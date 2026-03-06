Duża zmiana – wszystko w jednym portalu

Naczelnicy urzędów skarbowych od lat prowadzą egzekucje z nieruchomości dłużników podatkowych. Dotychczas obwieszczenia o licytacjach pojawiały się na stronach urzędów, w prasie lokalnej lub na tablicach ogłoszeń – co mocno ograniczało liczbę chętnych i ceny końcowe. Aby to zmienić, Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów umożliwiających stworzenie jednej ogólnopolskiej platformy egzekucyjnej eLicytacje, na której znajdą się mieszkania, domy jednorodzinne, działki i lokale użytkowe, ale także samochody, i inne przedmioty należące do dłużników. Koniec z szukaniem ogłoszeń na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

Zmiana dotyczy wyłącznie egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (zaległości podatkowe, składki ZUS itd.)

Licytacje zajętego mienia będą mogły odbywać się online

Nowy system ma też pozwolić na prowadzenie sprzedaży mienia zajętego w postępowaniu egzekucyjnym w formie elektronicznej. Zainteresowany nie tylko będzie mógł przeglądać wszystkie oferty bez logowania, ale też śledzić przebieg licytacji w czasie rzeczywistym. Aby wziąć udział w licytacji konieczne będzie założenie konta i potwierdzeniu tożsamości (np. Profilem Zaufanym). Najważniejsze funkcje platformy:

ogłoszenia o sprzedaży ze wszystkich urzędów skarbowych w jednym miejscu

możliwość śledzenia licytacji w czasie rzeczywistym

dostęp do szczegółowych informacji o sprzedawanych przedmiotach

zdalny udział w licytacji przez internet

Nowe przepisy usprawnić egzekucję administracyjną: zwiększyć dostępność informacji o licytacjach oraz ułatwić udział w nich większej liczbie zainteresowanych osób. System ma ograniczyć niepożądane zjawiska, takie jak: zmowy uczestników licytacji, brak dostępu do informacji o sprzedaży, i ograniczoną konkurencję podczas licytacji.

Kiedy ruszy portal eLicytacje KAS

Uruchomienie produkcyjne portalu planowane jest na 30 czerwca 2026 roku, choć ostateczny termin zależy od wejścia w życie nowych przepisów. Nowelizacja ustawy ma zacząć obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Po tym czasie Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła rozpocząć budowę i uruchamianie platformy.

Żródło: gov.pl