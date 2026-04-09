Szafirki (Muscari) to rośliny cebulowe zimujące w gruncie, które kwitną wiosną: w drugiej połowie kwietnia i na początku maja. W ogrodach można uprawiać kilka gatunków szafirków, m.in. szafirek armeński, szafirek szerokolistny czy szafirek groniasty. Jak uprawiać szafirki w ogrodzie?

Kwiaty szafirków

Kwiaty szafirków najczęściej mają kolor niebieski, ale wśród licznych gatunków i odmian można znaleźć rośliny o kwiatach białych, różowych, purpurowych, granatowych czy fioletowych. Poznaj gatunki szafirków, które można sadzić w ogrodzie.

Gatunki szafirków do ogrodu

Szafirek armeński (łac. Muscari armeniacum) – najpopularniejszy gatunek szafirka w ogrodach przydomowych i na działkach. Dorasta do około 20 cm wysokości. Szafirowe kwiaty są zebrane w gęste grona długości około 8 cm. Zielone liście są zgięte w rynienkę. Cebule szafirka armeńskiego mają wydłużony kształt i obwód do 10 cm, pokryte są jasnoszarą łuską. Szafirek armeński ma wiele odmian, także o kwiatach białych, różowych, niebieskich czy błękitnych, niektóre odmiany maja kwiaty pełne.

Szafirek groniasty (łac. Muscari botryoides) – jest rzadziej uprawiany. Ma mniejsze cebulki i drobniejsze kwiaty w porównaniu do szafirka armeńskiego. Najbardziej znaną jest odmiana ‘Album’ o białych kwiatach.

Szafirek szerokolistny (łac. Muscari latifolium) – jego cechą charakterystyczną jest to, że z jednej cebuli wyrasta tylko jeden szeroki liść. Kwiaty są zróżnicowane: w dolnej części kwiatostanu są ciemnoniebieskie, natomiast w górnej – jasnoniebieskie.

Szafirek miękkolistny (łac. Muscari comosum) – rośnie dziko na Lubelszczyźnie i w południowo-zachodnich terenach naszego kraju, jest pod ścisłą ochroną. Jest rzadko sadzony w ogrodach. Kwiatostan tego szafirka jest ciekawy: na szypułkach o długości od 40 do 70 cm wyrastają rzadko rozmieszczone kwiaty – dolne są brunatnozielone, a górne lawendowe. Szafirek miękkolistny kwitnie w maju i czerwcu.

Szafirek wielkoowocowy (łac. Muscari macrocarpum) – jego kwiaty przypominają kwiaty szafirka armeńskiego, ale są trochę dłuższe i są żółte (u niektórych odmian zielonożółte).

13

Szafirki – uprawa w ogrodzie

Szafirki nie są roślinami wymagającymi, ich uprawa nie jest trudna. Szafirki z powodzeniem mogą rosnąc na każdym rodzaju gleby, z wyjątkiem suchej i jałowej. Stanowisko dla szafirków powinno być słoneczne. Można posadzić szafirki pod koronami drzew i krzewów, które zrzucają liście na zimę.

Wiosną warto pamiętać o podlewaniu szafirków, szczególnie gdy jest sucho. W kwietniu należy zasilić rośliny jednorazowo nawozem wieloskładnikowym. Alternatywą jest zasilanie rabat kompostem. Warto usuwać przekwitłe kwiaty szafirków – dzięki temu nie dopuścimy do wytworzenia nasion, co osłabia roślinę.

Kiedy i jak sadzić szafirki?

Cebulki szafirków sadzi się do gruntu jesienią: od połowy września do połowy października, na głębokość 6–8 cm, w rozstawie 7 x 10 cm. Posadzonych cebulek nie trzeba okrywać na zimę, ale ściółkowanie gleby ograniczy rozwój chwastów i wysychanie podłoża.

Szafirki pozostawiamy na jednym miejscu bez wykopywania przez kilka lat – wtedy ładnie się rozrosną i utworzą ładnie zagęszczone kępy. Cebulki szafirków wykopuje się w połowie czerwca, gdy liście roślin zaczynają zasychać. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i pozostawić do jesieni w przewiewnym miejscu.

Kwitnące szafirki to jeden z symboli wiosny

Zastosowanie szafirków w ogrodzie

Szafirki bardzo łatwo się rozrastają i tworzą zagęszczone kępy. Najlepiej sadzić je w ogrodzie grupami – wtedy najlepiej się prezentują. Szafirki znakomicie nadają się na obwódki przy ścieżkach i skalniaki. Można je sadzić grupami na trawnikach. Na rabatach dobrze komponują się z innymi kwiatami cebulowymi, roślinami dwuletnimi oraz niskimi bylinami. Ładnie kontrastują z roślinami kwitnącymi na żółto, np. z omiegami, narcyzami czy smagliczka skalną.

Szafirki znakomicie nadają się także do uprawy w doniczkach. Można wykorzystywać je do pędzenia w doniczkach, dzięki czemu kwitnące szafirki będą nas cieszyć już zima czy wczesną wiosną. Szafirki w doniczkach doskonale nadają się do tworzenia kompozycji zdobiących wiosną balkony czy tarasy.

Wiosną w sklepach można kupić szafirki w pojemnikach i ozdobnych koszach

#MuratorOgroduje: Rośliny cebulowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

