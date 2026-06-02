Powojniki nie kwitną, bo zostały źle przycięte

Jednym z głównych powodów braku kwiatów u powojnika jest źle wykonane cięcie powojników. Poszczególne grupy i gatunki powojników do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują przycinania, nie wszystkie jednak tnie się tak samo. Dlatego jeżeli nie poznamy zasad prawidłowego cięcia naszego powojnika, możemy nie doczekać się jego kwiatów.

Jeśli bowiem powojnik zostanie nieprawidłowo przycięty, może zostać pozbawiony pąków kwiatowych (np. odmiany kwitnące na pędach ubiegłorocznych) lub może zawiązać ich zbyt dużo, co będzie skutkowało mniejszymi kwiatami i osłabieniem pnącza. Jeśli powojnika, który wymaga silnego ciecia nie będziemy przycinać wcale, może rozwinąć sporo młodych, zielonych przyrostów, ale niewiele kwiatów.

W uproszczeniu można przyjąć, że istnieją trzy rodzaje powojników:

powojniki kwitnące na starych pędach,

powojniki kwitnące na pędach zeszłorocznych,

powojniki kwitnące na pędach tegorocznych.

Powojników należących do pierwszej grupy nie przycina się wcale, bo podczas zabiegu, łatwo jest pozbawić je pędów, na których w kolejnym roku wyrosłyby kwiaty (np. powojniki z grupy Montana). Jeśli potrzebna jest korekta pokroju, rośliny przycina się tuż po kwitnieniu. Umiarkowanego przycinania (na wysokości 1-1,5 m) oczekują odmiany powojników wielkokwiatowych wcześnie kwitnących (wiosną, V-VI) na pędach ubiegłorocznych. Silnego cięcia (na wysokości 20-50 cm ponad ziemią lub nad 2-3-cią parą pąków) potrzebują natomiast powojniki wielkokwiatowe kwitnące późno (latem), ale też niektóre powojniki botaniczne (np. powojnik prosty). Dlatego należy dowiedzieć się, z jakim powojnikiem mamy do czynienia i jak prawidłowo należy go przycinać.

i Autor: Getty Images Powojnik

Powojniki nie kwitną, bo przemarzły

Kolejny problem związany z brakiem kwiatów u powojników to przemarzanie roślin. Powojniki choć piękne, bywają też delikatne, dlatego jeśli nie chcemy mieć z nimi problemów, wybierzmy do uprawy te najbardziej mrozoodporne, najlepiej zaliczane do 3.-4. strefy mrozoodporności, np. wiele powojników botanicznych m.in. z grupy Atragene, ale też sporo odmian powojników o większych kwiatach, jak np. 'Jackmanii', 'Romantika', 'Dr Ruppel', 'Nelly Moser', 'Kardynał Wyszyński' czy 'Westerplatte'.

Kiedy jednak w naszym ogrodzie już rośnie powojnik, który jest wrażliwy na zimno, starajmy się zabezpieczać go solidnie na zimę, a także okrywajmy włókniną jego pędy przed zapowiadanymi wiosennymi przymrozkami.

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Powojniki nie kwitną, bo rosną na złym stanowisku

Kolejna przyczyną braku kwitnienia u powojników jest nieodpowiednie stanowisko uprawy. Powojniki lubią słońce, ale lubią mieć też „nogi w cieniu”, dlatego jeśli zostaną posadzone w miejscu, gdzie słońce operuje przez większość dnia lub w cieniu, będą miały problem z zawiązywaniem pąków kwiatowych.

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Powojniki nie kwitną, bo są nieprawidłowo nawożone

Kolejny powód braku kwiatów u powojnika to nieprawidłowe nawożenie. Powojniki rosną szybko i kwitną obficie, dlatego powinny być systematycznie zasilane nawozami wieloskładnikowymi do pnączy lub specjalnymi nawozami dla powojników. Nawozy zawsze należy stosować w odpowiednich dawkach, gdyż inaczej można przenawozić roślinę, a nawet spalić jej system korzeniowy. Z kolei całkowity brak nawożenia może skutkować osłabieniem pnącza, które nie będzie miało siły na zawiązywanie pąków kwiatowych.

O tym, jak prawidłowo pielęgnować powojniki przeczytasz w artykule: Powojniki - pięknie kwitnące pnącza, którymi ozdobisz ogród, taras i balkon. Jak uprawiać powojniki?

Powojniki nie kwitną, bo są nieprawidłowo podlewane

Powojniki mogą nie kwitnąć także dlatego, że są źle podlewane. Dorosłe, mocno zakorzenione w podłożu powojniki zniosą krótkotrwałą suszę, ale w czasie przedłużających się okresów bezdeszczowych, warto je nawadniać, bo niedobór wody może źle wpłynąć na ich kondycję. Młode egzemplarze i powojniki uprawiane w doniczkach w takich sytuacjach bezwzględnie wymagają nawadniania, bo suszy nie zniosą i szybko uschną.

Podobnie wygląda sytuacja z przelaniem roślin, na co powojniki są wrażliwe. Dlatego też nie wolno sadzić clematisów na glebach ciężkich, mokrych i zimnych, a przed sadzeniem, należy wyłożyć dno dołka lub donicy warstwą drenażu, który utrzyma nadmiar wody z dala od korzeni roślin.

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Powojniki nie kwitną, bo zostały zaatakowane przez choroby

Częstą przyczyną braku kwitnienia u powojników są też choroby. Najgroźniejszą z nich jest uwiąd powojnika (zgorzel), który w krótkim czasie potrafi zniszczyć całe pnącze. Dlatego do uprawy warto poszukać gatunków lub odmian mało podatnych lub odpornych na tę groźną chorobę (np. powojniki z grupy Viticella).

Inne, nie tak agresywne, ale również uciążliwe choroby powojników, mogące pozbawić rośliny kwiatów to mączniak prawdziwy i szara pleśń, z którymi walczy się za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin.

Co zrobić, aby powojniki pięknie rosły i obficie kwitły?

Aby powojniki obficie kwitły należy:

wybrać dla nich jak najlepsze stanowisko (góra pnącza w słońcu, dół w cieniu),

posadzić je w odpowiedniej glebie (próchniczej, żyznej, przepuszczalnej i lekko wilgotnej, zapewniającej jednocześnie odpływ nadmiaru wody),

systematycznie nawozić,

podlewać w czasie suszy,

przycinać we właściwy dla danej grupy powojników sposób.

Poznaj różne powojniki:

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