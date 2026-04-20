Ile kosztują krzewy ozdobne w 2026 roku? Przewodnik po aktualnych cenach

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie

Dlaczego warto mieć krzewy ozdobne w ogrodzie? Jakie są popularne?

Krzewy ozdobne to doskonały sposób na stworzenie harmonijnej, zielonej przestrzeni wokół domu. Dzięki nim ogród zyskuje strukturę przez cały rok – wiosną i latem kwitną, jesienią zmieniają kolory liści, a zimą wiele gatunków iglastych zachowuje zielony pokrój. Dodatkowo krzewy pełnią funkcję naturalnego ekranu, chroniąc przed wiatrem, hałasem i ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów. Są też przyjazne dla środowiska, przyciągają owady zapylające i ptaki, zwiększając bioróżnorodność. Inwestycja w krzewy ozdobne zwraca się szybko, bo rośliny te są zazwyczaj mało wymagające w uprawie i mogą rosnąć przez wiele lat bez częstej pielęgnacji.

W 2026 roku największą popularnością cieszą się gatunki uniwersalne, które dobrze znoszą polski klimat i nie wymagają intensywnej opieki. Na czele listy znajdują się tuje, jałowce, berberysy, hortensje bukietowe i krzewiaste oraz rododendrony i azalie. Coraz częściej wybierane są też forsycje, tawuły, krzewuszki, budleje i derenie – zwłaszcza odmiany o kolorowych liściach lub długim okresie kwitnienia. Trendem są rośliny zimozielone lub półzimozielone, które dają efekt przez cały rok, a także gatunki kwitnące obficie, jak lilaki czy jaśminowce, idealne do małych i średnich ogrodów.

Aktualne ceny krzewów ozdobnych 2026

Tuja occidentalis Smaragd 100-120 cm: 26 zł

Jałowiec media Old Gold 25-30 cm: 14 zł

Berberys Thunberga Atropurpurea C2: 17 zł

Hortensja bukietowa Little Lime C3: 36 zł

Hortensja krzewiasta Annabelle: 17 zł

Rododendron Impeditum C3: 26 zł

Azalia japońska Arabesk C3: 25 zł

Forsycja intermedia Spectabilis C5: 28 zł

Tawuła van Houtte’a: 9 zł

Krzewuszka cudowna Bristol Ruby: 12 zł

Budleja Dawida Pink Delight: 17 zł

Dereń biały Sibirica: 19 zł

Lilak Meyera Palibin: 17 zł

Róża okrywowa Alba Meidiland: 15 zł

Jaśminowiec wonny: 15 zł

Pęcherznica kalinolistna Luteus: 10 zł

Kalina koralowa Roseum: 19 zł

Ligustr jajolistny zimozielony: 23 zł

Hortensja bukietowa Hercules C3: 30 zł

Winobluszcz pięciolistkowy: 14 zł

W ostatnim roku ceny krzewów ozdobnych wzrosły nieznacznie, średnio o 3-5% w zależności od gatunku i rozmiaru sadzonki. Największe wzrosty dotyczyły popularnych odmian iglastych i hortensji, co wynikało z wyższych kosztów produkcji i transportu. Mimo to dla wielu klasycznych gatunków, takich jak berberysy czy tawuły, ceny pozostały stabilne lub wzrosły minimalnie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie krzewów ozdobnych?

Przy zakupie krzewów ozdobnych zawsze sprawdzaj stan systemu korzeniowego – sadzonki powinny mieć zdrowe, dobrze rozwinięte korzenie bez oznak gnicia czy przesuszenia. Zwróć uwagę na wielkość doniczki (oznaczenie C2, C3, C5) oraz wysokość rośliny, bo większe okazy są droższe, ale szybciej dają efekt w ogrodzie. Wybieraj rośliny dostosowane do warunków glebowych i nasłonecznienia Twojej działki, a także pytaj o gwarancję i możliwość zwrotu. Najlepiej kupować w sprawdzonych szkółkach wiosną lub jesienią, gdy rośliny najlepiej przyjmują się po posadzeniu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

