#Muratorogroduje: Ogrodzenie, czyli piękna granica Twojego ogrodu! Materiał sponsorowany

Ogrodzenie działki nie najtańsze, ale i nie najdroższe

Ogrodzenie naszego domu nie tylko wyznacza granice prywatnego terenu, ale ma chronić nas przed intruzami, osłaniać przed wścibskimi spojrzeniami, maskować nieatrakcyjne elementy otoczenia. Czasem - podkreślać architekturę i styl domu czy ogrodu i sygnalizować: na tej posesji panuje porządek. Jeśli już znacie tanie sposoby na ogrodzenie domu i wiecie, że potrzebujecie innego płotu, czytajcie o tym, jakie rozwiązania są kompromisem między kosztami, modą i trwałością.

Pod uwagę w naszych wyliczeniach bierzemy działkę o powierzchni 400 metrów kwadratowych, zbliżoną kształtem do kwadratu, która ma około 80 metrów obwodu. Do obliczeń przyjmujemy:

ogrodzenie wysokości około 1,5–1,6 m,

bramę przesuwną o świetle 4 m,

furtkę około 1 m,

montaż przez ekipę,

płaski teren i typowy grunt,

ceny rynkowe dostępne w Polsce pod koniec lipca 2026

Najrozsądniejsze rozwiązanie: trwały front i prostsze boki

Dla domu jednorodzinnego najlepszym kompromisem między trwałością, wyglądem i ceną jest takie rozwiązanie: od frontu ogrodzenie stalowe palisadowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,a po bokach i z tyłu panele stalowe 2D lub solidne 3D z drutu 5 mm, prefabrykowana podmurówka pod panelami, brama przesuwna w tym samym wzorze co front, proste murowane lub stalowe słupki, bez imitacji kamienia i przesadnych dekoracji.

Przyjmijmy, że front ma około 20 m. Po odjęciu bramy 4 m i furtki 1 m pozostaje około 15 m przęseł frontowych. Boki i tył to łącznie około 60 m.

Boki i tył: około 60 mb paneli. Kompletne ogrodzenie panelowe z materiałem, prefabrykowaną podmurówką i montażem kosztuje w 2026 r. przeciętnie około 200–350 zł za metr bieżący. Dla ogrodzenia trwałego należy wybierać raczej górną połowę tego przedziału: drut 5 mm, ocynkowanie i malowanie proszkowe, odpowiednio grube słupki oraz solidne fundamentowanie.

Dla 60 mb oznacza to około 15 000–21 000 zł.

Uwaga. Najtańsze panele z drutu około 3–4 mm nie są jednak rozwiązaniem ponadczasowym. Są wystarczające do prostego wygrodzenia terenu, ale łatwiej się odkształcają. Według aktualnych zestawień dopłata do panelu 5 mm wynosi zwykle około 20–30%, lecz zwiększa jego sztywność i odporność mechaniczną.

Autor: Piotr Mastalerz, projekt domu i wnętrz: Katarzyna i Łukasz Krawontkowie/PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR

Front stalowy palisadowy: około 15 mb. Proste stalowe przęsła palisadowe kosztują obecnie około 250–350 zł/mb za same elementy, natomiast kompletne ogrodzenie z fundamentem i montażem około 450–700 zł/mb. Dotyczy to stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, a nie tanich elementów zabezpieczonych wyłącznie farbą. Dla 15 mb frontu należy przyjąć: około 7 000–10 500 zł.

Jeżeli front będzie wymagał pełnego fundamentu, szerokich słupków murowanych, skrzynki na listy, domofonu i obudowy śmietnika, koszt może wzrosnąć o kolejne kilka tysięcy złotych.

Brama przesuwna z automatyką - koszt w 2026

Kompletna brama przesuwna o szerokości około 4 m, wraz z napędem, fundamentem i montażem, kosztuje obecnie najczęściej:

około 7 000–13 000 zł. W szerokich zestawieniach rynkowych kompletne realizacje dla domów jednorodzinnych mieszczą się nawet w przedziale 5500–15 000 zł netto, zależnie od materiału, ciężaru skrzydła, automatyki i zakresu prac ziemnych.

