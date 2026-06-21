Spis treści
Czy ulewa i wiatr szkodzą ogrodowi?
Obfite, intensywne opady deszczu w ogóle nie są korzystne dla ogrodu. Szczególnie po okresie suszy woda z nawalnej ulewy nie wnika głęboko w glebę, a po prostu spływa po jej powierzchni. Woda wówczas gromadzi się w niższych miejscach w ogrodzie i podtapia, a nawet wypłukuje rosnące tam rośliny. Dodatkowo, pod wpływem ciężaru wody, delikatne i kruche pędy mogą zostać połamane, a intensywny deszcz może zniszczyć liście. Z kolei wiatr może połamać gałęzie drzew, szczególnie narażone na uszkodzenia będą młode drzewka i te, które niedawno zostały zasadzone.
Jak zabezpieczyć rośliny przed deszczem i wiatrem?
Sposobów na chronienie roślin przed burzą, czyli przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem jest kilka. Niektóre metody warto zastosować już na etapie planowania ogrodu, biorąc pod uwagę jego usytuowanie. Jeśli działka znajduje się na otwartej przestrzeni, to z pewnością dobrze jest pomyśleć o tym, jak zminimalizować wpływ silnego wiatru. Inne działania należy podjąć, jeśli ogród znajduje się na zboczu czy wzniesieniu. W takiej sytuacji powinniśmy tak zaplanować sadzenie roślin, by nie zostały one wypłukane wraz z ulewnym deszczem i wodą spływającą w dół.
Dobrym pomysłem jest wówczas zbudowanie podwyższonych grządek. Polega to na tym, że budujemy konstrukcję z desek czy płyt wiórowych, najlepiej w formie prostokąta, a wnętrze wypełniamy ziemią. Rośliny tam zasadzone są więc znacznie wyżej od tych w gruncie w ogrodzie. W podwyższonych grządkach łatwiej jest zabezpieczyć uprawę przed ulewą czy wiatrem.
Jak ochronić ogród przed wiatrem i deszczem?
Jak jeszcze możemy wesprzeć rośliny w ogrodzie, by nie ucierpiały podczas burzy? Oto kilka sprawdzonych sposobów:
- Przykrycie najbardziej narażonych na uszkodzenia roślin pojemnikami takimi jak wiaderka, beczki czy doniczki. Lekkie pojemniki z tworzywa sztucznego najlepiej obciążyć kamieniem czy cegłą.
- Obwiązanie roślin tkaniną czy matą, wtedy będą chronione przed złamaniem i uszkodzeniem przez deszcz.
- Ściółkowanie – dzięki pokryciu powierzchni ziemi słomą lub agrowłókniną woda z ulewnego deszczu nie będzie spływać po powierzchni i dłużej utrzyma się w glebie. W tym wypadku sprawdzą się takie materiały do ściółkowania, które są zwarte i nie zostaną przy silnej ulewie wypłukane.
- Palikowanie – młode drzewka, szczególnie owocowe, powinny być podparte stabilnie dwoma lub trzema palikami i usztywnione taśmą, gumą czy sznurkiem. Wtedy powinny bez uszczerbku przetrwać silny wiatr. Natomiast krzewy dobrze jest przycinać, by zminimalizować ryzyko połamania gałęzi. Palikować można także mniejsze rośliny, na przykład byliny.
- Żywopłot – stanowi dość proste rozwiązanie na ograniczenie wpływu wiatru w ogrodzie. Mur ze zwartych roślin będzie buforem, który złagodzi siłę nawałnicy w ogrodzie. Do tworzenia naturalnej bariery dla wichury możemy także wykorzystać szpaler krzewów czy pnącza porastające np. ogrodzenie.
- Mini-szklarnie, klosze i tunele – to produkty, które można kupić w sklepach ogrodniczych. Osłonią one w zależności od wielkości pojedyncze rośliny, ale i całe grządki. Najbardziej się sprawdzą w wypadku ulewnych deszczy.
- Siatki przeciwwiatrowe – to alternatywa wobec naturalnych barier. Jeśli ogród jest na otwartym terenie, siatka przeciwwiatrowa ograniczy siłę wichury. Na rynku dostępne są produkty o różnej gęstości oczek, im bardziej gęste, tym większa jest zapora przed podmuchami. Siatkę montujemy na palikach, może ona stanowić element ogrodzenia
Drzewa i krzewy osłaniające przed wiatrem
Zobacz, jak wygląda ogród po gradobiciu.