Borówka wysoka (Vaccinium corymbosum), zwana potocznie borówką amerykańską ze względu na pochodzenie, idealnie sprawdza się w polskim klimacie i chętnie jest uprawiana w naszych ogrodach. Jest ceniona za smaczne i bogate w witaminy oraz antyoksydanty owoce.

Poszczególne odmiany borówki amerykańskiej różnią się terminem dojrzewania (od wczesnego lata do jesieni), wielkością owoców, plennością, siłą wzrostu krzewów, odpornością na mróz.

Choć wiele odmian borówki amerykańskiej jest samopylnych, zaleca się posadzenie obok siebie (w odległości 1–2 m) co najmniej dwóch, a najlepiej kilku różnych odmian borówki amerykańskiej. Gwarantuje to lepsze zapylanie krzyżowe – owoce są wtedy większe, słodsze i plon znacznie wyższy.

Polecane odmiany borówki amerykańskiej do uprawy w Polsce

Poniżej przedstawiamy 10 sprawdzonych odmian borówki amerykańskiej, które doskonale nadają się do uprawy w polskim klimacie w ogrodach czy na działkach. Wszystkie do prawidłowego wzrostu i owocowania wymagają kwaśnej gleby (pH 4,5–5,5), słonecznego stanowiska i ściółkowania korą sosnową.

Borówka wysoka ‘Bluecrop’

'Bluecrop' uznawana za jedną z najbardziej polecanych odmian do polskiego klimatu. Charakteryzuje się wysoką plennością i niezawodnością uprawy. To odmiana średnio-wczesna – jej owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca i na początku sierpnia. Są duże, lekko spłaszczone, jasnoniebieskie, o doskonałym słodko-kwaśnym smaku. Krzewy rosną silnie, osiągają do 2 m wysokości i są bardzo odporne na mróz oraz choroby. Z jednego krzewu można pozyskać nawet do 9 kg owoców. Odmiana niezawodna, łatwa w uprawie nawet dla początkujących ogrodników, obficie owocująca przez wiele lat.

Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska

Borówka wysoka ‘Duke’

'Duke' to jedna z najpopularniejszych wczesnych odmian. Jej owoce dojrzewają w połowie lipca. Wyróżnia się bardzo wyrównanym terminem dojrzewania owoców, co ułatwia zbiory. Plonuje obficie – z jednego krzewu można zebrać 6–8 kg owoców. Owoce cechują się zróżnicowaną wielkością, jednak są liczne i zebrane w luźne grona, są jasnoniebieskie, jędrne i słodkie, z delikatnym kwaskowatym posmakiem. Świetnie nadają się zarówno do przetwórstwa, jak i konsumpcji bezpośredniej. Krzewy rosną prosto i silnie, osiągając do 1,8 m wysokości. Odmiana jest bardzo odporna na mróz i rzadko atakowana przez choroby, łatwa w uprawie, idealna dla początkujących.

Autor: Lex20/ Getty Images

Borówka wysoka ‘Bluegold’

'Bluegold' to odmiana średnio późna, dojrzewająca na początku sierpnia. Charakteryzuje się obfitym plonowaniem. Owoce są smaczne, duże, jasnoniebieskie, pokryte delikatnym woskowym nalotem. Krzewy są średniej wielkości (dorastają do 1,5 m wysokości), rozłożyste i bardzo odporne na mróz i suszę. Uchodzi za odmianę mało wymagającą, dlatego polecana jest początkującym ogrodnikom. Nadaje się także do uprawy w pojemnikach.

Borówka wysoka ‘Patriot’

'Patriot' to jedna z najwcześniej dojrzewających odmian borówki wysokiej, dojrzewa już pod koniec czerwca i na początku lipca. Plonuje obficie (do 9 kg). Owoce są duże, spłaszczone, ciemnoniebieskie, pokryte grubszym woskowym nalotem, o wyrazistym, słodkim smaku. Krzewy są średniej wielkości, zwarte, osiągają 1,5–1,8 m wysokości i są bardzo odporne na mróz, suszę i cięższe, nawet podmokłe gleby – radzi sobie tam, gdzie inne odmiany zawodzą. Jesienią liście pięknie czerwienieją. Polecana do amatorskich upraw w całej Polsce.

15

Borówka wysoka ‘Toro’

'Toro' to odmiana średnio wczesna, dojrzewa w połowie lipca. Charakteryzuje się bardzo dużymi i słodkimi owocami, które rosną w gęstych gronach, co ułatwia zbiory. Owoce są jędrne, aromatyczne, ciemnoniebieskie. Te dojrzewające na stanowiskach słonecznych są wyraźnie słodsze od tych pochodzących z miejsc zacienionych. Krzewy są średniej wielkości, rozłożyste, dobrze znoszą mróz, są odporne na choroby i szkodniki.

Borówka wysoka ‘Spartan’

'Spartan' należy do odmian wcześnie dojrzewających — pierwsze zbiory rozpoczynają się już pod koniec lipca. Kwitnie późno, więc unika wiosennych przymrozków. Wyróżnia się dużymi, bardzo smacznymi, aromatycznymi owocami. Plonuje obficie. Krzewy są silnie rosnące, dorastają do 2 m wysokości. Odmiana jest odporna na mróz, ale może być nieco bardziej wrażliwa na suszę.

Borówka wysoka ‘Chandler’

Odmiana 'Chandler' słynie z bardzo dużych owoców, które mogą osiągać nawet 2,5 cm średnicy. Owoce są słodkie, aromatyczne i idealne do bezpośredniego spożycia oraz przetworów, dojrzewają stopniowo od końca lipca aż do pierwszych dni września, co pozwala na długi zbiór świeżych owoców. Krzewy rosną silnie, są rozłożyste.'Chandler' plonuje obficie, szczególnie w towarzystwie odmiany ‘Bluecrop’ (doskonały zapylacz). Jest lekko wrażliwa na mróz –zaleca się sadzić ją w osłoniętych miejscach.

Autor: Nahhan/ Getty Images

Borówka wysoka ‘Bonus’

'Bonus' to średnio późna odmiana słynąca z rekordowo dużych owoców (osiągają nawet 3 cm średnicy), które dojrzewają w połowie sierpnia. Owoce są jasnoniebieskie, słodkie, soczyste i bardzo smaczne. Plon do 6 kg z krzewu. Krzew rośnie średnio silnie, dorasta do 1,5–2 m wysokości, jest zwarty i bardzo odporny na mróz oraz choroby grzybowe. Świetnie znosi suszę. Jedna z najczęściej wybieranych odmian.

Borówka wysoka ‘Nelson’

'Nelson' należy do odmian średnio późnych, owoce dojrzewają od połowy sierpnia do początku września. Owoce są bardzo duże, twarde, słodkie i aromatyczne, z intensywnym niebieskim nalotem. Krzewy rosną silnie, osiągają do 1,6 m wysokości, charakteryzują się wysoką odpornością na mróz. Jest to doskonały wybór dla tych, którzy chcą przedłużyć sezon zbiorów.

Borówka wysoka ‘Darrow’

‘Darrow’ to odmiana późna, o bardzo dużych (często przekraczają 2,5 cm średnicy), winno-słodkich owocach. Dojrzewa od połowy sierpnia do początku września. Krzew wyprostowany, dorasta do 2 m wysokości. Polecana jako późne uzupełnienie odmian o wcześniejszym terminie owocowania, ponieważ plonuje pod koniec lata, kiedy większość innych odmian już zakończyła sezon.

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.