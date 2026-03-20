Groch zwyczajny - popularne warzywo

Groch zwyczajny (łac. Pisum sativum) to popularne warzywo strączkowe, cenione za smak oraz wysokie wartości odżywcze. To jedna z najstarszych znanych i uprawianych przez człowieka roślin motylkowych. To również jedno z podstawowych warzyw wykorzystywanych w przetwórstwie. W zależności od odmiany botanicznej częścią jadalną grochu są całe zielone strąki z nasionami albo same nasiona. Nasiona grochu są jednym z najbogatszych źródeł białka roślinnego. Zawierają także witaminy (B1, B2, C, PP, E), związki mineralne (fosfor, wapń, magnez, żelazo), węglowodany, a także tłuszcze.

Jak wygląda groch zwyczajny?

Groch zwyczajny jest roślina jednoroczną. Jego zielona, kanciasta łodyga, w zależności od odmiany może mieć od 25 cm do 2–3 m długości. Roślina ma palowy korzeń (sięgający w głąb na 1 m) z wieloma korzeniami bocznymi, na których tworzą się narośla symbiotycznych bakterii brodawkowych.

Liście grochu są pierzastodzielne, złożone z 1–3 par listków bocznych, zakończone rozwidlonymi wąsami czepnymi (dzięki którym roślina wspina się po podporach).

Groch kwitnie w maju i czerwcu. Kwiaty o budowie motylkowej pojawiają się w kątach liści, są białe, ale u odmian mogą być różowe lub czerwone. Groch jest roślina samopylną. Owoce grochu – strąki – zawierają od kilku do kilkunastu kulistych, gładkich lub pomarszczonych nasion.

Przeczytaj też: Warzywa strączkowe – znane i mniej znane, które można uprawiać w ogrodzie

i Autor: Lavju Krzaki zielonego grochu zwyczajnego z widocznymi strąkami rosnące w rzędzie na tle rozmytej zieleni. Słońce oświetla liście, tworząc jasne plamy.

Groch zwyczajny – uprawa

Groch należy uprawiać na stanowisku słonecznym, na podłożach przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, o obojętnym pH, zasobnych w próchnicę. Uprawa grochu nie udaje się na glebach mokrych i ciężkich oraz jałowych i suchych. Groch uprawia się w drugim lub trzecim roku po oborniku.

Na tym samym miejscu groch można wysiewać nie częściej niż co pięć lat (dotyczy to także innych gatunków z rodziny bobowatych). Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi groch jest bardzo dobrym przedplonem dla warzyw, które mają wysokie zapotrzebowanie na azot.

Przeczytaj też: Posadź te warzywa obok siebie, a plony będą większe niż kiedykolwiek

Kiedy wysiewać groch w ogrodzie?

Groch to roślina dnia długiego – długi dzień stymuluje kwitnienie. Nasiona grochu wysiewa się w marcu lub na początku kwietnia, punktowo co 3–5 cm, na głębokość 4–6 cm, w rzędach oddalonych od siebie o około 15 cm. Mogą one kiełkować już przy temperaturze 2–4 st. C. Siewki grochu znoszą krótkotrwałe, kilkustopniowe przymrozki. Po pojawieniu się wschodów konieczne jest systematyczne spulchnianie gleby i odchwaszczanie. Optymalna temperatura w okresie wzrostu i zawiązywania strąków wynosi 13–18 st. C.

Kiedy zbiera się groch?

Odmiany wczesne dojrzewają po około 80 dniach od siewu. Groch z wczesnego siewu zbiera się na początku czerwca.

Jak nawozić groch zwyczajny?

Warto pamiętać, że groch jako roślina motylkowa ma stosunkowo niewielkie wymagania nawozowe, ponieważ współpracuje z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot z powietrza. Dzięki temu zazwyczaj nie wymaga intensywnego nawożenia azotem, a jego nadmiar może wręcz ograniczyć plonowanie. Najlepsze efekty daje przygotowanie stanowiska już wcześniej – gleba powinna być zasobna w próchnicę i wzbogacona w fosfor oraz potas, natomiast wiosną można zastosować jedynie niewielką dawkę nawozu wieloskładnikowego. Na słabszych glebach dobrze sprawdza się także kompost lub nawozy organiczne, które poprawiają strukturę podłoża i wspierają równomierny wzrost roślin.

Przeczytaj też: Uprawa fasoli w ogrodzie

