Jakie warzywa siać do gruntu w lipcu?

W lipcu z grządek w warzywniku zbieramy plony wielu warzyw. Zwalnia się w ten sposób miejsce, które możemy wykorzystać pod nowe uprawy. Warto wtedy wysiać warzywa na tzw. poplon. Lipcowy wysiew warzyw zapewni świeże plony jeszcze w tego lata, a także jesienią. Ważne jest to, że w lipcu dzień zaczyna się już skracać, co sprzyja plonowaniu warzyw lubiących tzw. krótki dzień.

Przez cały lipiec można siać : cebulę siedmiolatkę, szczaw, szczypiorek, endywię, koper ogrodowy, koper włoski, roszponkę, rukolę i rzeżuchę, sałatę kruchą i masłową oraz odmiany marchwi na zbiór jesienny.

: cebulę siedmiolatkę, szczaw, szczypiorek, endywię, koper ogrodowy, koper włoski, roszponkę, rukolę i rzeżuchę, sałatę kruchą i masłową oraz odmiany marchwi na zbiór jesienny. Ostatni tydzień lipca to czas na siew szpinaku, rzodkiewki, rokietty siewnej, kapusty pekińskiej, późnych odmian rzepy.

Pamiętajmy, by nie wysiewać po sobie warzyw należących do tej samej rodziny.

Jak dbać o wysiane w lipcu warzywa?

Przy siewie letnim konieczne jest dopilnowanie regularnego i intensywnego nawadniania, bowiem rośliny w tym okresie ze względu na ciepłą, często upalną pogodę, mają trudniejsze warunki do wykiełkowania i wzrostu. Podlewać najlepiej wcześnie rano lub późnym wieczorem. Wysoka temperatura przyspiesza parowanie wody z gleby. Aby utrzymać wilgotność gleby i utrudnić wzrost chwastów, warto zastosować ściółkowanie, np. kompostem albo słomą.

Warto też chronić młode siewki przed ostrym, letnim słońcem i wysokimi temperaturami, np. przez zacienianie. Wystarczy przykryć młode rośliny specjalną agrowłókniną lub tkaniną cieniującą. Trzeba pamiętać, żeby po zakończeniu intensywnej ekspozycji słońca odkrywać rośliny. Do zacieniania niewielkich grządek można też wykorzystać ogrodowe parasole. W lipcu zdarzają się też ulewy i gradobicia – warto ochronić przed nimi młode rośliny.

Latem rośliny atakowane są przez różne szkodniki i porażane chorobami – nie omijają one także młodych warzyw. Dlatego należy regularnie monitorować rośliny i niezwłocznie po zauważeniu niepokojących objawów zastosować naturalne środki ochrony roślin.

Jakie kwiaty siać w lipcu do gruntu?

Lipiec to dobry miesiąc na wysiew do gruntu niektórych roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin. Pamiętajmy jednak, że podobnie jak w przypadku warzyw, letni siew wymaga od nas więcej uwagi w pielęgnacji, przede wszystkim dotyczącej regularnego nawadniania.

Przez cały lipiec można wysiewać kwiaty dwuletnie (ich kwiaty pojawią się dopiero w następnym sezonie): stokrotkę, bratek ogrodowy, niezapominajkę, malwę, dziewannę, wieczornik damski.

W lipcu można też wysiewać niektóre byliny, np.: orlik, łubin, gipsówkę, goździk brodaty, ostróżkę, smagliczkę skalną czy gailardię.

Gdy wschody osiągną przynajmniej kilka centymetrów wysokości, można usypać im warstwę ściółki - to ograniczy wyparowywanie wody z gleby i zmniejszy problem z zachwaszczeniem.

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#MuratorOgroduje: Nawadnianie kropelkowe w ogrodzie