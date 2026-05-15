Przebudowa domu kostki z lat 70. na wynajem

Inspiracją do przebudowy domu - kostki z lat 70. była chęć przeznaczenia jego części na wynajem. Potrzeby ekonomiczne stały się punktem wyjścia do nowego podziału wnętrza. Gospodarzom nie podobało się to, że było ono skrupulatnie „pocięte” na wiele pomieszczeń – jak przystało na czasy, w których powstał dom. Podziały najdotkliwiej dawały o sobie znać na parterze.

Zastrzeżenia budziła też jego funkcja – był wykorzystywany przede wszystkim jako strefa gospodarcza, przy której ulokowano dwa dość duże pokoje (mające blisko 23 m²) i łazienkę. Zlokalizowanie strefy dziennej na piętrze miało poważny mankament – nie pozwalało w pełni cieszyć się sąsiedztwem ogrodu. Właściciele domu chcieli, by po przebudowie na parterze było ich mieszkanie, natomiast na piętrze apartament przeznaczony na wynajem.

Dom kostka. Wymiana małych okien na tarasowe

Nowemu podziałowi przestrzeni miało towarzyszyć otwarcie wnętrza domu na ogród – wymiana niedużych okien na dwóch kondygnacjach na przeszklenia tarasowe. Aby zrealizować taki plan, konieczne było przeznaczenie dużej kotłowni, pomieszczenia gospodarczego i garażu zlokalizowanych na dolnej kondygnacji na cele mieszkalne i zaprojektowanie dwóch niezależnych wejść. Kolejnym etapem przebudowy miała być zmiana wyglądu elewacji. Inwestor i architekt w jednej osobie chciał unowocześnić nie tylko wnętrze, ale także bryłę

Ciekawe przebudowy domów kostki z PRL – galeria zdjęć

20

Dom z lat 70. przerobili na 2 apartamenty

Niefunkcjonalny budynek z lat 70. zwiększył powierzchnię użytkową z blisko 180 do 213 m². Jednak najbardziej spektakularna jest poprawa funkcjonalności wnętrza. Teraz w domu są dwa przestronne, wygodne mieszkania.

To na parterze, służące właścicielom, ma 98,6 m², a wynajmowany apartament na piętrze z wiatrołapem i gabinetem na parterze – w sumie 114,2 m². Zamiana garażu i pomieszczeń techniczno-gospodarczych na mieszkalne sprawiła, że na parterze jest dziś wygodne mieszkanie z przestronną strefą dzienną (45,9 m² powstało przez połączenie salonu, jadalni i kuchni). Dodatkowo powiększa je 35 m² tarasu, który można oglądać przez dwa duże przeszklenia – każde długości ponad 2,6 m.

Garaż zamieniony na sypialnię gospodarzy

Zaprojektowanie takiej strefy dziennej było możliwe dzięki przeznaczeniu garażu na sypialnię gospodarzy i pomieszczenia gospodarczego na pokój dziecka. Kolejnym atutem nowego mieszkania jest duża łazienka z oknem – jej powierzchnia (8,7 m²) to rezultat połączenia starej łazienki (3,5 m²) z częścią dawnej kotłowni. Oddzielne pomieszczenie na kotłownię nie było już potrzebne, ponieważ inwestorzy zdecydowali, że oba mieszkania będą ogrzewane piecami gazowymi, które dzięki niedużym wymiarom mogą stanąć w łazienkach.

Piętro domu - kostki to apartament na wynajem

Zmiany podziału przestrzeni na piętrze nie były tak radykalne jak na parterze. Największą było wyburzenie ściany między kuchnią a jadalnią – otwarta strefa dzienna o powierzchni 42 m². Kolejną decyzją było połączenie WC z łazienką i stworzenie namiastki salonu kąpielowego o powierzchni 7 m². Choć architekt z reguły trzymał się zasady likwidowania podziałów, wbrew niej z dużego pokoju o powierzchni ponad 23 m² postanowił zrobić dwie sypialnie (9,8 i 13,3 m²). Do wynajmowanego mieszkania przynależy także 14,3 m² powierzchni parteru – są tam wiatrołap, gabinet i klatka schodowa.

Dzięki racjonalnemu podejściu do podziału wnętrza domu na dwa mieszkania nie trzeba było budować nowych schodów – wyremontowano stare. Mieszkanie na wynajem oddzielono od lokum właścicieli ścianą z silikatów grubości 18 cm. Nie zmieniono także miejsca dawnych drzwi wejściowych – teraz prowadzą do wynajmowanej części domu. Natomiast drugie (do mieszkania właścicieli) zostały zamontowane w miejscu okna doświetlającego schowek.

Wewnętrznej przemianie domu towarzyszyły zmiany na zewnątrz.

Biały dom kostka. Drewniane elementy zastąpił tynk i szklane balustrady

– Najważniejszym zadaniem przebudowy była zmiana podziału przestrzeni wewnętrznej tak, by wydzielić dwa niezależne mieszkania, z których jedno miało być przeznaczone na wynajem. W dawnej kostce udało się tak wygospodarować miejsce na przestronne apartamenty, by dwie rodziny mogły wieść wygodne życie i cieszyć się z sąsiedztwa ogrodu – korzystając z tarasu albo z dużych balkonów – mówi Patrycjusz Pietruszka, architekt i inwestor.

Architekt postanowił także unowocześnić bryłę – upraszczając ją i zmniejszając ilość materiałów wykończeniowych. Teraz od wschodu i zachodu biała rama na zewnątrz balkonów zamyka ją w prosty geometryczny kształt prostopadłościanu. Tej czystości formy towarzyszy czystość barw – kostka stała się niemal biała. Dawne drewniane elementy zostały zastąpione przez biały tynk i przejrzyste szklane balustrady, które nie zakłócają kolorystycznej konsekwencji.

Przeczytaj też:

Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Projekty podziału wnętrz – przed i po przebudowie

i Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Parter przed przebudową, powierzchnia użytkowa 75,1 m2 Kliknij i powiększ

i Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Parter po przebudowie, powierzchnia użytkowa 98,6 m2 (mieszkanie gospodarzy) + 14,3 m2 (mieszkanie na wynajem) Kliknij i powiększ

i Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Piętro przed przebudową, powierzchnia użytkowa 7 98,6 m2 Kliknij i powiększ

i Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Piętro po przebudowie, powierzchnia użytkowa 99,9 m2 (mieszkanie na wynajem) Kliknij i powiększ