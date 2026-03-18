#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wybór nieodpowiedniego drewna na taras

Bez względu na to czy zdecydujemy się na sosnę, dąb czy merbau, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy gatunek drewna charakteryzuje się innymi właściwościami.

Drewno różni się m.in. twardością, współczynnikiem skurczu, zawartością olejków czy kolorem. Znajomość cech charakterystycznych danego gatunku umożliwi nam więc lepszy jego dobór do naszych potrzeb i przeznaczenia.

Warto pamiętać o tym, że na tarasy należy wybierać deski tarasowe twarde i o dużej odporności na wilgoć. Jako drewno konstrukcyjne, np. na więźbę dachową, najlepiej będzie się nadawała sosna, a z kolei o wyborze drewna na stół z pewnością zdecyduje jego faktura i kolor.

Jakie błędy można popełnić przy impregnacji drewnianego tarasu? Sprawdź!

Stosowanie złych preparatów do impregnacji drewna

Każdy produkt do zabezpieczenia i dekoracji drewna ma sobie tylko przypisane właściwości. Zanim więc zabierzemy się za impregnację, warto sprawdzić czym charakteryzuje się wybrany przez nas lakier, olej czy lakierobejca. Jest to szczególnie ważne, kiedy deski drewniane będą poddane dużemu obciążeniu.

Lakier to produkt tworzący twardą powłokę, jest więc idealny do parkietów. Cechą charakterystyczną oleju jest to, że wnika głęboko w drewno i zabezpiecza je przed wilgocią – warto więc stosować go na tarasie, w kuchni czy łazience. Jeżeli planujemy malowanie ogrodzenia, najlepiej zdecydować się na lakierobejcę, a do odnowienia drewnianych mebli użyć emalii. Każdy produkt ochronno-dekoracyjny do drewna oferuje inny efekt końcowy i inne właściwości ochronne.

Przed impregnacją drewnianego tarasu zapoznaj się z opisem na etykiecie

Bardzo często malujemy drewno według własnego uznania, a potem mamy pretensje do całego świata, że wyszło nie tak jak chcieliśmy. A przecież wina leży tylko po naszej stronie. Wystarczyłoby zapoznać się z opisem na etykiecie, czyli poznać rekomendacje fachowców – producentów lakieru czy impregnatu. Dzięki temu oszczędzimy nerwy, czas i pieniądze, bo nie będziemy musieli sięgać po kolejny produkt, którym poprawimy to co zepsuliśmy.

Pamiętajmy, że każda etykieta powinna zawierać informację na temat właściwości produktu oraz instrukcję jego nakładania, a zapoznanie się z nią znacznie ułatwia pracę.

Drewniany taras to rozwiązanie dla tych, którzy lubią naturalne materiały w swoim otoczeniu

Odpowiednia impregnacja i systematyczna konserwacja elementów drewnianych

Szary nalot na deskach, wyblakłe ogrodzenie, przetarty lakier – to sprawy, które często odkładamy na później. Bo przecież, nic gorszego się już nie może stać. A to błąd! Postępując w ten sposób, możemy łatwo doprowadzić do powstania na drewnie takiej szkody, której nie da się już naprawić.

Nie odkładajmy więc takich prac w nieskończoność, tylko likwidujmy problem jak tylko go zauważymy. Poza tym im wcześniej zainterweniujemy, tym mniej pracy i pieniędzy będzie nas kosztowało odnowienie płotu czy tarasu.

Preparat impregnujący na tarasie rozprowadza się wzdłuż słojów drewna pędzlem

Brak zabezpieczenia drewna przed i po sezonie zimowym

Sprawdzać należy przede wszystkim drewno, które jest na zewnątrz – czyli elewacje, tarasy, czy meble ogrodowe. Jest ono bowiem bardziej narażone na działanie wilgoci, słońca i zmiennych temperatur, niż elementy drewniane wewnątrz domu.

Warto wyrobić w sobie nawyk kontrolowania po zimie stanu powłoki drewnianej – czy nie popękała, nie przetarła się lub deski nie zostały zaatakowane przez grzyba. Poza tym, jesienią wypadałoby przygotować drewno do zimowania, np. meble ogrodowe wystarczy wymyć i wytrzeć do sucha przed ich schowaniem.

Drewno zewnętrzne warto też zabezpieczać preparatami przeciwgrzybicznymi lub biocydowymi.

Zadaszenie tarasu najlepiej przewidzieć na etapie projektu domu. Wykończenie drewnem, doda mu przytulności. Deski mogą się pojawić nie tylko na posadzce, ale także na przylegającej do niego ścianie

Impregnacja drewnianego tarasu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych

Przed przystąpieniem do odnawiania drewna warto przygotować sobie czyste narzędzia i oczyścić powierzchnię drewnianą – gdy to potrzebne, użyć nawet papieru ściernego. Warto również upewnić się, że w czasie kiedy planujemy remont nie będzie padać, gdyż wilgotne drewno nie przyjmuje większości środków ochronnych. Drewno nie powinno być mokre – wilgotność nie powinna przekraczać 18–20%.

Nie bez znaczenia jest również temperatura powietrza w czasie wykonywania prac, gdyż produkt do impregnacji drewna powinien mieć odpowiednią konsystencję. Idealna temperatura do prac z drewnem to 5-20ºC.

