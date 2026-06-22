Murator Ogroduje: Wertykulacja trawnika I Porada

Czy ulewa i wiatr szkodzą ogrodowi?

Obfite, intensywne opady deszczu w ogóle nie są korzystne dla ogrodu. Szczególnie po okresie suszy woda z nawalnej ulewy nie wnika głęboko w glebę, a po prostu spływa po jej powierzchni. Woda wówczas gromadzi się w niższych miejscach w ogrodzie i podtapia, a nawet wypłukuje rosnące tam rośliny. Dodatkowo, pod wpływem ciężaru wody, delikatne i kruche pędy mogą zostać połamane, a intensywny deszcz może zniszczyć liście. Z kolei wiatr może połamać gałęzie drzew, szczególnie narażone na uszkodzenia będą młode drzewka i te, które niedawno zostały zasadzone.

Jak zabezpieczyć rośliny przed deszczem i wiatrem?

Sposobów na chronienie roślin przed burzą, czyli przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem jest kilka. Niektóre metody warto zastosować już na etapie planowania ogrodu, biorąc pod uwagę jego usytuowanie. Jeśli działka znajduje się na otwartej przestrzeni, to z pewnością dobrze jest pomyśleć o tym, jak zminimalizować wpływ silnego wiatru. Inne działania należy podjąć, jeśli ogród znajduje się na zboczu czy wzniesieniu. W takiej sytuacji powinniśmy tak zaplanować sadzenie roślin, by nie zostały one wypłukane wraz z ulewnym deszczem i wodą spływającą w dół.

Dobrym pomysłem jest wówczas zbudowanie podwyższonych grządek. Polega to na tym, że budujemy konstrukcję z desek czy płyt wiórowych, najlepiej w formie prostokąta, a wnętrze wypełniamy ziemią. Rośliny tam zasadzone są więc znacznie wyżej od tych w gruncie w ogrodzie. W podwyższonych grządkach łatwiej jest zabezpieczyć uprawę przed ulewą czy wiatrem.

Jak ochronić ogród przed wiatrem i deszczem?

Jak jeszcze możemy wesprzeć rośliny w ogrodzie, by nie ucierpiały podczas burzy? Oto kilka sprawdzonych sposobów:

Przykrycie najbardziej narażonych na uszkodzenia roślin pojemnikami takimi jak wiaderka, beczki czy doniczki. Lekkie pojemniki z tworzywa sztucznego najlepiej obciążyć kamieniem czy cegłą.

Obwiązanie roślin tkaniną czy matą, wtedy będą chronione przed złamaniem i uszkodzeniem przez deszcz.

Ściółkowanie – dzięki pokryciu powierzchni ziemi słomą lub agrowłókniną woda z ulewnego deszczu nie będzie spływać po powierzchni i dłużej utrzyma się w glebie. W tym wypadku sprawdzą się takie materiały do ściółkowania, które są zwarte i nie zostaną przy silnej ulewie wypłukane.

Palikowanie – młode drzewka, szczególnie owocowe, powinny być podparte stabilnie dwoma lub trzema palikami i usztywnione taśmą, gumą czy sznurkiem. Wtedy powinny bez uszczerbku przetrwać silny wiatr. Natomiast krzewy dobrze jest przycinać, by zminimalizować ryzyko połamania gałęzi. Palikować można także mniejsze rośliny, na przykład byliny.

Żywopłot – stanowi dość proste rozwiązanie na ograniczenie wpływu wiatru w ogrodzie. Mur ze zwartych roślin będzie buforem, który złagodzi siłę nawałnicy w ogrodzie. Do tworzenia naturalnej bariery dla wichury możemy także wykorzystać szpaler krzewów czy pnącza porastające np. ogrodzenie.

Mini-szklarnie, klosze i tunele – to produkty, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Osłonią one w zależności od wielkości pojedyncze rośliny, ale i całe grządki. Najbardziej się sprawdzą w wypadku ulewnych deszczy.

Siatki przeciwwiatrowe – to alternatywa wobec naturalnych barier. Jeśli ogród jest na otwartym terenie, siatka przeciwwiatrowa ograniczy siłę wichury. Na rynku dostępne są produkty o różnej gęstości oczek, im bardziej gęste, tym większa jest zapora przed podmuchami. Siatkę montujemy na palikach, może ona stanowić element ogrodzenia

Drzewa i krzewy osłaniające przed wiatrem

Zobacz, jak wygląda ogród po gradobiciu.

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