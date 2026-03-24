Cukinia, podobnie jak inne warzywa z rodziny dyniowatych, jest rośliną ciepłolubną i potrzebuje do rozwoju odpowiednio wysokiej temperatury. W związku z tym, że cukinia jest wrażliwa na niskie temperatury, najczęściej uprawia się ją z przygotowanej wcześniej rozsady, którą sadzi się na ogrodowych grządkach w maju, ale dopiero wtedy, gdy minie ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków. Można też wysiewać nasiona cukinii wprost do gruntu, ale można to robić dopiero po 15-tym maja.

Kiedy i jak siać cukinię na rozsadę?

Przygotowanie rozsady cukinii pozwoli na szybsze uzyskanie plonów, ponieważ dzięki tej metodzie w maju do gruntu sadzimy już gotowe, młode sadzonki. Aby chronić rozsadę przed niskimi temperaturami, najlepiej przygotowywać ją w tunelu foliowym, szklarni lub nawet na domowym parapecie.

Wysiew nasion cukinii na rozsadę najlepiej wykonać pod koniec kwietnia (do 30 kwietnia). Nasiona wysiewa się do małych doniczek wypełnionych odpowiednim substratem (gotowe podłoża do wysiewu nasion znajdziemy w sprzedaży).

Korzenie młodych sadzonek cukinii są dość wrażliwe i podatne na uszkodzenia w czasie przesadzania, dlatego praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie do wysiewu tzw. doniczek jednorazowych, czyli wykonane z materiałów biodegradowalnych. Oznacza to, że możemy posadzić do gruntu sadzonkę razem z doniczką, która sama się rozłoży w glebie, a roślina szybciej i pewniej się przyjmie. Pamiętajmy, że siewek cukinii nie pikujemy!

Do każdej doniczki siejemy punktowo 1-2 nasiona, na głębokość 2-3 cm. Po wykiełkowaniu pozastawiamy w doniczce tylko jedną, silniejszą roślinę.

Wysianą cukinię regularnie, ale umiarkowanie nawadniamy (np. zraszając wierzchnią warstwę gleby) tak, aby ziemia w doniczce była wilgotna. Należy jednak unikać nadmiaru wilgoci w glebie, ze względu na ryzyko chorób grzybowych.

Po jakim czasie wschodzi cukinia?

Optymalna temperatura do kiełkowania nasion i rozwoju cukinii to około 20°C i w tych warunkach po około 10 dniach pojawiają się pierwsze liście.

Kiedy sadzić cukinię do gruntu?

Uzyskane młode sadzonki (rozsadę) cukinii sadzimy w ogrodzie do gruntu dopiero w drugiej połowie maja. Sadzenie należy zakończyć do 20 czerwca.

Kiedy siać nasiona cukinii do gruntu?

Najprostszy sposób uprawy cukinii w ogrodzie, to wysiew nasion bezpośrednio do gruntu, ale robimy to najwcześniej po 15-tym maja i najpóźniej do około połowy czerwca, po to by roślina zdążyła do końca lata wydać plon. Nie jest to trudny zabieg – nasiona są dość duże, dlatego siejemy je po prostu układając w osobnych dołkach (gniazdowo). W każdym dołku umieszczamy 1-2 nasiona, na głębokości około 3 cm, przysypujemy glebą i podlewamy.

Kiedy nasiona wykiełkują, pozostawiamy tylko jedną najzdrowszą, silną roślinę, a słabszą usuwamy. Należy przy tym pamiętać, że cukinia wykształca dość długie pędy i duże liście, dlatego potrzebuje sporo przestrzeni na właściwy rozwój i wykształcenie owoców. Warto więc wysiewać je i sadzić w odpowiedniej rozstawie, pozostawiając między roślinami co najmniej 60-80 cm odstępu, a najlepiej zapewnić każdej roślinie około 1m².

Stanowisko i gleba dla cukinii

Najlepsze do wysiewu i późniejszej uprawy cukinii będzie miejsce słoneczne i ciepłe. Choć udaje się na przeciętnych ogrodowych glebach, warto wcześniej przygotować glebę, ponieważ warzywo to preferuje dość żyzne, zasobne w składniki pokarmowe podłoże. W tym celu można jesienią poprzedniego roku spulchnić i zasilić glebę na grządce nawozem organicznym (kompostem lub obornikiem). Warto także pamiętać, że optymalny i bezpieczny odczyn gleby dla cukinii wynosi pH 6-7, dlatego przed uprawą warto sprawdzić kwasowość podłoża (np. pehametrem glebowym).

Uprawy cukinii lepiej nie planować razem (lub obok) z innymi warzywami dyniowatymi (takimi jak np. dynia, ogórek), ponieważ rośliny te są atakowane przez podobne szkodniki i choroby.

