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Data rozpoczęcia naboru programu Mikroretencja. Kiedy można złożyć wniosek?

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, proces przyjmowania dokumentów został podzielony na dwa etapy. Po ogłoszeniu naboru na początku czerwca, inwestorzy zyskali trzy tygodnie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji i zapoznanie się z regulaminem właściwego dla ich regionu funduszu. Rozpoczęcie składania wniosków nastąpi 22 czerwca 2026 roku. Warto podkreślić, że o dofinansowanie należy ubiegać się bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) adekwatnym do miejsca lokalizacji nieruchomości.

Program Mikroretencja to nie tylko 8 000 zł bezzwrotnego wsparcia. To przede wszystkim sposób na obniżenie rachunków za wodę i zwiększenie wartości nieruchomości. Dobrze zaprojektowany system zbierania deszczówki pozwala na utrzymanie pięknego ogrodu nawet w czasie zakazu podlewania z miejskiej sieci, a z perspektywy ekologicznej – przeciwdziała lokalnym podtopieniom podczas gwałtownych ulew.

8 000 złotych w zasięgu ręki. Kto może aplikować?

Program został zaprojektowany z myślą o szerokiej grupie odbiorców. O dotację w wysokości do 8 000 zł mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym.

Co istotne, program obejmuje budynki służące zarówno do stałego, jak i czasowego zamieszkania, co otwiera drogę do wsparcia także dla właścicieli domów rekreacyjnych.

Istnieje jednak ważny warunek techniczny - dotacja dotyczy wyłącznie inwestycji zakończonych, a koszty kwalifikowane musiały zostać poniesione nie wcześniej niż 1 lipca 2024 roku. Oznacza to, że osoby, które już w zeszłym roku zainwestowały w systemy retencyjne, mają teraz szansę na zwrot części poniesionych wydatków.

Na co wydać pieniądze z dotacji?

Katalog kosztów kwalifikowanych w programie Mikroretencja jest niezwykle szeroki i obejmuje niemal każdy etap tworzenia systemu – od zakupu i montażu, aż po rozbudowę i ostateczne uruchomienie instalacji. Systemy te muszą być zaprojektowane tak, aby skutecznie zatrzymywać lub wykorzystywać wodę na terenie działki, eliminując konieczność jej odprowadzania do kanalizacji.

W ramach dotacji można sfinansować:

Zbieranie wód z powierzchni. Instalacje przechwytujące wodę z dachów, tarasów, a nawet szczelnych podjazdów i chodników.

Retencję w gruncie. Budowę studni chłonnych, systemów drenażu, skrzynek rozsączających czy zbiorników otwartych. Program promuje również tzw. rozszczelnianie nawierzchni, czyli zastępowanie betonu materiałami przepuszczalnymi.

Magazynowanie w zbiornikach. Tu pojawia się konkretny wymóg techniczny - szczelne zbiorniki (nadziemne lub podziemne) muszą mieć łączną pojemność minimum 2 m³.

Pieniądze można przeznaczyć na pompy, centrale dystrybucji wody, a także zraszacze i systemy nawadniania ogrodu.

Pułapki i wyłączenia, czyli o czym musi pamiętać wnioskodawca?

Choć program jest atrakcyjny, ustawodawca wprowadził kilka istotnych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest zakaz podwójnego finansowania. Jeśli dany element instalacji został już sfinansowany z innych środków publicznych (np. ze słynnego programu „Moja Woda”), nie może on zostać rozliczony w ramach Mikroretencji.

Ponadto dotowane instalacje mają służyć wyłącznie potrzebom bytowym mieszkańców. Z finansowania wyłączone są przedsięwzięcia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. System ma służyć ochronie środowiska i łagodzeniu skutków suszy w wymiarze prywatnym, przydomowym.

Jak skutecznie sięgnąć po dotację?

W pierwszej kolejności należy odwiedzić stronę internetową swojego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pobrać listę wymaganych załączników. Najważniejszym elementem dokumentacji są faktury i rachunki, które potwierdzają poniesienie kosztów po lipcu 2024 roku.

Po wykonaniu (lub udokumentowaniu już gotowej) inwestycji, od 22 czerwca należy złożyć wniosek. Co ciekawe, system został uproszczony - po pozytywnej weryfikacji, sam wniosek staje się umową o dofinansowanie, co znacznie skraca czas oczekiwania na przelew środków.