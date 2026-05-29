W pierwszej kolejności w miejscu przeznaczonym na plac zabaw dla dzieci trzeba posadzić szybko rosnące drzewa i krzewy, które dadzą maluchom choć częściową osłonę od słońca i wiatru.

Miejsce na kącik zabaw dla dzieci w ogrodzie

Placyk do zabaw nie powinien leżeć w pełnym słońcu ani znajdować się bezpośrednio pod drzewami. Lepiej, żeby rosły one obok, wtedy liście i odchody ptaków nie będą brudziły terenu, zwłaszcza piaskownicy. Jeśli nie mamy w ogrodzie wielkich drzew, można użyć dużych plandek z tkaniny odpornej na słońce i deszcz i rozciągnąć je nad tym miejscem. Do osłonięcia piaskownicy czy huśtawki czasem wystarczą daszek i parawan ogrodowy.

Kącik dla dzieci powinien być umieszczony w oddalonej od ulicy części ogrodu, ale tak, żeby był dobrze widoczny z pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu (kuchnia, salon, pracownia). Pamiętajmy o zostawieniu szerokiej ścieżki dla dzieci, najlepiej bez kwiatów wzdłuż niej (nie łudźmy się, że przetrwają lato).

Teren nie powinien być utwardzony, najlepiej wysypać go grubą warstwą piasku, który zamortyzuje ewentualne upadki. Należy go otoczyć niską palisadą z grubych klocków drewna, co zapobiegnie roznoszeniu się piasku, a cały plac zabaw warto wydzielić na przykład żywopłotem z szybko rosnących roślin, które nie mają kolców (tawuły, pęcherznice kalinolistne). Jeśli będzie niezbyt intensywnie użytkowany, może być porośnięty trawą.

Wyposażenie kącika zabaw dla dzieci

W małym ogrodzie dla najmłodszych dzieci wystarczy piaskownica i huśtawka. Dla starszych dobrze byłoby zbudować zjeżdżalnię, mostki, pochylnie, drabinki czy domek. A jeśli mamy na działce stare, duże, rozłożyste drzewo, możemy spełnić marzenie każdego malucha o domku na drzewie. Wyposażenie placu zabaw możemy kupić w supermarkecie budowlanym lub u producenta mebli ogrodowych, albo zamówić u stolarza.

Z jakiego materiału sprzęty dla dzieci w ogrodzie?

Drewno jest doskonałym budulcem i materiałem bezpiecznym. Wszystkie powierzchnie powinny być gładkie, zaokrąglone i pozbawione drzazg lub zadziorów. Należy sprawdzić, jakimi impregnatami, farbami czy lakierami zostały pokryte. Muszą być nietoksyczne, niewymagające karencji.

Elementy metalowe powinny być nierdzewne lub zabezpieczone przed korozją nietoksycznymi powłokami.

Kupując urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych, warto sprawdzić, czy zastosowane materiały są bezpieczne dla dzieci i spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa chemicznego oraz mechanicznego. Urządzenia i nawierzchnie przeznaczone na place zabaw powinny być zgodne z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Warto wymagać od producenta dokumentów potwierdzających tę zgodność, takich jak certyfikat zgodności, deklaracja zgodności lub raport z badań.

Jak przymocować urządzenia dla dzieci do ziemi?

Urządzenia muszą być stabilne i trwale przymocowane do podłoża. Słupy podtrzymujące huśtawkę powinny być osadzone w betonie grubości około 60 cm. Domek, który za kilka lat będziemy chcieli zdemontować, można ustawić na bloczkach fundamentowych, cegłach lub płytach chodnikowych. Przeznaczony na dłuższy czas i zmianę zastosowania (np. przyszły składzik na narzędzia) warto posadowić na płycie fundamentowej o grubości około 10 cm, wykonanej z mieszanki betonowej złożonej z cementu, piasku, kruszywa (1:2:3) lub cementu i pospółki (1:4).

Pamiętajmy o izolacji przeciwwilgociowej między fundamentem i ścianami domku w postaci folii, papy lub preparatu zabezpieczającego.

Miejsce do gry w piłkę

W dużym ogrodzie warto wydzielić przestrzeń przeznaczoną do gier zespołowych i aktywności sportowych. Taka strefa zachęca dzieci do ruchu na świeżym powietrzu, a jednocześnie pomaga utrzymać porządek w pozostałej części ogrodu.

Do gry w koszykówkę wystarczy zamontować tablicę z koszem na stabilnym słupie, przy pełnej ścianie budynku lub innym trwałym elemencie konstrukcyjnym. Utwardzona nawierzchnia ułatwi kozłowanie piłki, a ściana może dodatkowo służyć do ćwiczeń z piłką tenisową czy piłką do koszykówki.

Jeśli planujemy grę w piłkę nożną, siatkówkę lub badmintona, potrzebna będzie większa przestrzeń. Warto zadbać o odpowiednio przygotowane podłoże – równe, bezpieczne i dostosowane do rodzaju aktywności. W zależności od dostępnego miejsca może to być naturalny trawnik, nawierzchnia syntetyczna lub specjalna powierzchnia sportowa odporna na intensywne użytkowanie.

