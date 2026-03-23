Ceny żwiru w polskich województwach w marcu 2026. Gdzie żwir jest najtańszy?

Murator Remontuje #2: Płyty granitowe na taras Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Średnia cena żwiru budowlanego w Polsce w marcu 2026 roku wynosi około 115–120 zł za tonę dla popularnej frakcji 2-16 mm (niektóre źródła podają przedział 105–132 zł/t brutto). Dla frakcji 16-32 mm ceny oscylują najczęściej w granicach 130–140 zł za tonę.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie dolnośląskim

W marcu 2026 roku w województwie dolnośląskim ceny żwiru wynoszą 100–140 zł za tonę. Wysokie widełki wynikają z bliskości kopalni w regionie, co obniża koszty w okolicach Wrocławia, ale transport do dalszych obszarów podnosi cenę.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie kujawsko-pomorskim

W marcu 2026 roku w województwie kujawsko-pomorskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę. Region charakteryzuje się stabilnymi stawkami dzięki dobrym połączeniom transportowym i lokalnym dostawcom.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubelskim

W marcu 2026 roku w województwie lubelskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 100–120 zł za tonę. Brak specyficznych danych regionalnych wskazuje na konkurencyjne stawki wynikające z dostępności złóż.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubuskim

W marcu 2026 roku w województwie lubuskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę. Region oferuje umiarkowane koszty dzięki mniejszemu popytowi i lokalnej podaży.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie łódzkim

W województwie łódzkim żwir o frakcji 16-31,5 mm kosztuje około 105–130 zł za tonę w marcu 2026 roku.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie małopolskim

Ceny żwiru w województwie małopolskim w marcu 2026 roku wynoszą około 70–130 zł za tonę (najtańsze oferty ~70–100 zł/t) dla frakcji 2-16 mm, szczególnie w okolicach Krakowa. Wyższe ceny dotyczą żwiru płukanego, ze względu na popyt w budownictwie mieszkaniowym.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie mazowieckim

W województwie mazowieckim żwir płukany o frakcjach 2-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm kosztuje 110–160 zł za tonę w marcu 2026 roku, szczególnie w Warszawie około 160 zł. Wyższe stawki spowodowane są intensywnym ruchem budowlanym i kosztami logistyki.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie opolskim

W marcu 2026 roku roku w województwie opolskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Bliskość złóż pozwala na konkurencyjne oferty dla projektów drogowych.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podkarpackim

W marcu 2026 roku w województwie podkarpackim ceny żwiru kształtują się na poziomie 100–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Niskie stawki wynikają z obfitości lokalnych złóż i niższych kosztów transportu.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podlaskim

Ceny żwiru w województwie podlaskim w marcu 2026 roku to 100–135 zł za tonę. Region oferuje konkurencyjne stawki dzięki mniejszemu popytowi w porównaniu do centralnej Polski. Żwir budowlany o standardowej frakcji dostępny jest za około 100-110 zł.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie pomorskim

W województwie pomorskim żwir budowlany o frakcji 2-16 mm kosztuje około 110–150 zł za tonę w marcu 2026 roku, zwłaszcza w Gdańsku. Wysokie ceny na wybrzeżu wynikają z transportu i popytu na infrastrukturę portową.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie śląskim

W marcu 2026 roku roku ceny żwiru w województwie śląskim wynoszą 70–130 zł za tonę (najczęściej 80–120 zł/t). Bliskość kopalni obniża koszty, ale przemysłowy popyt utrzymuje ceny na umiarkowanym poziomie.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie świętokrzyskim

W marcu 2026 roku w województwie świętokrzyskim ceny żwiru kształtują się na poziomie średniej krajowej, 100–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Region słynie z niskich kosztów dzięki lokalnym kopalniom.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie warmińsko-mazurskim

W marcu 2026 roku roku w województwie warmińsko-mazurskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 110–140 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Dostępność złóż rzecznych sprzyja stabilnym stawkom.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie wielkopolskim

W województwie wielkopolskim żwir kruszony o frakcji 8-16 mm kosztuje około 90–130 zł za tonę w marcu 2026 roku, np. w Poznaniu. Region słynie z niskich cen dzięki rozwiniętej sieci dostawców.

Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie zachodniopomorskim

W marcu 2026 roku w województwie zachodniopomorskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 110–145 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm, choć zakres może sięgać do ponad 150 zł w północnych rejonach. Niskie stawki wynikają z dostępności złóż rzecznych.

Co wpływa na ceny żwiru?

Ceny zależą od jakości kruszywa, kosztów transportu, odległości od kopalni oraz tego, czy kupujemy żwir płukany (droższy o 20–40 zł/t), czy kopalniany/łamany. W 2026 roku obserwujemy stabilizację cen z lekkimi wahaniami – w porównaniu z wrześniem 2025 średnia krajowa spadła nieznacznie lub pozostała na zbliżonym poziomie, głównie dzięki większej podaży w niektórych regionach i braku gwałtownych wzrostów kosztów paliwa czy wydobycia.

Przed zakupem zawsze warto sprawdzić aktualne oferty lokalnych składów budowlanych lub żwirowni – ceny mogą różnić się nawet o 20–40% w obrębie jednego województwa.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20