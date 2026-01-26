Jak często przesadzać anturium?

Anturium wymaga dość częstego przesadzania. Młode rośliny przesadza się nawet co roku, natomiast starsze - wystarczy raz na 3 lata.

Skąd wiadomo, że anturium należy przesadzić?

Anturium należy przesadzić, gdy jego korzenie wyrastają przez otwory drenażowe w dnie doniczki, a część nadziemna zaczyna "wychodzić" z doniczki. Trzymanie rośliny w doniczce, która jest dla niej za mała, może zahamować wzrost i negatywnie wpłynąć na jej ogólny stan zdrowia.

Kiedy przesadzać anturium? Najlepszy termin

Anturium najlepiej przesadzać wczesną wiosną, gdy roślina zakończy zimowy spoczynek.

Do jakiej doniczki przesadzamy anturium? Czy anturium lubi ciasne doniczki?

Anturium przesadzamy do tylko nieco większej doniczki niż ta, w której roślina rosła dotychczas (wystarczy, gdy jest o rozmiar większa). Anturium bowiem nie lubi za dużych doniczek. Gdy pojemność pojemnika jest ograniczona, roślina obficiej kwitnie.

Do jakiej ziemi przesadzać anturium?

Anturium przesadzamy do podłoża lekkiego, przepuszczalnego, żyznego, o kwaśnym odczynie (pH 4,5-5,5). Odpowiednia jest mieszanka ziemi liściowej, torfu, kory i piasku zmieszanych w równych proporcjach, z dodatkiem perlitu. Na dno doniczki zawsze należy ułożyć kilkucentymetrową warstwę drenażu (np. z keramzytu lub drobnych kamyków), a sama doniczka koniecznie musi mieć otwory w dnie (umożliwiające odpływ nadmiaru wody po podlewaniu).

Przesadzanie anturium krok po kroku

Zaczynamy od przygotowania świeżego podłoża.

Na dno doniczki wsypujemy warstwę drenażową, a na nią warstwę podłoża.

Następnie wyjmujemy roślinę ze starej doniczki.

Oczyszczamy bryłę korzeniową ze starego podłoża, delikatnie ją wykruszając spomiędzy korzeni.

Usuwamy wszystkie zaschnięte i uszkodzone korzenie.

Wkładamy bryłę korzeniową do nowej doniczki i przysypujemy ziemią (co jakiś czas warto lekko potrząsnąć rośliną, aby podłoże dobrze wypełniło przestrzenie między korzeniami.

Dosypujemy ziemi lekko ją uciskając (od górnego brzegu doniczki zostawiamy około 1 cm wolnej przestrzeni).

Na koniec roślinę podlewamy, pamiętając by usunąć nadmiar wody z podstawki.

Jak często nawozić anturium po przesadzeniu?

Po przesadzeniu anturium trzeba odczekać 3-4 tygodnie z nawożeniem, aby dać roślinie czas na aklimatyzację i regenerację korzeni. Po tym czasie należy wznowić nawożenie, zasilając anturium w okresie wegetacji (wiosna-lato) nawozem dla roślin kwitnących, co 2-4 tygodnie.

