W ostatnich latach domowa uprawa roślin egzotycznych cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Ze względu na zmienny klimat, nie może być wprawdzie prowadzona przez cały rok w gruncie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby rośliny egzotyczne uprawiać w pojemnikach i przechowywać zimą w mieszkaniach lub innych pomieszczeniach.

Figowiec pospolity, czyli figa

Jednym z gatunków możliwych do uprawy w warunkach domowych jest figowiec pospolity (łac. Ficus carica), bardziej znany jako figa. Jego wymagania nie są szczególnie wysokie, dlatego w odpowiednich warunkach już po dwóch latach uprawy, można nawet doczekać się na drzewku owoców.

Jaką figę uprawiać w doniczce?

Należy pamiętać, że figowiec to roślina dwupienna, dlatego do uprawy w doniczce warto wybierać tylko odmiany hodowlane, które do zawiązania owoców nie potrzebują obecności rośliny płci przeciwnej. Takie odmiany nazywane są partenokarpicznymi (np. ‘Brown Turkey’), gdyż bez zapylacza zawiązują liczne, choć niezbyt duże owoce, które są całkowicie pozbawione pestek. Jeśli chcemy się ich doczekać, nie próbujmy jednak uprawiać figi z nasion, gdyż pierwszy raz zaowocuje nam dopiero po wielu latach lub nawet wcale.

Figowiec pospolity

Jakie wymagania ma figa?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na powodzenie uprawy figi, jest zapewnienie roślinie dużej ilości światła i ciepła.

Stanowisko . Figowiec pospolity jest rośliną światłolubną, dlatego optymalne dla niego stanowisko to słoneczny parapet lub miejsce w pobliżu okna, gdzie światło dociera przez większość dnia. Latem można doniczkę z roślina wystawić na zewnątrz – na balkon, taras lub do ogrodu.

Podłoże. Figa preferuje żyzną, przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną ziemię, najlepiej o lekko zasadowym pH. Ważne, aby doniczka miała otwory drenażowe, które zapobiegną zastojom wody i gniciu korzeni.

Sadzenie i przesadzanie figi

Kiedy zdobędziemy już odpowiednią roślinę, posadźmy ją do dużej doniczki, wypełnionej żyzną ziemią liściową. W pierwszym roku uprawy, figa będzie rosła bardzo intensywnie i może wymagać dodatkowego przesadzenia. W następnych latach jej rozwój również będzie dość silny, jednak wtedy wystarczy przesadzać ją już jedynie raz w roku (na wiosnę).

Jak dbać o drzewko figowe?

Figa nie ma zbyt dużych wymagań w stosunku do wilgotności podłoża, dlatego nie oczekuje zbyt częstego podlewania. Ziemia w doniczce powinna przeschnąć między kolejnymi dawkami wody, a zimą - gdy figa przechodzi w stan spoczynku - podlewanie należy mocno ograniczyć. W tym czasie roślina zrzuca wszystkie liście i oczekuje miejsca dość chłodnego, dlatego należy umieścić ją w pomieszczeniu o temperaturze 4–8 st.C. W czasie zimowania, pozbawiona liści roślina nie potrzebuje wiele światła, dlatego pomieszczenie, w którym spędza zimę, nie musi być szczególnie widne.

Należy pamiętać o nawożeniu w okresie wegetacji, od wiosny do jesieni, stosując nawozy bogate w potas, co sprzyja owocowaniu.

Figa w doniczce. Zdjęcia

7

Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu