Żaluzje ruchome na taras – idealne rozwiązanie na upał

Taras od południa albo zachodu bez osłony staje się bezużyteczny w upalne dni. Żaluzje z ruchomych lameli rozwiązują ten problem skuteczniej niż markiza czy żagiel, bo pozwalają sterować ilością światła, a nie tylko je blokować.

Jak w praktyce działają ruchome żaluzje tarasowe? Dzięki nim można całkowicie odciąć słońce w południe, a po południu ustawić lamele tak, żeby wciąż było jasno i przewiewnie. Dochodzi też kwestia prywatności – przy odpowiednim ustawieniu wnętrze tarasu nie jest widoczne z zewnątrz. Trzeba jednak jasno powiedzieć: to nie jest zabudowa całoroczna ani szczelna. Chroni przed słońcem bardzo dobrze, przed deszczem – tylko częściowo.

Konstrukcja zabudowy – tu decyduje się trwałość i bezpieczeństwo

Największym błędem inwestorów jest traktowanie tej zabudowy jak lekkiej dekoracji. Tymczasem to konstrukcja, która musi przenosić realne obciążenia, zwłaszcza przy silnym wietrze. Standardowe rozwiązanie to słupy osadzone w stalowych kotwach zabetonowanych w podłożu, połączone z belką przy ścianie domu. Między nimi montuje się moduły żaluzji.

Kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji. W gotowych systemach bardzo częsty rozstaw słupów to 120-150 cm, 150-200 cm spotykany przy mocniejszych belkach (BSH, stal). Im większe odległości tych większe ugięcia i szybsze zużycie. W praktyce często pomija się też temat fundamentów. Jeśli taras nie ma przygotowanej konstrukcji pod słupy, trzeba wykonać stopy fundamentowe. To dodatkowy koszt, który, w zależności od warunków, może wynieść od 1500 do nawet 5000 zł.

Autor: TARASOLA.BE/ Materiały prasowe

Jakie drewno wybrać, żeby nie żałować po 3 latach?

Najbardziej racjonalnym wyborem jest modrzew – dobrze znosi warunki zewnętrzne i nie podnosi kosztów tak jak drewno egzotyczne i dąb, choć te ostatnie są trwalsze. Świerk jest tańszy, ale wymaga większej dbałości i szybciej traci atrakcyjny wygląd.

Coraz częściej konstrukcję wykonuje się z drewna KVH (wysokiej jakości lite drewno iglaste, suszone komorowo, strugane i łączone na mikrowczepy) lub BSH (drewno klejone o wilgotności ok. 12%, nie wymaga dalszej obróbki). To dobry kierunek – takie elementy są stabilniejsze i mniej podatne na odkształcenia.

Trzeba jednak zaakceptować jedną rzecz: drewno na zewnątrz wymaga regularnej konserwacji–olejowania co 2–3 lata. Bez tego po kilku sezonach pojawiają się przebarwienia i degradacja powierzchni.

Ile kosztują żaluzje tarasowe w 2026 roku?

Największe zaskoczenie dla inwestorów to pełny koszt, a nie cena samego produktu. Same lamele to wydatek rzędu 600–1200 zł za m². Po doliczeniu konstrukcji, okuć i robocizny realny koszt gotowej zabudowy wynosi zazwyczaj od 1200 do 2500 zł za m².

W praktyce oznacza to, że:

zabudowa trzech ścian tarasu o powierzchni ok. 15 m² kosztuje najczęściej 22–30 tys. zł

kosztuje najczęściej przy lepszych materiałach i bardziej wymagającej konstrukcji koszt rośnie do 30–35 tys. zł

Do tego dochodzą koszty, które często są pomijane na etapie planowania:

przygotowanie fundamentów pod słupy

ewentualne wzmocnienie istniejącego tarasu

odwodnienie przy dodatkowym zadaszeniu

Całkowity budżet inwestycji może więc przekroczyć 35 tys. zł.

Autor: Wygenerowane przez AI

Montaż – gdzie kończy się oszczędność, a zaczyna ryzyko

Samodzielny montaż jest możliwy, ale rzadko daje tak duże oszczędności, jak się zakłada. Po uwzględnieniu narzędzi, materiałów dodatkowych i poprawek realna różnica wynosi zwykle 20–30%.

Największe problemy przy DIY to:

nieprawidłowe zakotwienie słupów

brak precyzji przy prowadnicach

sztywne połączenie z budynkiem bez dylatacji

Przy większych realizacjach lub w miejscach narażonych na wiatr bezpieczniej jest zlecić montaż ekipie.

Czy żaluzje chronią przed deszczem i wiatrem?

Żaluzje świetnie radzą sobie z nasłonecznieniem – i to jest ich główna funkcja. W przypadku wiatru działają umiarkowanie, zależnie od ustawienia lameli. Przed deszczem chronią tylko częściowo. Jeśli celem jest stworzenie bardziej zamkniętej przestrzeni, konieczne jest dodatkowe zadaszenie oraz zaplanowanie odprowadzenia wody. Bez tego taras nadal będzie narażony na opady.

i Autor: TANIEROLETY2/ALLEGRO/ Materiały prasowe Żaluzje tarasowe ruchome

Czy warto inwestować w żaluzje na taras?

To rozwiązanie ma sens tam, gdzie problemem jest słońce i brak prywatności. W takich warunkach żaluzje są jedną z najbardziej funkcjonalnych opcji. Nie można im też odmówić uroku i przytulności, które zapewnią. Nie sprawdzą się natomiast jako pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Jeśli ktoś oczekuje efektu zbliżonego do ogrodu zimowego, musi liczyć się z dodatkowymi kosztami i bardziej zaawansowaną konstrukcją.

Najważniejsze jest realistyczne podejście do budżetu i wykonania. To nie jest drobny dodatek, tylko inwestycja, która powinna być dobrze przemyślana i zaprojektowana.

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE