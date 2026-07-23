Beton na twojej budowie pod nadzorem administracji skarbowej. Co się zmieni?

SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu, służy Krajowej Administracji Skarbowej do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wrażliwych, czyli produktów szczególnie narażonych na oszustwa podatkowe: paliw i chemikaliów, alkoholu (w tym skażonego), wyrobów tytoniowych, olejów roślinnych. 21 lipca w wykazie prac Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji ustawy o SENT włączający do tej grupy także beton towarowy przewożony w betonomieszarkach.

Jak działa SENT?

Przed rozpoczęciem przewozu towaru objętego ustawą, odpowiedni podmiot (nadawca, odbiorca lub przewoźnik) musi dokonać zgłoszenia w systemie online, za pośrednictwem platformy PUESC. Zgłoszenie wymaga podania dokładnych danych: miejsca załadunku i rozładunku, numerów rejestracyjnych pojazdu, danych przewoźnika, rodzaju i ilości towaru. Zgłoszenie otrzymuje numer referencyjny, a system w czasie rzeczywistym zbiera dane geolokalizacyjne pojazdu.

Dlaczego beton?

Zdaniem Ministerstwa Finansów analiza danych gromadzonych przez Krajową Administrację Skarbową oraz prowadzone przez KAS kontrole potwierdziły istnienie szarej strefy w branży betonu towarowego.

Beton towarowy to gotowa mieszanka budowlana produkowana w zakładzie betoniarskim i dostarczana na plac budowy w betonomieszarkach, czyli gruszkach. Beton jedzie z wytwórni bezpośrednio na budowę i musi zostać szybko wbudowany, dlatego później taką transakcję trudniej odtworzyć. SENT ma powiązać wyjazd betonomieszarki z udokumentowaną sprzedażą.

Autor: Piotr Mastalerz Nadzorem ma być objęty także beton dowożony na budowy prowadzone przez inwestorów indywidualnych

Jak ma działać monitoring?

Projekt nowelizacji ustawy obejmuje beton towarowy przewożony betonomieszarkami, w tym pompogruszkami, niezależnie od ilości i rodzaju odbiorcy. Zatem także jego dowóz na budowy domów jednorodzinnych prowadzone przez inwestorów indywidualnych. Każdy wyjazd ma być zgłoszony przed rozpoczęciem przewozu, jednak gruszki zostaną zwolnione z przekazywania lokalizacji GPS. Przy umowach między firmami na ponad 100 m³ nadawca będzie mógł zgłosić całą umowę przed pierwszym transportem, zamiast rejestrować osobno każdy betonowóz. Klient prywatny nie będzie niczego zgłaszał ani potwierdzał – zgłoszenie zamknie dostawca.

To już drugie podejście do tego tematu - poprzednią nowelizację ustawy rząd przyjął w lutym, a parlament uchwalił wiosną 2026 r. Prezydent zawetował ją 2 czerwca, wskazując na koszty i biurokrację przerzucane na legalnie działające firmy. W obecnym projekcie nie ma geolokalizacji, co ma ograniczyć obciążenia przewoźników.

Autor: Piotr Mastalerz Na przeciętny dom jednorodzinny potrzeba przynajmniej kilkadziesiąt metrów mieszanki betonowej

Ile betonu potrzeba na dom?

Na dom o powierzchni około 150 m² potrzeba zwykle 55-90 m³ betonu. Tylko na fundamenty wychodzi przynajmniej 25–35 m³ mieszanki, przeważnie klasy C16/20 lub C20/25. Ta lepsza kosztuje przykładowo 350 zł/m³ netto, czyli 430,50 zł brutto, z transportem do 10 km. Pompa liczona jest osobno.

Przy zakupie bez faktury czy paragonu na 1 m3 mieszanki inwestor „oszczędza” 80 zł. Kupuje jednak towar „na czarno” – sprzedawca nie odprowadza należnych podatków, a inwestor nie ma dowodu zakupu. Bierze na siebie ryzyko, gdy kupowana mieszanka nie spełnia wymaganych norm.

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