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Pełny katalog obiektów i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a także tych, które inwestor może wykonać bez formalności, czyli nawet nie zgłaszając ich do urzędu, zawiera art. 29 Prawa budowlanego. Lista od stycznia 2026 r. w obu kategoriach jest dłuższa.
Bez zbędnych formalności i kłopotów
Ta kategoria z pewnością najbardziej ucieszy inwestorów domów jednorodzinnych, bo nowelizacja znacznie rozszerzyła listę.
Jeśli planujesz instalację zbiornika na deszczówkę lub wody roztopowe, to w przypadku, gdy nie przekroczy on pojemności 5 m3, nie musisz o tym informować urzędu.
Murki ogrodowe, palisady, gabiony, czyli konstrukcje oporowe o wysokości nieprzekraczającej 80 cm, można wykonać w ogrodzie bez formalności. Podobnie przydomowy taras o powierzchni do 35 m2 i jego zadaszenie o takiej samej powierzchni.
Nie wymaga zgłoszenia także przydomowa, mała instalacja wiatrowa o wysokości do 3 m od najwyższego punktu dachu oraz magazyn energii o pojemności do 20 kWh.
Do listy dołączono maszt flagowy i kamery monitoringu do 7 m, posadowione na gruncie.
Zbudujesz na zgłoszenie
Rozszerzyła się lista obiektów i robót budowlanych zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę. Plany realizacji trzeba przedstawić urzędowi tylko w formie zgłoszenia.
Budowa tarasu i basenu przy domu także nie będzie wymagała pozwolenia. W przypadku tarasu będzie możliwość wykonania przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2, w tym zadaszonego o powierzchni dachu nie większej niż 50 m2.
Nareszcie możesz wybudować na działce dość duży zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe – o pojemności do 15 m3. Decyduje pojemność, bo może to być zbiornik naziemny lub podziemny, chociaż w przypadku takiej pojemności wygodniejszy jest raczej ten umieszczony pod gruntem.
Nie potrzeba pozwolenia na budowę przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotyczy to zarówno tych będących częścią budynku, jak i wolnostojących.
Można także zainstalować na obiekcie budowlanym urządzenia techniczne wraz z masztami, służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby i do wprowadzenia do sieci. Są jednak w tym przypadku dwa ograniczenia:
- moc takiego urządzenia, która nie może być większa niż 50 kW,
- łączna wysokość 3–12 m.
Jeśli masz dużą działkę i chcesz na niej wybudować boisko lub kort, to taką inwestycję możesz teraz tylko zgłosić. Taki obiekt przy domu jednorodzinnym może zaspokajać tylko jego potrzeby.
- Architektura schronienia. Bunkry, schrony i miejsca doraźnego schronienia, czyli nowe prawo i praktyka projektowania mieszkań i budynków użyteczności publicznej
Dla prowadzących działalność rolniczą
Rolnicy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia przy budowie bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m3, pod warunkiem jednak ich powiązania z produkcją rolną. To rozwiązanie ma przyspieszyć i ułatwić dostęp do programu „Moja Woda”.
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