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Blaszana szopa lub garaż - są budynkami?

Przez polskie media przetoczyła się fala informacji dotyczących tzw. podatku od blaszaków. Temat ten budzi ogromne emocje wśród tysięcy właścicieli garaży, ponieważ dotyczy zmiany interpretacji przepisów, która może znacząco obciążyć ich portfele. Punktem zapalnym stał się pierwszy prawomocny wyrok, wydany na gruncie nowych przepisów, który potwierdza, że popularna blaszana szopa, postawiona na kostce brukowej może zostać uznana za budynek, podlegający opodatkowaniu. Co to oznacza w praktyce dla inwestorów i firm budowlanych? Diabeł tkwi w technicznych szczegółach montażu.

Jakie cechy musi posiadać budynek?

1 stycznia 2025 roku, weszły w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Reforma ta była wynikiem wcześniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał uporządkowanie niejasnych definicji. Najważniejszą nowością było wprowadzenie tzw. autonomicznej definicji budynku oraz pojęcia trwałego związania z gruntem. Zgodnie z art. 1a ust. 1 u.p.o.l., aby obiekt mógł zostać uznany za budynek, musi posiadać:

dach i przegrody budowlane (ściany),

fundament lub element pełniący jego rolę,

trwałe związanie z gruntem.

Czym jest to trwałe związanie z gruntem?

Według nowej definicji jest to takie połączenie obiektu z podłożem, które zapewnia mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, takim jak np. silny wiatr. Co niezwykle istotne, stabilność ta jest oceniana niezależnie od łatwości demontażu obiektu. Argument, że garaż można rozkręcić i przenieść w inne miejsce, przestał mieć dla fiskusa znaczenie.

Precedens z Łodzi - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Kamieniem milowym w sporach o blaszaki jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 listopada 2025 r. (sygn. I SA/Łd 474/25). Jak czytamy w analizie na stronie analityków TPA Group, sprawa dotyczyła podatnika z Piotrkowa Trybunalskiego, który planował postawić garaż o wymiarach 6 m x 5,8 m na kostce brukowej.

Podatnik stał na stanowisku, że taki obiekt nie jest budynkiem, bo nie posiada klasycznych fundamentów zagłębionych w ziemi. Sąd jednak oddalił skargę i w pełni poparł urząd skarbowy. W uzasadnieniu wskazano, że kostka brukowa pełni rolę fundamentu, bo zapewnia stabilność.

Zakotwiczenie kołkami rozporowymi do ciężkiego podłoża (płyt lub kostki) tworzy trwały związek z gruntem. Obiekt jest stabilny, nie zostanie przesunięty przez wiatr, a bez odpięcia kotew nie może go przesunąć człowiek - to wystarczy, by uznać go za budynek.

Jak zauważa TPA Group wyrok ten wyznacza jasny kierunek dla organów podatkowych, czyli koniec z argumentem łatwego demontażu. W dostępnej na stronie grupy analizie, Marcin Książek, manager w TPA Poland, podkreśla, że najważniejszy stał się test stabilności. Jeśli blaszak jest w jakikolwiek sposób przytwierdzony do podłoża (np. śrubami do wylewki czy płyt chodnikowych), co chroni go przed wichurą, zostanie uznany za trwale związany z gruntem.

W praktyce oznacza to, że niemal każdy garaż, który ze względów bezpieczeństwa nie stoi na ziemi wyłącznie pod własnym ciężarem, wpada w sidła podatku od nieruchomości. To podejście jest znacznie szersze niż dotychczasowe i może dotknąć miliony obiektów w całym kraju.

Kiedy blaszak nie jest budynkiem? Interpretacja Ministerstwa Finansów

Mimo surowego wyroku z Łodzi, istnieje pewna furtka bezpieczeństwa, choć wielu właścicieli blaszaków z pewnością z niej nie skorzysta

2 stycznia 2026 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która nieco studzi medialny przekaz o opodatkowaniu każdego blaszaka. Resort wyjaśnił, że samo posadowienie obiektu (np. kontenera czy garażu) na kostce lub bloczkach betonowych bez fizycznego połączenia (np. bez kotew, śrub, spawów) zazwyczaj nie wystarcza do uznania go za trwale związany z gruntem.

Oznacza to, że obiekty stojące na gruncie wyłącznie pod wpływem własnej masy, których nic nie trzyma na sztywno z podłożem, mogą uniknąć daniny. Niestety, w polskich warunkach klimatycznych takie rozwiązanie jest rzadko spotykane ze względu na ryzyko porwania garażu przez wiatr.

Jeśli Twój blaszak zostanie uznany za budynek, podatek będzie naliczany od jego powierzchni użytkowej. Stawki są uchwalane corocznie przez poszczególne gminy. Zwykle dla budynków innych niż mieszkalne wynoszą one od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za metr kwadratowy rocznie. W przypadku garażu o powierzchni około 35 m², roczny koszt może więc wynieść od kilkuset do ponad tysiąca złotych.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla firm. Ponieważ blaszaki nie figurują w zamkniętym katalogu budowli, organy podatkowe walczą o to, by uznawać je za budynki, co jest dla nich korzystniejsze finansowo.

Źródła:

https://www.tpa-group.pl/

https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-dpl2840162025-ministra-finansow-i-gospodarki-z-dnia-2-stycznia-2026-r-w-sprawie-rozumienia-przeslanki-trwalego-zwiazania-z-gruntem-w-przypadku-obiektow-kontenerowych-w-stanie-prawnym-obowiazujacym-od-1-stycznia-2025-r