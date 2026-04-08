Znużeni długą, smutną i ponurą zimą, z niecierpliwością wypatrujemy pierwszych zwiastunów wiosny. Zanim jednak pojawią się w ogrodzie, możemy poszukać ich w centrach handlowych, gdyż już w lutym znajdziemy tam pierwsze kwitnące rośliny cebule w doniczkach.

Aranżacje z wiosennych kwiatów - skąd brać inspiracje?

Żółte narcyzy, kolorowe krokusy, pachnące hiacynty, piękne tulipany czy urocze szafirki cieszą oczy żywymi barwami i wprowadzają do domu wiosenny klimat, będąc wspaniałą ozdobą mieszkania. Sposobów na ciekawe kwiatowe aranżacje z udziałem wiosennych roślin jest całe mnóstwo, ale jeśli brakuje nam pomysłów, możemy poszukać inspiracji w Internecie lub pismach ogrodniczych.

Wiosenne kompozycje z tulipanami

Jednymi z najpopularniejszych wiosennych kwiatów cebulowych są tulipany. W doniczkach spotkamy głównie ich odmiany karłowe, gdyż te tradycyjne posadzone w pojemnikach szybko zaczęłyby się wyciągać i deformować, tracąc ładny wygląd i walory ozdobne.

Tulipany w doniczkach możemy wykorzystać na wiele sposobów. Pięknie będą wyglądać, jeśli posadzimy je w grupie, a następnie umieścimy w ceramicznej misie i ozdobimy ułożonymi na powierzchni ziemi kamykami, mchem lub rafią oraz kolorową wstążką. Doniczki z kwitnącymi tulipanami możemy też umieścić pojedynczo w trzech takich samych osłonkach (kolorowych lub jednobarwnych) i postawić w rzędzie na okiennym parapecie, gdzie będą stanowiły bardzo elegancki element wystroju wnętrza.

Za pojemnik do uprawy tulipanów mogą nam posłużyć nie tylko doniczki, ale również nietypowe naczynia, takie jak ocynkowana konewka czy metalowe wiaderko lub korytko. Sprawdzą się też nieduże, bielone kosze wiklinowe lub drewniane skrzynki, w których kępy tulipanów będą prezentować się bardzo romantycznie, stając się znakomitym uzupełnieniem wnętrza urządzonego w stylu prowansalskim lub skandynawskim.

Galeria zdjęć wiosennych kwiatów cebulowych w donicach

Wiosenne kompozycje z tulipanami na balkon i taras

Donice i pojemniki z tulipanami można wynieść też na balkon lub taras (gdy temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej 0 st. C), gdzie będą prezentować się równie atrakcyjnie, jak w mieszkaniu. W niskiej temperaturze będą nawet dłużej kwitły niż w ciepłym mieszkaniu. Ponieważ jednak nie są na tyle zahartowane, aby przetrwać mrozy, przed zapowiadanymi przymrozkami należy z powrotem zabrać je do pomieszczenia. Do czasu ponownego wystawienia na balkon, trzeba jednak umieścić je w miejscu jasnym, chłodnym i przewiewnym (np. na korytarzu lub werandzie), gdyż przyniesione do ciepłego mieszkania, zostaną narażone na duży szok termiczny, którego mogą nie przetrwać.

i Autor: Getty Images Kompozycje kwiatowe na wiosnę

Wiosenne kompozycje z kwiatów cebulowych do domu

Chociaż tulipany to nasze ulubione kwiaty cebulowe, w sklepach pojawiają się zwykle później od innych (marzec-kwiecień), dlatego zanim będziemy mogli cieszyć się ich pięknymi kwiatami, wybierzmy dostępne już w lutym narcyzy, hiacynty, krokusy, szafirki, cebulice czy mniej popularne, ale bardzo piękne kosaćce żyłkowane. Rośliny te nie posiadają wprawdzie tak bajecznie kolorowych kwiatów jak tulipany, ale ich żywe, żółte, niebieskie lub różowe barwy również wprowadzą do domu wiosenny klimat.

Jak łączyć kwiaty w wiosennych kompozycjach?

W doniczkach i innych pojemnikach możemy sadzić jeden gatunek roślin cebulowych, ale dobrym pomysłem jest łączenie ich w ciekawe kompozycje. Pięknie będzie wyglądać kępka narcyzów w doniczce, umieszczona w ładnym, szklanym naczyniu wypełnionym szklanymi kulkami lub sizalem, ale równie atrakcyjnie będzie prezentować się oryginalna kompozycja z narcyzów, hiacyntów i szafirków w szerokiej, ceramicznej misie.

Oryginalnym pomysłem na dekorację mieszkania może być też hiacynt lub narcyz umieszczony pojedynczo w szklanym naczyniu (np. wazonie lub ozdobnym słoju), bezpośrednio na warstwie dekoracyjnych, wilgotnych kamyków. Widoczną przez szklane ścianki cebulę, można zamaskować mchem lub sizalem, ale można też pozostawić bez żadnej osłony, dzięki czemu uzyskamy prostą, naturalną i bardzo ciekawą kompozycję.

i Autor: Getty Images Tak obsadzona skrzynka zaprasza wiosnę na balkon czy taras

Nietypowe pojemniki do wiosennych kompozycji kwiatowych

Narcyzy, hiacynty, szafirki czy krokusy, podobnie jak tulipany, będą bardzo dobrze wyglądać też w nietypowych pojemnikach. Idealne będą dla nich wiklinowe - bielone lub naturalne - kosze, małe, drewniane skrzyneczki, ocynkowane konewki, metalowe wiaderka, a nawet duże, porcelanowe filiżanki. Umieszczone w nich rośliny możemy dodatkowo ozdobić odpowiednio dobraną wstążką, kępkami sizalu, pasmami naturalnej lub barwionej rafii, a nawet kolorowymi piórkami czy małymi, ptasimi gniazdkami, wykonanymi z gałązek. Jeśli chcemy uzyskać nieco bardziej surowy lub rustykalny wygląd naszej kompozycji, doniczkę z kwiatami owińmy kawałkiem jutowej tkaniny, obwiązanej rafią w naturalnym kolorze. Kiedy zależy nam na bardziej romantycznym charakterze kompozycji, wykorzystajmy do jej stworzenia ażurową osłonkę lub owińmy donicę szeroką, misternie wykonaną koronką.

Gdzie ustawić w domu wiosenne kwiaty i jak o nie dbać?

Jeśli chcemy cieszyć się wiosennymi kwiatami jak najdłużej, po przyniesieniu ich do domu, ustawmy rośliny na bardzo widnym, ale osłoniętym przed bezpośrednim słońcem stanowisku oraz w miejscu jak najbardziej chłodnym (w pobliżu roszczeniowego okna), gdyż w wysokiej temperaturze szybciej przekwitną i stracą walory ozdobne. Należy też podlewać je dość często, ale umiarkowanie, zawsze wlewając wodę na podstawek, a nie bezpośrednio do doniczki (moczenie cebul grozi ich zgniciem).

QUIZ. Wiosenne kwiaty w doniczkach - czy na pewno je rozpoznasz? Pytanie 1 z 10 Jak nazwają się te wdzięczne kwiaty doniczkowe, które wnoszą do naszych mieszkań powiew wiosny krokusy prymulki skrętniki

Wiosenne kwiaty cebulowe – hiacynty, krokusy, narcyzy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.