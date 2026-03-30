Ceny remediacji gruntu 2026. Poznaj koszty oczyszczania gleby w Polsce

Na czym polega remediacja gruntu i kiedy się ją przeprowadza?

Remediacja gruntu to proces poddania gleby, ziemi oraz wód gruntowych specjalistycznym działaniom, których celem jest usunięcie lub znaczące zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko dla zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego. Polega ona na zastosowaniu różnych technologii, w tym metod in situ (oczyszczanie na miejscu) lub ex situ (wykop i przetworzenie poza terenem), takich jak bioremediacja przy użyciu mikroorganizmów, chemiczne utlenianie czy termiczne odparowywanie zanieczyszczeń. Dzięki temu teren odzyskuje zdolność do bezpiecznego użytkowania, czy to pod budowę, rolnictwo, czy rekreację.

Proces remediacji jest zwykle wymagany w przypadku wykrycia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na przykład na dawnych terenach przemysłowych, stacjach paliw, składowiskach odpadów lub obszarach po działalności rolniczej z pestycydami. Przeprowadza się ją przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez odpowiednie organy ochrony środowiska lub w ramach obowiązkowych badań przed zakupem nieruchomości. Remediacja staje się konieczna, gdy wyniki analiz laboratoryjnych wykazują przekroczenie dopuszczalnych norm dla metali ciężkich, węglowodorów ropopochodnych lub innych szkodliwych związków.

Aktualne ceny remediacji gruntu w Polsce 2026

Orientacyjna cena remediacji gruntu metodą bioremediacji wynosi 150-300 zł za m³.

Orientacyjna cena remediacji gruntu metodą ISCO wynosi 400-800 zł za m³.

Orientacyjna cena remediacji gruntu metodą mycia gruntu wynosi 250-450 zł za m³.

Orientacyjna cena remediacji gruntu metodą ex-situ wynosi 200-350 zł za m³.

Orientacyjna cena remediacji gruntu metodą desorpcji termicznej wynosi 300-800 zł za m³.

Średni koszt remediacji 1 tony gruntu wynosi około 100 zł.

Cena projektu remediacji terenu wynosi 6000-35000 zł (kompleksowo z opieką prawną).

Cena raportu z remediacji zaczyna się od 5000 zł.

Ceny remediacji gruntu podane wyżej są orientacyjne, szczegółowa wycena ustalana jest indywidualnie na podstawie kosztorysu.

Czynniki wpływające na cenę remediacji gruntu

Na cenę remediacji gruntu wpływa przede wszystkim stopień i rodzaj zanieczyszczenia oraz objętość gruntu wymagającego oczyszczenia. Istotne znaczenie ma również wybrana metoda remediacji, która może znacząco różnić się kosztami w zależności od technologii i czasu realizacji. Dodatkowo koszty zwiększa konieczność transportu i utylizacji odpadów oraz lokalizacja terenu, wpływająca na logistykę prac i dostępność sprzętu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do remediacji gruntu?

Przy wyborze firmy do remediacji gruntu warto zwrócić uwagę na doświadczenie w realizacji podobnych projektów, posiadane certyfikaty i pozwolenia oraz stosowane nowoczesne metody, które minimalizują koszty i wpływ na środowisko. Istotne są również referencje od poprzednich klientów oraz transparentność wyceny, w tym uwzględnienie wszystkich etapów od badań po raport końcowy. Dobrze jest porównać oferty kilku specjalistów, aby wybrać optymalne rozwiązanie pod względem jakości, terminowości i zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska.

