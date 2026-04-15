Jak wygląda wiśnia piłkowana?

Wiśnia piłkowana (łac. Prunus serrulata) należy do rodziny różowatych (Rosacae). Pochodzi z Dalekiego Wschodu – spotyka się ją m.in. w Japonii (nie bez powodu Japonia jest nazywana Krajem Kwitnącej Wiśni) i Chinach. Drzewo osiąga do 10 m wysokości (zależy od odmiany), ma eliptyczne liście o piłkowanych brzegach.

Kiedy i jak długo kwitnie wiśnia piłkowana?

Wiśnia piłkowana kwitnie w kwietniu i maju (rzadziej w czerwcu), jeszcze przed pełnym rozwojem liści. Kwiaty są pełne, różowe, pomponowate, średnicy 3-4 cm, zebrane po kilka w kwiatostanie. Kwitnienie jest bardzo obfite, ale dość krótkie – zazwyczaj od 1 do 3 tygodni.

Czy owoce wiśni piłkowanej są jadalne?

Większość odmian wiśni piłkowanej nie zawiązuje owoców. Te nieliczne tworzą niewielkie pestkowce, trujące dla ludzi, za to jadalne dla ptaków (są ich przysmakiem).

Popularne odmiany wiśni piłkowanej

Wiśnia piłkowana 'Kanzan'- to odmiana silnie rosnąca o szerokiej, odwrotnie stożkowanej koronie. Osiąga 6-8 m wysokości. Ma efektowne ciemnoróżowe kwiaty.

Wiśnia piłkowana 'Kiku-shidare-zakura' – odmiana o parasolowatej koronie i przewieszających się pędach, świetnie pasująca do ogrodów orientalnych. Osiąga 4-6 m wysokości. Kwiaty są ciemnoróżowe o postrzępionych płatkach.

Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy' – odmiana wysoka o wyprostowanym pokroju dorastająca do 10 m. Kwiaty są duże, pełne różowe. Ozdobą są także purpurowe liście.

Wiśnia piłkowana 'Amanogawa'– odmiana dość wysoka (6-7 m), ale wolno rosnąca. Ma jasnoróżowe kwiaty. Liście są początkowo brązowoczerwone, z czasem zielenieją.

Wiśnia piłkowana 'Taihaku' – odmiana o kolumnowym pokroju, osiągająca 6-8 m wysokości. Ma kwiaty białe lub jasnoróżowe.

Wiśnia piłkowana 'Shirofugen' – to jedna z niższych odmian osiągająca 4-5 m wysokości. Korona jest szeroka, rozłożysta. Kwiaty są białe lub jasnoróżowe.

Wiśnia piłkowana 'Shimidsu Sakura' – osiąga do 5 m wysokości, kwitnie na białoróżowo. Liście jesienią przebarwiają się na żółto.

Wiśnia piłkowana 'Royal Burgundy'

Jakie wymagania ma wiśnia piłkowana?

Aby uprawiać wiśnię piłkowaną w ogrodzie trzeba spełnić jej wymagania dotyczące stanowiska, podłoża i zabiegów pielęgnacyjnych.

Stanowisko dla wiśni piłkowanej. Wiśnię piłkowaną zaleca się uprawiać w miejscach osłoniętych, ciepłych, wolnych od silnego wiatru. To roślina pochodząca z rejonów o cieplejszym klimacie, dlatego w najzimniejszych obszarach Polski lepiej zrezygnować z uprawy. Warto wybierać stanowiska słoneczne – dla obfitego kwitnienia. Młode drzewka przed nadejściem zimy zaleca się osłaniać.

Podłoże dla wiśni piłkowanej. Optymalne są żyzne, próchnicze, przepuszczalne, lekko wilgotne podłoża o odczynie obojętnym do zasadowego.

Kiedy sadzić wiśnię piłkowaną?

Drzewka wiśni piłkowanej najlepiej sadzić wiosną, ewentualnie na początku jesieni.

Jak dbać o drzewka wiśni piłkowanej?

Młode okazy wiśni piłkowanej powinno się regularnie podlewać. Zaleca się je palikować dla stabilizacji i ochrony przed wiatrem.

Wiśnie piłkowane są wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza i zasolenie gleby. O ile na to pierwsze nie mamy duży wpływu, drugi niekorzystny czynnik można ograniczyć przez zrównoważone i niezbyt obfite nawożenie. Do dokarmiania najlepsze są nawozy organiczne. Wczesną wiosną można także podać z umiarem nawozy mineralne z azotem, latem nawozy potasowo-fosforowe. W przypadku gleb kwaśnym konieczne może być przeprowadzenie jesiennego wapnowania (nie łączyć z innymi nawozami).

Cięcie wiśni piłkowanej

Drzewka wiśni piłkowanej źle reagują na cięcie. Nie ma większego sensu korygować ich pokroju. Praktycznie wykonuje się jedynie konieczne cięcie sanitarne (usuwanie pędów przemarzniętych, uszkodzonych, porażonych przez choroby). Ponadto usuwa się dzikie pędy (tzw. wilki). Czasem wiśnię piłkowaną formuje się na bonsai, do tego potrzeba jednak sporej wiedzy i doświadczenia. Miejsca cięcia w każdym z powyższych przypadków powinny być dezynfekowane i chronione (np. maścią ogrodniczą i preparatem grzybobójczym). Wiśni bardzo łatwo można zaszkodzić, m.in. otwierając furtkę dla chorób i szkodników (podobne gatunki jak u innych pestkowych).

Wiśnię piłkowaną najlepiej uprawiać w miejscach osłoniętych, ciepłych, wolnych od silnego wiatru

Gdzie sadzić wiśnię piłkowaną w ogrodzie?

Wiśnia piłkowana to jedna z najpiękniejszych wiosennych dekoracji w ogrodzie. Z tego względu zaleca się ją sadzić w wyeksponowanym miejscu. Może być uprawiana pojedynczo, np. jako soliter w małym ogrodzie lub w grupie, np. wzdłuż drogi na posesję. Drzewo kwitnie dość krótko, dlatego warto je łączyć z innymi drzewami lub krzewami (np. migdałkami trójklapowymi).

Wiśnie piłkowaną można uprawiać w pojemnikach jako ozdobę balkonów i tarasów, chociaż w takim wypadku pielęgnacja jest bardziej uciążliwa. Pasuje do ogrodów niezależnie od stylu urządzania, szczególnie do ogrodów japońskich oraz ogrodów wiejskich.

Wiśnia piłkowana wiosną jest dosłownie obsypana kwiatami

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie