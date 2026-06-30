Jakie właściwości ma ostra papryka?

Ostra papryka, najczęściej w Polsce nazywana chili, używana jest zwykle jako przyprawa. Ten przysmak, niegdyś popularny w kuchni południowoamerykańskiej i krajów azjatyckich, obecnie stosowany jest na całym świecie. Papryczki chili występują w wielu odmianach, jednak cechą wspólną wszystkich gatunków jest to, że zawiera kapsaicynę. To organiczny związek chemiczny, który odpowiada za piekący smak papryki.

Pikantne papryczki różnią się od siebie stopniem zawartości kapsaicyny, jej poziom został nawet ujęty w specjalnej skali opracowanej przez Wilbura Scoville’a. W małych ilościach kapsaicyna ma wiele zalet, może być stosowana w medycynie jako środek przeciwbólowy. Wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych, podrażnia błonę śluzową żołądka, pobudza wydzielanie soków żołądkowych i poprawia trawienie. Jednak kapsaicyna może być stosowana tylko w bardzo niewielkich dawkach, w innym wypadku ma działanie toksyczne. To właśnie ten składnik papryki wpływa odstraszająco na szkodniki w ogrodzie, także mszyce.

Papryka w proszku na mszyce

Środkiem zwalczającym mszyce na roślinach w ogrodzie i kwiatach doniczkowych może być właśnie papryka. Jednak musi to być odmiana ostrej papryki, zawierającej pikantny dodatek – kapsaicynę. Silnie podrażnia ona ciała szkodników oraz zniechęca je do znoszenia jaj. Sproszkowana papryczka chili pozwoli nam pozbyć się nie tylko mszyc, ale także innych szkodników, na przykład stonki ziemniaczanej. Papryka jest ekologicznym sposobem na walkę z mszycami i co ważne, stosowana w odpowiednich proporcjach nie szkodzi roślinom.

Jak zrobić oprysk z papryki na mszyce?

Przepis na oprysk z papryki jest bardzo prosty. Wystarczy zmieszać sproszkowaną pikantną przyprawę w odpowiednich proporcjach z wodą. Gdy chcemy zwalczyć szkodniki z drzewa czy krzewu, to dużą łyżkę proszku rozpuszczamy w 1,5 litra ugotowanej wody. Taki roztwór zostawiamy na co najmniej dobę, choć można też odczekać kilka dni, a następnie takim roztworem pryskamy na mszyce.

Inny oprysk z pikantnej papryki można stosować na delikatnych roślinach, takich jak młode rośliny koperku czy bobu. Wówczas stosujemy porcję łyżeczki papryki, którą zalewamy pół litrem wrzącej wody. Taki napar zostawiamy na dwa dni. Po tym czasie mieszankę rozcieńczamy z wodą, to ok. 25 ml roztworu papryki na litr wody. Płyn z papryką należy najpierw przefiltrować, można użyć do tego gazy lub szmatki. Następnie łączymy paprykę w wodą. Do takiej mikstury na mszyce można dodać niewielką ilość mydła w płynie, wtedy oprysk utrzyma się dłużej na roślinie.

Kiedy najlepiej stosować oprysk z papryki?

Opryski na mszyce najlepiej jest wykonywać wieczorem, gdy nie pada deszcz i nie ma wiatru. Nie należy pryskać na rośliny kwitnące i drzewa w okresie zawiązywania owoców. Są to więc zasady, które ogólnie powinno się zachowywać stosując opryski, także te, w których bazą są rośliny, a nie preparaty chemiczne.

Mimo, iż stosujemy produkt pochodzenia roślinnego, to dobrze jest zachować kilka zasad ostrożności przy pracy z papryczką chili. Najlepiej w trakcie przygotowania oprysku używać rękawiczek. Powinniśmy uważać, by nie dotykać rękami twarzy, a szczególnie okolic oczu i nosa, bo możemy je silnie podrażnić. Jeśli jednak przez nieuwagę przetrzemy ręką po twarzy, to nie używamy wtedy do mycia wody. Kapsaicyna rozpuszcza się w tłuszczach i alkoholu, ale nie w wodzie i używając wody, tylko zaognimy podrażnienie. Najlepszym sposobem, by pozbyć się drażniącej substancji jest przemycie twarzy oliwą, olejem, tłustym mlekiem czy alkoholem.

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Jak często powtarzać oprysk dla maksymalnej skuteczności?

Częstotliwość stosowania oprysku z papryki zależy przede wszystkim od skali inwazji mszyc oraz panujących warunków atmosferycznych. Pamiętaj, że jest to środek o działaniu kontaktowym, co oznacza, że działa bezpośrednio na te szkodniki, które zostaną nim pokryte. Co więcej, preparat ten nie jest odporny na deszcz, który może go zmyć z roślin, niwecząc jego działanie. Mszyce rozmnażają się w błyskawicznym tempie, dlatego kluczem do sukcesu jest regularność.

W przypadku zauważenia dużej kolonii szkodników zabieg należy powtarzać co 2-3 dni, aż do momentu znacznego ograniczenia ich liczebności. Jeśli stosujesz oprysk prewencyjnie lub przy niewielkiej obecności mszyc, wystarczy aplikacja raz w tygodniu. Niezależnie od przyjętej strategii, pamiętaj, aby zawsze ponownie wykonać oprysk po obfitych opadach deszczu, aby zapewnić roślinie ciągłość ochrony.

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