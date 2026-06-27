Żywopłot z wikliny jest dość prosty i mało wymagający, szybko też rośnie. Gdzie pasuje żywopłot w wikliny? Jakie ma zalety? Zakładamy żywopłot z wierzby: poradnik.

Jak zrobić pleciony płot z żywej, rosnącej wikliny? Instrukcja krok po kroku

Rosnący płot z wikliny (czyli wierzby purpurowej) można założyć wiosną.

W miejscu, gdzie ma rosnąć żywopłot, trzeba przekopać glebę i użyźnić ją, dodając na przykład kompostu (na jedną część ziemi ogrodowej jedną część kompostu).

Ukorzenione sadzonki wikliny sadzi się w odległości około 10 cm jedna od drugiej ( wierzba purpurowa bardzo łatwo się ukorzenia, wystarczy końce pędów zanurzyć w wodzie i zostawić na kilkanaście dni).

purpurowa bardzo łatwo się ukorzenia, wystarczy końce pędów zanurzyć w wodzie i zostawić na kilkanaście dni). Sąsiadujące rośliny już w chwili sadzenia żywopłotu należy lekko pochylić ku sobie, by potem łatwiej je było przeplatać.

Żeby wzmocnić konstrukcję ogrodzenia, warto co mniej więcej 4 m osadzić w ziemi drewniane paliki i połączyć je dwoma drutami.

Gdy pędy wikliny podrosną, należy rozpocząć ich przeplatanie.

Przeczytaj też: Wierzby zadziwiają różnorodnością - poznaj najciekawsze gatunki. Dlaczego warto mieć wierzby w ogrodzie?

Autor: Adam Bartosik/ Getty Images Płot z wikliny

Zalety żywopłotu z rosnącej wierzby

Decydując się na żywopłot z rosnącej wikliny, wybieramy coś znacznie więcej niż zwykłe ogrodzenie. To inwestycja w żywą, dynamiczną strukturę, która przynosi szereg korzyści, często przewyższających tradycyjne rozwiązania. Jego popularność rośnie nie bez powodu, bowiem łączy w sobie piękno, funkcjonalność i ekologię.

Największym jego atutem jest niesamowite tempo wzrostu - żywopłot z wierzby tworzy zieloną, gęstą ścianę już w pierwszym sezonie po posadzeniu!

Co więcej, jest to jedno z najtańszych ogrodzeń, jakie można sobie wyobrazić. Do jego założenia wystarczą zwykłe gałązki (sztobry), które można pozyskać niemal za darmo lub kupić za symboliczną kwotę.

W przeciwieństwie do martwej bariery z siatki czy betonu, żywopłot z wikliny jest dynamiczną, żyjącą rzeźbą. Jego pleciona struktura sama w sobie stanowi artystyczny akcent, a gdy pokryje się delikatnymi, wąskimi listkami, tworzy subtelną, ażurową osłonę.

Taki płot nie jest monotonny – zmienia się wraz z porami roku: wiosną zachwyca świeżą zielenią, latem tworzy gęstą osłonę, jesienią jego liście przebarwiają się na złoto, a zimą odsłania swoją piękną, plecioną konstrukcję.

Jego naturalny charakter idealnie wpisuje się w ogrody wiejskie, naturalistyczne, a nawet jako ciekawy kontrast w nowoczesnych aranżacjach.

Wierzba purpurowa, najczęściej używana do tego celu, to prawdziwa "roślina dla zapominalskich". Nie ma praktycznie żadnych wymagań glebowych – urośnie zarówno na podmokłym, gliniastym gruncie, jak i na suchej, piaszczystej ziemi. Jest tolerancyjna wobec nasłonecznienia, radząc sobie świetnie w pełnym słońcu i w półcieniu.

Pleciony żywopłot z natury jest bardzo wąski i zajmuje niewiele miejsca, co czyni go idealnym rozwiązaniem nawet do bardzo małych ogrodów. Regularne przycinanie pozwala łatwo utrzymać go w ryzach i nadawać mu pożądany kształt.

Żywopłot z wierzby jest ekologiczny

Żywy płot z wierzby to prawdziwa oaza dla ekosystemu. Zapewnia schronienie i pożywienie dla ptaków oraz pożytecznych owadów, w tym zapylaczy. Poprawia lokalny mikroklimat, produkuje tlen i zatrzymuje zanieczyszczenia. Jest w 100% biodegradowalny i nie generuje odpadów, w przeciwieństwie do plastikowych paneli czy impregnowanego drewna. To wybór, który wspiera naturę, jednocześnie zdobiąc ogród.

Żywopłot z wikliny: pielęgnacja, cięcie

Pielęgnacja wiklinowego żywopłotu jest podobna do pielęgnacji innych roślin ogrodowych i sprowadza się do wiosennego nawożenia i podlewania w czasie suszy. Dodatkowo trzeba pamiętać o corocznym cięciu żywopłotu z wikliny, bo sprzyja ono zagęszczaniu się roślin, oraz o przeplataniu pojawiających się nowych pędów wierzby.

Przeczytaj też: Płot lamelowy jest tani, prosty i piękny. Ile kosztuje i jak zbudować płot lamelowy?

#Muratorogroduje: Ogrodzenie, czyli piękna granica Twojego ogrodu! Materiał sponsorowany