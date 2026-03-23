Ceny żwiru w polskich województwach w marcu 2026. Gdzie żwir jest najtańszy?

Spis treści
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie dolnośląskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie kujawsko-pomorskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubelskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubuskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie łódzkim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie małopolskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie mazowieckim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie opolskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podkarpackim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podlaskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie pomorskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie śląskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie świętokrzyskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie warmińsko-mazurskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie wielkopolskim
- Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie zachodniopomorskim
- Co wpływa na ceny żwiru?
Średnia cena żwiru budowlanego w Polsce w marcu 2026 roku wynosi około 115–120 zł za tonę dla popularnej frakcji 2-16 mm (niektóre źródła podają przedział 105–132 zł/t brutto). Dla frakcji 16-32 mm ceny oscylują najczęściej w granicach 130–140 zł za tonę.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie dolnośląskim
W marcu 2026 roku w województwie dolnośląskim ceny żwiru wynoszą 100–140 zł za tonę. Wysokie widełki wynikają z bliskości kopalni w regionie, co obniża koszty w okolicach Wrocławia, ale transport do dalszych obszarów podnosi cenę.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie kujawsko-pomorskim
W marcu 2026 roku w województwie kujawsko-pomorskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę. Region charakteryzuje się stabilnymi stawkami dzięki dobrym połączeniom transportowym i lokalnym dostawcom.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubelskim
W marcu 2026 roku w województwie lubelskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 100–120 zł za tonę. Brak specyficznych danych regionalnych wskazuje na konkurencyjne stawki wynikające z dostępności złóż.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie lubuskim
W marcu 2026 roku w województwie lubuskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę. Region oferuje umiarkowane koszty dzięki mniejszemu popytowi i lokalnej podaży.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie łódzkim
W województwie łódzkim żwir o frakcji 16-31,5 mm kosztuje około 105–130 zł za tonę w marcu 2026 roku.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie małopolskim
Ceny żwiru w województwie małopolskim w marcu 2026 roku wynoszą około 70–130 zł za tonę (najtańsze oferty ~70–100 zł/t) dla frakcji 2-16 mm, szczególnie w okolicach Krakowa. Wyższe ceny dotyczą żwiru płukanego, ze względu na popyt w budownictwie mieszkaniowym.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie mazowieckim
W województwie mazowieckim żwir płukany o frakcjach 2-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm kosztuje 110–160 zł za tonę w marcu 2026 roku, szczególnie w Warszawie około 160 zł. Wyższe stawki spowodowane są intensywnym ruchem budowlanym i kosztami logistyki.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie opolskim
W marcu 2026 roku roku w województwie opolskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 105–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Bliskość złóż pozwala na konkurencyjne oferty dla projektów drogowych.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podkarpackim
W marcu 2026 roku w województwie podkarpackim ceny żwiru kształtują się na poziomie 100–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Niskie stawki wynikają z obfitości lokalnych złóż i niższych kosztów transportu.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie podlaskim
Ceny żwiru w województwie podlaskim w marcu 2026 roku to 100–135 zł za tonę. Region oferuje konkurencyjne stawki dzięki mniejszemu popytowi w porównaniu do centralnej Polski. Żwir budowlany o standardowej frakcji dostępny jest za około 100-110 zł.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie pomorskim
W województwie pomorskim żwir budowlany o frakcji 2-16 mm kosztuje około 110–150 zł za tonę w marcu 2026 roku, zwłaszcza w Gdańsku. Wysokie ceny na wybrzeżu wynikają z transportu i popytu na infrastrukturę portową.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie śląskim
W marcu 2026 roku roku ceny żwiru w województwie śląskim wynoszą 70–130 zł za tonę (najczęściej 80–120 zł/t). Bliskość kopalni obniża koszty, ale przemysłowy popyt utrzymuje ceny na umiarkowanym poziomie.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie świętokrzyskim
W marcu 2026 roku w województwie świętokrzyskim ceny żwiru kształtują się na poziomie średniej krajowej, 100–125 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Region słynie z niskich kosztów dzięki lokalnym kopalniom.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie warmińsko-mazurskim
W marcu 2026 roku roku w województwie warmińsko-mazurskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 110–140 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm. Dostępność złóż rzecznych sprzyja stabilnym stawkom.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie wielkopolskim
W województwie wielkopolskim żwir kruszony o frakcji 8-16 mm kosztuje około 90–130 zł za tonę w marcu 2026 roku, np. w Poznaniu. Region słynie z niskich cen dzięki rozwiniętej sieci dostawców.
Ceny żwiru w marcu 2026 w województwie zachodniopomorskim
W marcu 2026 roku w województwie zachodniopomorskim ceny żwiru kształtują się na poziomie 110–145 zł za tonę dla frakcji 2-16 mm, choć zakres może sięgać do ponad 150 zł w północnych rejonach. Niskie stawki wynikają z dostępności złóż rzecznych.
Co wpływa na ceny żwiru?
Ceny zależą od jakości kruszywa, kosztów transportu, odległości od kopalni oraz tego, czy kupujemy żwir płukany (droższy o 20–40 zł/t), czy kopalniany/łamany. W 2026 roku obserwujemy stabilizację cen z lekkimi wahaniami – w porównaniu z wrześniem 2025 średnia krajowa spadła nieznacznie lub pozostała na zbliżonym poziomie, głównie dzięki większej podaży w niektórych regionach i braku gwałtownych wzrostów kosztów paliwa czy wydobycia.
Przed zakupem zawsze warto sprawdzić aktualne oferty lokalnych składów budowlanych lub żwirowni – ceny mogą różnić się nawet o 20–40% w obrębie jednego województwa.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
