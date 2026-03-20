Jak dobrać markizę na balkon i taras? – rodzaje, właściwości i kryteria doboru

Markizy są dziś powszechnie stosowane nie tylko przy sklepach czy w ogródkach gastronomicznych, ale także w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Skutecznie chronią przed słońcem, a w ograniczonym stopniu także przed deszczem, stanowiąc jednocześnie estetyczny element elewacji i przestrzeni tarasowej.

Rodzaje markiz tarasowych

Firmy produkujące i instalujące markizy mają w ofercie trzy ich typy polecane do różnych miejsc:

markizy balkonowe – przeznaczone do osłaniania silnie nasłonecznionych okien, balkonów, loggii, małych tarasów;

– przeznaczone do osłaniania silnie nasłonecznionych okien, balkonów, loggii, małych tarasów; markizy tarasowe – od balkonowych różnią się głównie większymi rozmiarami. Ich wysięg dochodzi nawet do 3,5 m. Stosowane są więc do osłaniania dużych tarasów i ogródków letnich. Mają składane przegubowo ramiona, poszycie z impregnowanego materiału i regulowany kąt nachylenia. Te przeznaczone do montażu na ostatnich kondygnacjach budynków powinny być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przytwierdzone do ściany. Uchroni je to przed silnymi wiatrami;

– od balkonowych różnią się głównie większymi rozmiarami. Ich wysięg dochodzi nawet do 3,5 m. Stosowane są więc do osłaniania dużych tarasów i ogródków letnich. Mają składane przegubowo ramiona, poszycie z impregnowanego materiału i regulowany kąt nachylenia. Te przeznaczone do montażu na ostatnich kondygnacjach budynków powinny być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przytwierdzone do ściany. Uchroni je to przed silnymi wiatrami; markizy koszowe – mają charakterystyczny półokrągły kształt i najczęściej są stosowane do ozdabiania okien, witryn oraz wejść do lokali użyteczności publicznej, choć mogą wisieć również na przykład nad drzwiami balkonowymi.

Na rynku dostępne są również markizy z dwustopniowym kątem nachylenia. Dzięki oryginalnej konstrukcji doskonale sprawdza się jako osłona przed blaskiem nisko wschodzącego i zachodzącego słońca oraz nie koliduje z okiennicami oraz drzwiami. Markizy różnią się też pod względem sposobu zwijania. Jedne są chowane całkowicie w pełnej kasecie, inne zaś chowane częściowo do półkasety, która jest zabudowana tylko od góry. Są też i takie, które po zwinięciu pozostają odsłonięte.

Tkanina na markizy musi być szczelna i trwała

Przy wyborze osłony zwracamy zazwyczaj uwagę na jej kolor, ale aby utrzymywał się przez długie lata, markiza musi być z materiału wysokiej jakości. Tkanina, z której wykonana jest markiza, powinna być odporna na płowienie, rozdarcie, zanieczyszczenia powietrza, siłę wiatru. Musi też odbijać szkodliwe promieniowanie UV. Choć głównym zadaniem markizy jest ochrona przed słońcem, a nie przed deszczem, robi się ją z materiału impregnowanego, z ochronną powłoką. Dzięki temu może zapewniać ograniczoną ochronę przed krótkotrwałym i lekkim deszczem. Niektóre osłony, głównie koszowe, wykonywane są nie z tkaniny, tylko z materiałów syntetycznych (np. PVC lub innych tworzyw sztucznych).

Dobór tkaniny do systemów markizowych zależy od odporności na promieniowanie UV, wilgoć oraz obciążenia wiatrem

Jak rozwija się markizę: taśmą, korbą lub pilotem

Markizę rozwija się i zwija za pomocą taśmy, korby ręcznej lub elektrycznego silniczka. Sterowanie elektryczne może być uruchamiane klawiszami lub pilotem. Jeżeli mamy osłonę sterowaną ręcznie, musimy zwracać uwagę na warunki pogodowe i w przypadku gwałtownego deszczu czy burzy zwinąć ją, aby uniknąć uszkodzenia. Przy sterowaniu elektrycznym możemy wyposażyć markizę w czujnik pogodowy, dzięki któremu przy silnym deszczu czy wietrze złoży się automatycznie i w ten sam sposób rozłoży się wraz z pojawieniem słońca.

Rozwiązania markizowe mogą być wyposażone w systemy sterowania manualnego lub automatycznego, dostosowane do warunków użytkowych

Gwarancja trwałości markizy

Markizy z reguły mają dwuletnią gwarancję (choć można trafić i na takie, których gwarancja obowiązuje aż siedem lat). Dotyczy ona zwłaszcza ich mechanizmów. To, co może się zepsuć, zazwyczaj psuje się już w pierwszym sezonie używania. Im więcej automatyki, tym większe ryzyko, ale bez przesady – to nie statki kosmiczne. Dobrze, fachowo zamontowana markiza może być użytkowana nawet przez 20 lat. Warto czasami przyjrzeć się im we Francji i Włoszech. Trąca myszką? Za to niektóre z nich zostały zamontowane nawet 30 lat temu.

Maksymalny wysięg markiz balkonowych i tarasowych dostępnych na rynku to 7 m (większe konstrukcje byłyby niestabilne)

Jak konserwować markizy tarasowe

Najlepiej nie dopuszczać do zabrudzenia tkaniny markizy, ale jeżeli już do tego doszło, należy zmywać je delikatnymi płynami myjącymi, detergenty łatwo wybielają materiał (z wyjątkiem osłon foliowych). Markiza w okresie zimowym powinna być zabezpieczona przed deszczem i mrozem. Trzeba ją zakryć szczelnie folią lub nałożyć odpowiedni nieprzemakalny worek. Osłonięty powinien być też mechanizm markizy.

