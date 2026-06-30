Lipiec w ogrodzie to czas pełni kwitnienia wielu roślin ozdobnych. Ogród w tym miesiącu wygląda wyjątkowo okazale. Zdobią go różnokolorowe kwiaty, a do tego na drzewach i krzewach dojrzewa wiele owoców. Poznaj rośliny, które kwitną bądź owocują w lipcu.

Jakie rośliny kwitną w ogrodzie w lipcu?

Lipiec pachnie przede wszystkim miododajnymi lipami. Kwiaty lipy mają intensywny, słodki zapach, wabią masowo owady zapylające, a długa obecność nektaru sprawa, że drzewa te są niezwykle cennym pożytkiem pszczelim.

W lipcu kwitną: lilie, malwy, dzwonki, naparstnice, ostróżki, kosmosy (onętki), lawenda, czarnuszka damasceńska, mieczyki, liliowce, słoneczniki, tawułki, lobelie, lwia paszcza, aksamitki, nagietki, maciejka, liatra kłosowa, krokosmia (montbrecja), rozchodnik ostry, chabry, gipsówka, begonie bulwiaste, diaskie.

Nie sposób nie wspomnieć o różach, hortensjach, tawule japońskiej, perukowcach z efektownymi puszystymi owocostanami w kolorze różowym lub bordo (zachwycające są też ich czerwone liście).

Pięknie prezentują się kwitnące drzewa: katalpa (surmia), sumak octowiec i wspomniana wcześniej lipa.

Z pnączy otulających altany lub wijących się po trejażach zachwycają: powojniki, rdestówka Auberta, wilce, tunbergia oskrzydlona, a także fasola ozdobna i groszek pachnący.

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Autor: Getty Images Rabaty kwiatowe w ogrodzie

Jakie rośliny owocują w lipcu?

Lipiec to okres zbioru malin i owoców leśnych. W lipcu pojawiają się także pomidory gruntowe, ogórki, kalafiory, brokuły, pyszni się sałata. Zbioru wysianych w marcu i kwietniu warzyw możemy się spodziewać właśnie wtedy.

W tym miesiącu zbieramy z warzywnika: groch, fasolę szparagową, wczesne i średnio wczesne kapusty, ogórki, cukinie, bób, sałaty, buraki oraz czosnek, który sadziliśmy ubiegłej jesieni (pamiętajmy, by czosnek wykopywać widłami, zanim szczypior całkowicie zaschnie, inaczej cebula przy wyrywaniu rozpada się na pojedyncze ząbki).

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