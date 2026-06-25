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Walizki spakowane, bilety gotowe, ale z tyłu głowy kołacze się jedna myśl: "A co z moimi roślinami?". Koniec ze stresem i nerwowym szukaniem opiekuna dla domowej dżungli! Zamiast martwić się o swoje kwiaty podczas urlopu, przygotuj je na twoją nieobecność. Podpowiadamy proste i sprawdzone sposoby, dzięki którym po powrocie zastaniesz je w tak samo dobrej kondycji, jak przed wyjazdem.
Poproś sąsiadów o pomoc w opiece nad roślinami
Najpewniejszym sposobem na utrzymanie roślin w dobrej kondycji jest powierzenie ich opiece zaufanej osoby – sąsiada, kogoś z rodziny czy lub przyjaciela. Aby jednak uniknąć kosztownych pomyłek, nie wystarczy zostawić kluczy i prosić o "podlewanie". Przygotuj prosty system, który wyeliminuje ryzyko błędu. Zgrupuj rośliny według zapotrzebowania na wodę i przy każdej doniczce umieść etykietę z jasną instrukcją, np. "pół szklanki wody w środę" lub "podlej obficie, gdy ziemia wyschnie". Taki wizualny przewodnik sprawi, że nawet osoba bez "ręki do kwiatów" doskonale sobie poradzi, a ty unikniesz katastrofy, jak codzienne podlewanie kaktusów.
Pamiętaj też, by po powrocie odwdzięczyć się za pomoc – drobny gest potrafi zdziałać cuda w relacjach sąsiedzkich.
To zrób z roślinami zanim wyjedziesz na urlop
Jeśli jednak nie mamy komu powierzyć opieki nad naszymi kwiatami doniczkowymi, musimy zatroszczyć się o nie sami.
- Po pierwsze nie zostawiajmy na czas naszej nieobecności roślin na nasłonecznionych parapetach. Najlepiej wszystkie rośliny przenieść w chłodniejsze i lekko ocienione miejsce.
- Jeśli wyjeżdżamy na kilka dni, wystarczy dobrze podlać rośliny w doniczkach tuż przed wyjazdem. Podlewamy w ten sposób, aby całe podłoże w doniczce zostało uwodnione, a nieco wody pozostało także w podstawce.
- Jeśli wyjeżdżamy na dłużej, warto po podlaniu wstawić rośliny w doniczkach do dużych misek lub innych pojemników wypełnionych wodą. Woda powinna sięgać nie więcej niż do połowy wysokości doniczek.
- W sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach można kupić specjalne domowe urządzenia do nawadniania, które pozwalają na dawkowanie wody w miarę wysychania podłoża w doniczce.
- Możemy także samodzielnie przygotować takie „urządzenia”, na przykład wkładając jeden koniec grubego sznurka z lnu lub bawełny do podłoża w doniczce a drugi do naczynia z wodą – woda podsiąkając po sznurze będzie dochodziła do doniczki.
- Innym sposobem jest napełnienie plastikowej butelki wodą i umocowanie jej do góry dnem w podłożu w doniczce – woda stopniowo będzie wypływać nawadniając jednocześnie ziemie w doniczce.
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Jak zabezpieczyć rośliny balkonowe i tarasowe?
Rośliny na balkonie i tarasie są znacznie bardziej narażone na wysychanie niż te w mieszkaniu. Silne słońce i wiatr potrafią w ciągu jednego dnia całkowicie wysuszyć podłoże w doniczkach. Dlatego przed wyjazdem kluczowe jest, aby przenieść je w zacienione i osłonięte od wiatru miejsce. Jeśli masz taką możliwość, zgrupuj wszystkie doniczki blisko siebie. Stworzą w ten sposób korzystny mikroklimat, w którym parująca woda będzie dłużej utrzymywać się wokół liści.
Przy dłuższej nieobecności samo przestawienie roślin może nie wystarczyć. Warto wówczas rozważyć proste systemy nawadniające, takie jak maty kapilarne, z których rośliny mogą pobierać wodę od spodu, lub niewielkie systemy kropelkowe, które będą regularnie dostarczać niewielkie porcje wilgoci bezpośrednio do gleby.
Zautomatyzowane systemy nawadniania – wygoda i precyzja
Dla osób, które często wyjeżdżają lub mają dużą kolekcję roślin, idealnym rozwiązaniem mogą być w pełni zautomatyzowane systemy nawadniania. Składają się one zazwyczaj z niewielkiej pompy zanurzonej w zbiorniku z wodą, transformatora z programatorem czasowym oraz sieci przewodów i rozdzielników doprowadzających wodę do każdej doniczki. System uruchamia się automatycznie, zazwyczaj raz dziennie na około minutę, dostarczając roślinom stałą dawkę wody.
Największą zaletą takiego rozwiązania jest jego precyzja i niezawodność. Zestawy często zawierają rozdzielniki o różnej wydajności, co pozwala dostosować ilość wody do indywidualnych potrzeb każdej rośliny. Choć początkowy koszt może być wyższy niż w przypadku domowych metod, jest to inwestycja, która całkowicie eliminuje problem podlewania kwiatów podczas nieobecności.