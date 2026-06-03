Rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zakłada objęcie systemem SENT przewozu szeroko rozumianego betonu, w tym betonu towarowego, zapraw, podkładów podłogowych, podsypki cementowo-piaskowej i mieszanek CBGM. Celem zmian miało być uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie nieuczciwych praktyk w obrocie tymi materiałami.

Prezydent zawetował SENT dla cementu

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy rozszerzającej system SENT, ze względu na próbę obciążenia polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Wskazał, iż kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcy.

– Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem polskiej gospodarki. To one tworzą większość miejsc pracy. To one budują siłę lokalnych społeczności. Każda nowa regulacja oznacza dla nich dodatkowy koszt, dodatkowy czas i dodatkowe ryzyko. Państwo powinno być partnerem przedsiębiorcy, a nie jego przeciwnikiem. Państwo musi słuchać argumentów tych ludzi, a nie odwracać się do nich tyłem, gdy oczekują dialogu – podkreślił Karol Nawrocki.

Tani cement spoza UE nie przejmuje się ETS

Przemysł cementowy należy do tych, na które nałożone są opłaty z tytułu uprawnień do emisji, czyli ETS. Jak podaje Stowarzyszenie Producentów Cementu koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 w ramach EU ETS jest jednym z kluczowych czynników, który obniża konkurencyjność przemysłu cementowego w Polsce. Dotychczas ich ceny przekraczały już pułap 100 euro/t CO2, a prognozy na 2030 r. zapowiadają je na poziomie od 123 do nawet 150 euro/t CO2.

Do tego dochodzą także koszty związane z wdrażanym w ramach dyrektywy EPBD cyklem życia budynków. Od 2028 roku każdy nowy budynek publiczny w UE będzie musiał mieć określoną całkowitą emisję CO₂e w cyklu życia. To ogromne wyzwanie dla wszystkich branż związanych z budownictwem projektantów, producentów materiałów budowlanych, inwestorów i wykonawców.

Zmniejszenie opłat z tytułu ETS i poprawa dekarbonizacja w ramach cyklu życia jest możliwe tylko poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji, które wiążą się z kosztami. Producenci cementu spoza UE nie muszą ponosić żadnych kosztów i zastanawiać się nad emisją dwutlenku węgla, który powstaje w czasie produkcji.

Beton pod nadzorem SENT

Według uzasadnienia projektu analiza danych Krajowej Administracji Skarbowej i danych branżowych wskazała na występowanie szarej strefy w obszarze produkcji i sprzedaży betonu. Nowe przepisy mają objąć monitoringiem także dostawy do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli m.in. prywatnych inwestorów, u których – jak wskazuje projekt – mogą powstawać istotne uszczuplenia podatkowe. Przewidziano też możliwość jednego zgłoszenia kontraktowego dla dostaw realizowanych w ramach umowy obejmującej większą ilość betonu.

Nowe obowiązki i kary za brak potwierdzenia odbioru

Projekt zakłada, że za niepotwierdzenie odbioru towaru albo wpisanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie można nałożyć karę pieniężną. Wyjątek mają stanowić osoby fizyczne kupujące beton na własne potrzeby - w ich przypadku potwierdzenia odbioru ma dokonywać podmiot wysyłający, czyli dostawca. Nowelizacja przewiduje także dalsze zmiany w zakresie przetwarzania i udostępniania danych w SENT oraz rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do korzystania z tych danych o instytucje właściwe w sprawach ochrony środowiska i rolnictwa.

SENT – kontrola przewozów i towarów

SENT System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to polski system monitorowania przewozu towarów towarów wysokiego ryzyka, aby zapobiec ich nielegalnemu obrotowi, np. paliwa, alkoholu, tytoniu, odpadów drogą drogową i kolejową. Został wprowadzony w 2017 r . i służy do uszczelniania systemu podatkowego (VAT, akcyza) oraz walki z szarą strefą, a zarządza nim Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

System SENT obejmuje zarówno transporty rozpoczynające się i kończące w Polsce, jak i te, które przejeżdżają przez jej terytorium. Brak zgłoszenia, błędne dane lub brak GPS mogą skutkować wysokimi karami finansowymi, do kilkunastu tysięcy złotych.

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