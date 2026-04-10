Tulipany botaniczne nie zachwycają wprawdzie okazałymi kwiatami i dużymi rozmiarami, ale mają wiele innych zalet, dla których warto się nimi zainteresować.

Zalety tulipanów botanicznych

W zestawieniu z tulipanami wielkokwiatowymi, wypadają co prawda dość skromnie, ale za to dłużej od nich kwitną (niektóre rozwijają kwiaty już w marcu, inne natomiast kwitną jeszcze w czerwcu), rzadziej padają ofiarą chorób i szkodników, są bardziej odporne na niskie temperatury i nie mają szczególnych wymagań uprawowych. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, mogą być uprawiane zarówno na rabatach, jak i na skalniakach oraz w mini ogródkach. Niektóre mają kolorowe liście, które mogą być ozdobą rabaty jeszcze przed pojawieniem się kwiatów oraz chwilę po ich przekwitnięciu.

i Autor: Victoria ArtWK/ Getty Images Tulipany Forstera

Tulipany botaniczne - wymagania

Tulipany botaniczne nie mają wysokich wymagań, wystarczy im słoneczne stanowisko i przepuszczalna, próchnicza, umiarkowanie wilgotna gleba. Zanim jednak rozpoczniemy uprawę tulipanów botanicznych, warto bliżej poznać wymagania konkretnego gatunku, bo chociaż zwykle nie są to rośliny kapryśne, ich oczekiwania względem stanowiska i podłoża mogą się nieco różnić.

Kiedy sadzić tulipany botaniczne?

Ich cebule sadzi się, podobnie jak cebule innych tulipanów, jesienią (we wrześniu-październiku), ale na jednym stanowisku bez wykopywania można je pozostawić na kilka lat. Cebule wykopujemy i przenosimy w nowe miejsce dopiero wtedy, gdy zauważymy, że nadmiernie się zagęściły i zaczęły słabiej kwitnąć (zwykle po 3-5 latach).

i Autor: delobol/ Getty Images Tulipany Tarda

Tulipany botaniczne - gatunki

Poszczególne gatunki tulipanów botanicznych są bardzo zróżnicowane pod względem wyglądu, wielkości, barwy kwiatów i terminu kwitnienia.

Tulipany Kaufmanna

Do grona najciekawszych zaliczają się tulipany Kaufmanna (Tulipa kaufmanniana). Rośliny są wprawdzie nieduże, bo dorastają do 15-25 cm wysokości, ale mają bardzo ładne, często dwubarwne, żółto-czerwone kwiaty o smukłych, ostro zakończonych płatkach, których zewnętrzną stronę zdobi trójkątna plama. Zakwitają jako jedne z pierwszych, zdobiąc rabaty już od marca. Ze względu na swoją atrakcyjność, gatunek dał początek grupie odmian, wśród których możemy znaleźć rośliny o kwiatach białych, czerwonych, różowych i dwukolorowych.

Tulipany Fostera

Kolejnym tulipanem botanicznym, który stał się protoplastą sporej grupy ciekawych odmian jest tulipan Fostera (Tulipa fosteriana). Gatunek dorasta do 30-50 cm wysokości, tworzy duże kwiaty w kolorze czerwonym, zakwita na przełomie marca i kwietnia. - Kolejny ważny tulipan botaniczny, od którego również wyprowadzono grupę odmian ozdobnych to tulipan Greiga. Roślina osiąga od 15 do 50 cm wysokości i tworzy bardzo ładne, duże, kielichowate kwiaty, pojawiające się na pędach w kwietniu. Cechą charakterystyczną gatunku są pofalowane liście, ozdobione ciemnymi plamkami, które u odmian przybierają formę ciemnych, podłużnych pasów.

Tulipan Tarda

Do grona ciekawszych tulipanów botanicznych zalicza się też tulipan Tarda (Tulipa tarda), kwitnący pod koniec kwietnia. Jego charakterystyczną cechą są niewielkie, żółte, biało obrzeżone kwiaty, rozwijające się po kilka na szczycie krótkiej łodyżki (10-15 cm). - Kolejnym ciekawym tulipanem botanicznym jest tulipan turkiestański (Tulipa turkestanica). Gatunek dorasta do 20-25 cm wysokości i w kwietniu tworzy nieduże, gwiazdkowate, białe kwiaty z żółta plamką wewnątrz kielicha, zebrane po kilka lub kilkanaście na szczycie pędu.

Tulipan wielobarwny

Na uwagę zasługuje też maleńki, ale uroczy i wcześnie kwitnący (III/IV) tulipan wielobarwny (Tulipa polychroma). Roślina dorasta zaledwie do 10-15 cm wysokości, ale tworzy bardzo ładne, małe, białe, ozdobione wewnątrz kielicha żółtą plamą kwiaty, zebrane po 2-3 na szczycie pędu.

i Autor: Kristine Radkovska/ Getty Images Tulipan wielobarwny

Tulipan niski

Równie niewielki jest też ciekawy tulipan niski, dorastający do 10-15 cm wysokości, o ładnych, gwiazdkowych, liliowych lub różowych kwiatach.

Tulipan długopłatkowy

Warto też zainteresować się tulipanem długopłatkowym, który ma oryginalne, duże kwiaty o wąskich, długich, spiralnie poskręcanych, barwnych, żółto-czerwonych płatkach. Gatunek to „gigant” wśród tulipanów botanicznych, gdyż dorasta do 40-60 cm wysokości i kwitnie późno, bo na przełomie maja i czerwca.

Tulipan dostojny

Dość ciekawym gatunkiem jest też tulipan dostojny, który mimo swojej nazwy, nie jest zbyt duży, bo dorasta do 20-30 cm wysokości. Wiosną (w kwietniu) tworzy natomiast bardzo ładne, nieduże, dzwonkowate, pomarańczowo-czerwone kwiaty zebrane po klika na szycie łodyżki.

Tulipan górski

Interesującym tulipanem jest także tulipan górski, który mimo swoich niewielkich rozmiarów (10-15 cm wysokości) na przełomie kwietnia i maja rozwija duże, jaskrawoczerwone, kielichowate kwiaty. -

Tulipan dziki

Do ciekawostek zalicza się także kwitnący na przełomie kwietnia i maja tulipan dziki, dorastający do 30-40 cm wysokości i tworzący nieduże, żółte, gwiazdkowate kwiaty, z zielonkawą podstawą zewnętrznych płatków.

Oprócz wyżej wymienionych gatunków, w ogrodach można czasem spotkać również inne ciekawe tulipany botaniczne, jak np. tulipany Klusjusza, tulipany Eichlera, tulipany Hagera, tulipany pachnące, tulipany Batalina, tulipany armeńskie, tulipany Sprengera i wiele innych. Mimo tak dużej różnorodności, nie są one jednak zbyt popularne, choć ich uprawa jest dużo prostsza, niż uprawa tulipanów mieszańcowych.

i Autor: Dima Berlin/ Getty Images Tulipan dziki

