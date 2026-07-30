Choć nie ma obowiązku grodzenia (wyjątkiem są: specjalny sposób użytkowania terenu, konieczność zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc czy przepisy dotyczące placu budowy), to jednak w Polsce to trudne do pomyślenia: nieogrodzona działka. Zatem - grodzimy! Jak to zrobić tanio? Poniżej - 3 najtańsze ogrodzenia działki.

Ale najpierw - dwa zdania o przepisach. Według Prawa budowlanego budowa ogrodzenia o wysokości:

do 2,20 m włącznie nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Weźmy jako przykład działkę o pow. 500 m², czyli działkę prostokątną o wymiarach 20 × 25 m. Potrzebujemy około 90 metrów bieżących ogrodzenia.

Najtańsze rozwiązanie: siatka leśna

Najtańszym rzeczywistym ogrodzeniem działki jest obecnie ocynkowana siatka leśna o wysokości około 1,5 m, zamocowana do słupków stalowych albo drewnianych. Przykładowa siatka leśna 1,5 × 50 m kosztuje obecnie 330 zł za rolkę. Do ogrodzenia 90 mb trzeba kupić dwie rolki, czyli 100 mb: 2 × 330 zł = 660 zł za siatkę.

Jest to siatka o większych oczkach, przeznaczona przede wszystkim do ochrony terenów rolnych, leśnych i działek przed zwierzętami. Nie zapewnia prywatności i jest mniej odporna na przecięcie lub odkształcenie niż klasyczna siatka pleciona.

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Autor: Andrzej Szandomirski Ogrodzenie placu budowy często jest prowizoryczne. Siatka leśna jest mocowana do słupków drewnianych wykonanych z surowych żerdzi. Taki płot łatwo jest rozebrać po budowie

Wariant ze słupkami stalowymi. Przy rozstawie słupków co około 3 m potrzeba mniej więcej: 31 zwykłych słupków, dodatkowych podpór przy narożnikach i wejściu, drutu naciągowego, napinaczy i elementów mocujących.

Przykładowy ocynkowany słupek stalowy 40 × 40 mm, długości 2 m, kosztuje obecnie 39,98 zł, zatem 31 takich słupków kosztowałoby około 1300 zł.

Do osadzenia słupków można wykorzystać gotowy beton. Najtańsza zaprawa betonowa B20/B25 w sprawdzonym sklepie kosztuje około 14,48–15,48 zł za worek 25 kg, natomiast specjalny beton szybkowiążący do słupków kosztuje około 25,98 zł za 20 kg.

Łączny koszt materiałów wyniesie orientacyjnie około 2700–3100 zł za 90 mb, czyli mniej więcej 30–35 zł za metr bieżący. Jest to wycena samych materiałów i montażu własnego. Nie obejmuje bramy ani furtki.

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Najtańszą wersją byłaby siatka leśna na słupkach drewnianych wbijanych bez betonowania. Taki płot może kosztować mniej, ale jego trwałość jest wyraźnie niższa.

Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Szymon Brzezowski, Juliusz Erdman, Natalia Rowińska/+48 PRACOWNIA PROJEKTOWA <p>Swobodna kompozycja krzewów liściastych i iglastych sprawdzi się na każdym rodzaju siatki ogrodzeniowej, ale ponieważ rośliny w miarę wzrostu będą napierały na ogrodzenie, powinno być ono sztywne i stabilne</p>

Klasyczna siatka pleciona

Lepszym, lecz droższym rozwiązaniem jest klasyczna siatka ogrodzeniowa pleciona, ocynkowana lub powlekana PVC, o wysokości 1,5 m.

Wymaga ona prawidłowego naciągnięcia, drutów naciągowych oraz prętów napinających. Potwierdzają to instrukcje produktowe sprzedawców — sama siatka bez tych elementów nie tworzy stabilnego ogrodzenia.

Dla 90 mb należy obecnie liczyć orientacyjnie:

materiały bez podmurówki: około 4500–6500 zł,

robocizna: około 4400–6500 zł,

razem z montażem: około 9000–13 000 zł.

W 2026 r. sama robocizna przy montażu siatki bez podmurówki wynosi, zależnie od regionu, przeważnie około 49–73 zł/mb. Przykładowo w Gdańsku wskazywana stawka wynosi około 53 zł/mb, w Warszawie około 66,70 zł/mb, w Krakowie około 58,90 zł/mb, a w Gliwicach około 55 zł/mb. Dla 90 mb oznacza to około 4410–6540 zł za montaż.

Cena siatki natomiast zależy też od grubości drutu. Najtańsze siatki mają rdzeń około 1,5–1,8 mm i mogą łatwo się odkształcać; solidniejsze mają drut około 2,5–3 mm.

Ogrodzenie panelowe jako najtańsza trwalsza opcja

Ogrodzenie panelowe nie jest rozwiązaniem absolutnie najtańszym, ale bywa najtańszym z rozwiązań trwałych i stosunkowo estetycznych. Dla 90 mb paneli o wysokości około 1,2–1,5 m, bez podmurówki, należy w lipcu 2026 r. liczyć orientacyjnie:

około 9000–13 500 zł za materiały,

około 13 000–19 000 zł z montażem.

Dodanie prefabrykowanej podmurówki może podnieść koszt o następne kilka tysięcy złotych. Ceny zależą przede wszystkim od grubości drutu — najtańsze panele mają zwykle drut 4 mm, mocniejsze 5 mm — wysokości, zabezpieczenia antykorozyjnego i rodzaju słupków. Aktualne opracowania wykonawców również wskazują, że w 2026 r. o cenie decydują przede wszystkim panele, podmurówka i warunki terenowe.

Pamiętajcie: do taniego ogrodzenia trzeba zwykle dodać prostą furtkę siatkową lub panelową za około 500–1200 zł, prostą bramę dwuskrzydłową bez automatyki za około 1400–3000 zł i słupki bramowe, beton i montaż - to dodatkowo około 500–1500 zł.

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