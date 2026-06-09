Pełny katalog obiektów i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a także tych, które inwestor może wykonać bez formalności, czyli nawet nie zgłaszając ich do urzędu, zawiera art. 29 Prawa budowlanego. Lista od stycznia 2026 r. w obu kategoriach jest dłuższa.

Bez zbędnych formalności i kłopotów

Ta kategoria z pewnością najbardziej ucieszy inwestorów domów jednorodzinnych, bo nowelizacja znacznie rozszerzyła listę.

Jeśli planujesz instalację zbiornika na deszczówkę lub wody roztopowe, to w przypadku, gdy nie przekroczy on pojemności 5 m3, nie musisz o tym informować urzędu.

Murki ogrodowe, palisady, gabiony, czyli konstrukcje oporowe o wysokości nieprzekraczającej 80 cm, można wykonać w ogrodzie bez formalności. Podobnie przydomowy taras o powierzchni do 35 m2 i jego zadaszenie o takiej samej powierzchni.

Nie wymaga zgłoszenia także przydomowa, mała instalacja wiatrowa o wysokości do 3 m od najwyższego punktu dachu oraz magazyn energii o pojemności do 20 kWh.

Do listy dołączono maszt flagowy i kamery monitoringu do 7 m, posadowione na gruncie.

Zbudujesz na zgłoszenie

Rozszerzyła się lista obiektów i robót budowlanych zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę. Plany realizacji trzeba przedstawić urzędowi tylko w formie zgłoszenia.

Budowa tarasu i basenu przy domu także nie będzie wymagała pozwolenia. W przypadku tarasu będzie możliwość wykonania przydomowego tarasu naziemnego o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2, w tym zadaszonego o powierzchni dachu nie większej niż 50 m2.

Nareszcie możesz wybudować na działce dość duży zbiornik bezodpływowy na wody opadowe i roztopowe – o pojemności do 15 m3. Decyduje pojemność, bo może to być zbiornik naziemny lub podziemny, chociaż w przypadku takiej pojemności wygodniejszy jest raczej ten umieszczony pod gruntem.

Nie potrzeba pozwolenia na budowę przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczonych do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotyczy to zarówno tych będących częścią budynku, jak i wolnostojących.

Można także zainstalować na obiekcie budowlanym urządzenia techniczne wraz z masztami, służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby i do wprowadzenia do sieci. Są jednak w tym przypadku dwa ograniczenia:

moc takiego urządzenia, która nie może być większa niż 50 kW,

łączna wysokość 3–12 m.

Jeśli masz dużą działkę i chcesz na niej wybudować boisko lub kort, to taką inwestycję możesz teraz tylko zgłosić. Taki obiekt przy domu jednorodzinnym może zaspokajać tylko jego potrzeby.

Dla prowadzących działalność rolniczą

Rolnicy będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury zgłoszenia przy budowie bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 30 m3, pod warunkiem jednak ich powiązania z produkcją rolną. To rozwiązanie ma przyspieszyć i ułatwić dostęp do programu „Moja Woda”.

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