Jak wygląda chwastnica jednostronna?

Chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli), nazywana również kurzym prosem, jest jednoroczną trawą tworzącą mniej lub bardziej zwarte kępy. W sprzyjających warunkach rośnie bardzo szybko i może osiągać od 30 cm do nawet 1 m wysokości. Jej źdźbła są grube, wzniesione lub początkowo lekko pokładające się, a u podstawy często mają czerwonawy odcień.

Liście chwastnicy są stosunkowo szerokie, płaskie, szorstkie w dotyku i zakończone ostrym wierzchołkiem. Widoczny jest na nich jaśniejszy nerw biegnący przez środek blaszki. Charakterystyczną cechą chwastnicy jest brak języczka liściowego w miejscu, w którym blaszka liścia przechodzi w pochwę. Pochwy liściowe są natomiast wyraźnie spłaszczone.

Latem roślina tworzy rozgałęzione, zielone, purpurowe lub brunatne kwiatostany. Z czasem dojrzewają w nich nasiona, dzięki którym chwast łatwo rozsiewa się po ogrodzie.

Dlaczego chwastnica jednostronna jest niepożądana na trawniku?

Chwastnica jednostronna jest niepożądana przede wszystkim dlatego, że rośnie szybciej i wyżej niż większość gatunków traw gazonowych. Tworzy grube, szerokolistne kępy, które wyraźnie odróżniają się od delikatnej, równomiernej darni i psują estetykę trawnika.

Silnie się krzewi, zacienia sąsiednie rośliny oraz konkuruje z trawą o wodę, światło i składniki pokarmowe. Jeżeli dopuści się ją do zakwitnięcia i wytworzenia nasion, problem może powracać w kolejnych sezonach.

Chwastnica jest rośliną jednoroczną, dlatego zamiera po pierwszych przymrozkach, pozostawiając w darni puste miejsca. Takie ubytki mogą następnie zostać zasiedlone przez kolejne chwasty, co dodatkowo osłabia trawnik i utrudnia utrzymanie jego zwartego, jednolitego wyglądu.

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Autor: Orest Lyzhechka/ Getty Images Kwitnąca chwastnica jednostronna

Jak usunąć chwastnicę z trawnika?

Chwastnica jednostronna jest trawą, czyli rośliną jednoliścienną, podobnie jak gatunki tworzące trawnik. Z tego powodu typowe selektywne preparaty przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych w murawie nie będą na nią skuteczne. Z kolei środki zwalczające rośliny jednoliścienne mogą uszkodzić również trawę gazonową. Każdy preparat chemiczny należy więc stosować wyłącznie wtedy, gdy jest dopuszczony do użycia na danym rodzaju trawnika, a etykieta wyraźnie wymienia chwastnicę jako zwalczany gatunek.

Przy niewielkim zachwaszczeniu najbezpieczniejszą metodą jest ręczne usuwanie roślin. Chwastnicę najlepiej wyrywać, gdy jest jeszcze młoda i nie zdążyła wytworzyć kwiatostanów ani nasion. Ziemia powinna być lekko wilgotna, dzięki czemu łatwiej wyjąć całą kępę wraz z korzeniami. Pomocna może być wąska łopatka, nóż do chwastów lub specjalny wyrywacz. Po usunięciu dużych roślin powstałe ubytki warto wypełnić ziemią, obsiać mieszanką traw i utrzymywać w umiarkowanej wilgotności do czasu wzejścia siewek.

Samo wyrywanie chwastnicy może jednak nie wystarczyć, ponieważ jej nasiona pozostają w glebie i mogą kiełkować w następnych sezonach. Najważniejszym elementem profilaktyki jest więc utrzymanie zwartej, zdrowej darni, która ogranicza dostęp światła do powierzchni podłoża i utrudnia rozwój nowych siewek. Trawnik należy regularnie kosić, ale nie zbyt nisko. Częste koszenie przed pojawieniem się dojrzałych kwiatostanów pomaga również ograniczyć rozsiewanie chwastnicy.

Odpowiednio dobrane, zbilansowane nawożenie, dosiewanie trawy w pustych miejscach oraz właściwa wysokość koszenia pomagają zagęścić murawę i ograniczyć ponowne pojawianie się chwastu.

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