczesnym wydaniu ma także część ogrodowa z szerokim ryzalitem w środkowej części zwieńczonym prostopadłościenną facjatą.

Wykończenie elewacji lamelami, dachu grafitową blachą na rąbek oraz duże przeszklenia podkreślają współczesność projektu.

Garaż położony przy ścianie szczytowej ma przejście do domu przez garderobę w przedsionku. Od frontu domu po drugiej stronie wejścia znajduje się dodatkowy pokój i mała łazienka. Większą część mieszkalnej części na parterze zajmuje strefa dzienna z kuchnią i jadalnią po lewej i salonem po prawej stronie. Wyeksponowane w salonie schody prowadzą na ogromne poddasze. Są tutaj aż cztery sypialnie – jedna z ogromnym oknem w facjacie, pozostałe doświetlają okna w ścianach szczytowych i dachowe. Oprócz części wypoczynkowej jest tu oczywiście duża łazienka połączona z pralnią.

Dom parterowy na długą i wąską działkę z gabinetem

D292B to „dom-jamnik”, choć takiego określaenia w architekturze się raczej nie spotyka. Jest dosyć wąski, a w dodatku parterowy, a przy tym obszerny, więc trzeba go było „wyciągnąć”. Wpływ na długość domu ma również umieszczenie pod jednym dachem garażu, co zwiększyło oczywiście funkcjonalność. Długie i wąskie działki są spotykane dosyć często i są w atrakcyjnych cenach, więc ten projekt to wyjście naprzeciw inwestorom, którzy zainwestowali w taką nieruchomość.

Garaż umieszczony został przy jednej ze ścian szczytowych i połaczony z pomieszczeniem gospodarczym, z którego jest wyjście na ogród, więc jego przeznaczenie jest przesądzone jako przechowalni sprzętów i urządzeń ogrodniczych.

Zaraz za garażem w dalszej części domu znajduje się duża strefa dzienna z otwartą kuchnią od strony wejścia do domu. Z jadalni i salonu prowadzą szerokie przeszklone drzwi na duży taras. Pomiędzy kuchnią a przedsionkiem i wejściem znajdują się spiżarnia i kotłownia, a po przeciwnej stronie łazienka.

Długi korytarz łączy wejście i część dzienną ze strefą nocy po prawej części domu. Są tu dwa pomieszczenia przeznaczone na sypialnie – jedna ma osobne przestronne garderobę i łazienkę. Znajduje się tu również spory pokój-gabinet połączony z małym przedpokojem i łazienką, który ma osobne wejście. Projekt przewidział prowadzenie jakiś rodzaj działalności, np. usługi lekarskie, dentystyczne. Można jednak zaadoptować te pomieszczenia na dodatkową sypialnię.

Duży taras na projekcie jest częściowo ocieniony drewnianą pergolą, która koresponduje z materiałem wykończenia części ścian budynku. Niski dach spadzisty można wykorzystać, jako domowy składzik.

Klasyczny dom z czterospadowym dachem i facjatkami

Takie tradycyjne formy są zawsze bardzo przyjemne dla oka. Facjatki od frontu i ogrodu oraz pięcioboczny ryzalit na bocznej ścianie powiększają powierzchnię i dodają uroku projektowi MG23433 Agatka.

Garaż zajął miejsce pod dachem, ale utratę tej powierzchni mieszkalnej rekompensują facjatki i ryzalit. W części garażowej domu jest też kotłownia i pomieszczenie gospodarcze, które poprzez wariantowe przejście do części dziennej może być również dodatkowym pokojem.

Część mieszkalna parteru zaprojektowana została wokół centralnie umieszczonej klatki schodowej. Obchodząc ją od strony wejścia po jednej stronie znajduje się garderoba obok przedsionka z przejściem do garażu oraz toaleta. Dalej leży hol wprowadzający do salonu. Na lewo od niego w części domu z ryzalitem znajduje się duża jadalnia. Wracając w kierunku wejścia przechodzi się przez otwartą kuchnię. Parter ma ścięty narożnik położony między salonem a jadalnią, co pozwoliło stworzyć pod dachem częściowe zadaszenie narożnego tarasu.

