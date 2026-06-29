Żółte liście nie zawsze oznaczają suszę

Widząc żółknące liście hortensji, wiele osób odruchowo sięga po konewkę. To zrozumiałe, ponieważ hortensje należą do roślin o dużych wymaganiach wodnych. W czasie upałów potrafią szybko więdnąć, a ich duże liście intensywnie odparowują wodę. Jeśli jednak podłoże jest stale wilgotne, a liście mimo to żółkną, przyczyna najprawdopodobniej leży gdzie indziej. W praktyce ogrodniczej jednym z najczęstszych powodów takiego stanu jest utrudnione pobieranie składników pokarmowych, a nie ich brak w glebie.

Dlaczego hortensja nie może pobierać żelaza?

Najczęściej winny jest odczyn podłoża. Większość hortensji uprawianych w polskich ogrodach najlepiej rośnie w glebie lekko kwaśnej, o pH około 5,5–6,5. Gdy podłoże staje się zbyt zasadowe, żelazo oraz niektóre inne mikroelementy pozostają w ziemi, ale korzenie nie są w stanie ich efektywnie pobierać. Efektem jest chloroza, czyli zaburzenie produkcji chlorofilu odpowiedzialnego za zieloną barwę liści. To właśnie dlatego podlewanie nie rozwiązuje problemu.

Jak rozpoznać chlorozę?

Charakterystycznym objawem jest żółknięcie blaszki liściowej przy jednoczesnym zachowaniu zielonych nerwów. Początkowo zmiany pojawiają się zwykle na najmłodszych liściach. Jeżeli natomiast cały liść równomiernie żółknie, a przebarwienia obejmują również starsze liście, przyczyn może być więcej. Należą do nich między innymi uszkodzenie korzeni, długotrwałe zalanie podłoża, niedobór azotu lub naturalne starzenie się liści pod koniec sezonu. Dlatego przed zastosowaniem nawozu warto dokładnie obejrzeć całą roślinę.

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Zbyt dużo wody również szkodzi

To paradoks, ale hortensja może wyglądać jak przesuszona właśnie dlatego, że otrzymuje zbyt dużo wody. Korzenie potrzebują nie tylko wilgoci, lecz także tlenu. Jeżeli ziemia przez wiele dni pozostaje mokra, dostęp powietrza jest ograniczony. System korzeniowy zaczyna słabiej pracować, a roślina ma trudności z pobieraniem zarówno wody, jak i składników pokarmowych. Objawy bywają bardzo podobne do tych wywołanych suszą. Dlatego przed kolejnym podlewaniem warto sprawdzić wilgotność podłoża kilka centymetrów pod powierzchnią ziemi.

Czy warto od razu stosować preparaty z żelazem?

Nie zawsze. Preparaty zawierające żelazo mogą pomóc, jeśli rzeczywiście doszło do chlorozy. Nie usuną jednak głównej przyczyny problemu, jeżeli gleba nadal będzie miała zbyt wysokie pH. To trochę jak uzupełnianie paliwa w samochodzie z uszkodzonym przewodem paliwowym – chwilowo może przynieść poprawę, ale problem szybko wróci. Znacznie lepsze efekty daje połączenie nawożenia z poprawą warunków glebowych.

Jak poprawić warunki dla hortensji?

Jeżeli analiza lub pomiar pH wskazują, że gleba jest zbyt zasadowa, warto stopniowo poprawić jej właściwości. Pomocne mogą być:

ściółkowanie korą sosnową

stosowanie nawozów przeznaczonych do hortensji lub innych roślin kwasolubnych

dodatek kwaśnego torfu podczas dosadzania nowych roślin

unikanie wapnowania w bezpośrednim sąsiedztwie hortensji

Nie należy natomiast gwałtownie zakwaszać podłoża domowymi sposobami, np. dużymi ilościami octu czy kwasku cytrynowego. Takie metody mogą uszkodzić delikatny system korzeniowy.

Nie każda hortensja ma takie same wymagania

Choć większość popularnych hortensji preferuje lekko kwaśne podłoże, warto pamiętać, że poszczególne gatunki różnią się wymaganiami. Najbardziej wrażliwe na nieodpowiedni odczyn są hortensje ogrodowe (Hydrangea macrophylla), które dodatkowo zmieniają kolor kwiatów w zależności od pH gleby. Hortensje bukietowe (Hydrangea paniculata) lepiej tolerują nieco wyższy odczyn i zwykle rzadziej wykazują objawy chlorozy. Znajomość gatunku ułatwia prawidłową diagnozę problemu.

Kiedy warto sprawdzić korzenie?

Jeżeli liście nie tylko żółkną, ale również więdną mimo wilgotnej ziemi, warto ostrożnie ocenić stan systemu korzeniowego. Zdrowe korzenie są jasne i jędrne. Ciemne, miękkie lub nieprzyjemnie pachnące mogą świadczyć o ich gniciu. W takiej sytuacji samo nawożenie nie pomoże. Konieczna będzie poprawa warunków wodnych lub przesadzenie rośliny w bardziej przepuszczalne miejsce.

Autor: Getty Images Hortensja ogrodowa

Autor: Rymasheuskaya Volha/ Getty Images Hortensja bukietowa 'Polar Bear'

Autor: Ekaterina Kovalenko/ Getty Images Hortensja krzewiasta