Centralna klatka schodowa i czterospadowy dach wpływają na rozmieszczenie pomieszczeń poddasza w czterech narożnikach. Zajmują je trzy sypialnie oraz duża łazienka. Z każdej sypialni jest wyjście na balkon – z największej na frontowy a z dwóch mniejszych na położony nad tarasem. Największa z sypialni oprócz balkonu ma również własną garderobę.

Dom piętrowy w typie nowoczesnej kostki

MT031 DubiusI G1 architekturą nawiązuje do modernizmu. Regularną prostopadłościenną bryłę budynku urozmaicają

Dom nie jest duży, ale dzięki pełnowymiarowemu piętru i wykuszom balkonowym jest pojemny. Dodatkowo pomysłowo wykorzystane schody, których dolny bieg poprzez swoje umiejscowienie częściowo „zabrał” miejsce w garażu, co jednak nie wpłynęło na zmniejszenie jego funkcjonalności. Najwięcej miejsca na parterze zajmuje otwarta strefa dzienna z salonem, kuchnią i jadalnią. Szerokie przeszklone drzwi przesuwne wyprowadzają na taras zadaszony przez wykusz balkonu. Od frontu obok wejścia z przedsionkiem znajdują się kotłownia i łazienka.

Jak na tak mały dom to piętro imponuje przestrzenią. Są tu cztery sypialnie z wyjściami na balkony i duża łazienka. Wszystkie obficie doświetlone dużymi oknami. Wnętrze przy tym nie przytłacza ciasnotą, a to zasługa dużych okien oraz wykuszy balkonowych, które optycznie powiększają przestrzenie sypialni.

Dom odwrócony od ulicy i otwarty na ogród

Jeśli ktoś marzy o domu, który jest zwrócony ku sąsiadom i ogrodowi, a całkowicie obcy ulicy to D320 jest idealny. Oczywiście można go obrócić i ustawić frontem z wejściem do ulicy, ale wtedy traci się jego największy atut – przestronne otwarcie na ogród.

Garaż jest tu integralną częścią bryły dzięki pomysłowemu wkomponowaniu go pomiędzy dwa skrzydła tworzące na planie literę L. To dzięki temu pomysłowemu zabiegowi nie wygląda on jak doklejony i jest elementem bryły całego założenia.

Dom jest zwrócony do ulicy garażem i ścianą szczytową pozbawioną na parterze otworów okiennych a eksponującą część poddasza z wgłębionym balkonem o szklanych efektownych balustradach.

Dom jest bardzo ciekawie zaaranżowany w środku. Część garażowa sąsiaduje „amfiladowo” z częścią techniczno-gospodarczą z dużymi pomieszczeniami kotłowni i pralni. Z łączącego je z garażem korytarzyka prowadzi przejście do domu. Tutaj na parterze ze ścianą garażu sąsiaduje duża garderoba i łazienka przynależne do dużej sypialni. Jest ona oddzielona od reszty parteru poprzez korytarz, klatkę schodową i łazienkę. To wprost idealne miejsce na cichą sypialnię dla rodziców – wówczas całe poddasze jest przeznaczone dla dzieci.

Ogrodowa część parteru jest nieco szersza. Tutaj znajduje się cała strefa dzienna, do której wchodzi się bezpośrednio od wejścia przez niewielki przedsionek. Kuchnia, jadalnia i część salonu znajdują się pod nieco niższym osobnym dachem bocznej części domu. Tutaj nie ma poddasza a pomieszczenia są otwarte aż po skosy dachu. Wokół ogrodowej części domu owija się taras, będący także częścią wgłębionej podcieniowo strefy wejścia do domu. Jest on zacieniony od ogrodu pergolą wspartą na żelbetowej ramie, nadającej klasycznej bryle domu modny wygląd. Otwarcie na ogród umożliwiają duże przeszklenia i szerokie drzwi z części jadalni i salonu.

Wąskie poddasze ma dwie sypialnie położone przy ścianach szczytowych. Nowoczesna prostopadłościenna lukarna podwyższyła środkową część pod jedną z połaci, dzięki czemu powstały wygodne dwa pomieszczenia – łazienka i dodatkowy niewielki pokój. Dodatkowo jest tu bardzo obszerny korytarz, którego przestrzeń warto wykorzystać nie tylko jako komunikację.