Sam fundament pod typową bramę przesuwną kosztuje średnio około 1000–1500 zł, choć przy trudnym gruncie, ciężkiej bramie lub rozbudowanym zbrojeniu może być droższy.

Do ogrodzenia, które ma służyć przez wiele lat weź pod uwagę napęd markowego producenta, fotokomórki, możliwość ręcznego odblokowania bramy oraz przygotowane wcześniej przewody w peszlach.

Autor: Getty Images Zdjęcie przedstawia nowoczesny dom jednorodzinny z bramą przesuwną i automatyką. Widoczna brama, dom z białymi ścianami i grafitowym dachem, oraz elementy otoczenia. Słowa kluczowe: dom, brama przesuwna, automatyka bram, nowoczesna architektura.

Furtka - ile kosztuje obecnie?

Za furtkę palisadową, słupki, zamek i montaż należy przyjąć około 2000–4000 zł. Sam montaż furtki ze słupkami od podstaw kosztuje obecnie około 900–1500 zł. Wersja z elektrozaczepem, instalacją domofonową i koniecznością prowadzenia przewodów jest droższa.

Dodatkowe koszty.

Na transport, pomiary, prace ziemne, narożniki, przewody pod automatykę, odwodnienie w rejonie bramy i nieprzewidziane prace warto zarezerwować około 3000–6000 zł.

Realny budżet

Za kompletne ogrodzenie działki 400 m², wykonane w opisanym standardzie, potrzebujemy około 34 000–54 000 zł. W tej cenie otrzymujemy:

około 60 mb solidnych paneli 5 mm z podmurówką,

około 15 mb stalowego frontu palisadowego,

bramę przesuwną 4 m z automatyką,

furtkę, fundamenty i montaż.

Bezpieczny budżet, który pozwala uniknąć najtańszych materiałów i pozostawia rezerwę na transport oraz prace dodatkowe, to około 45 000–50 000 zł. To rozwiązanie może okazać się najbardziej racjonalne dla działki 400 m².

Wariant bardziej reprezentacyjny: palisada stalowa dookoła

Jeżeli całe 80 mb zostanie wykonane jako stalowe ogrodzenie palisadowe z fundamentem, koszt samych odcinków ogrodzenia wyniesie orientacyjnie: 80 mb × 450–700 zł = 36 000–56 000 zł.

Po dodaniu bramy, furtki, automatyki i prac dodatkowych całość wyniesie około 48 000–73 000 zł. Palisada dookoła posesji nie zawsze jest jednak konieczna. Na małej działce gęste przęsła ze wszystkich stron mogą wizualnie zmniejszać ogród i ograniczać przewiew.

Wariant aluminiowy

Aluminium jest odporne na korozję i wymaga mniej pielęgnacji niż stal, ale jest wyraźnie droższe. Kompletne ogrodzenie aluminiowe z fundamentem i montażem kosztuje obecnie około 550–850 zł/mb. Dla 80 mb daje to 44 000–68 000 zł za samo ogrodzenie liniowe.

Po dodaniu aluminiowej bramy, furtki, automatyki i prac ziemnych należy założyć około 60 000–90 000 zł.

Aluminium jest dobrym wyborem, gdy priorytetem jest niska potrzeba konserwacji. Nie jest natomiast automatycznie trwalsze mechanicznie od dobrze wykonanej, ocynkowanej konstrukcji stalowej. Przy szerokiej bramie profile aluminiowe muszą mieć odpowiednie przekroje i wzmocnienia.

Wciąż nie wiesz, co wybrać? Oto co jest modne: geometria, proste linie, minimalizm. Rosnącą popularnością cieszy się aluminium, głównie ze względu na odporność na korozję i niewielkie potrzeby konserwacyjne. Popularne są także rozwiązania systemowe ze stali ocynkowanej oraz kompozytów.

Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Słup ogrodzeniowy Multibox z wideodomofonem realnie zwiększa bezpieczeństwo

Co wybrać, żeby ogrodzenie rzeczywiście było trwałe?

Najważniejsze są nie tyle wzór i kolor, ile technologia wykonania.

W przypadku stali należy wymagać:

cynkowania ogniowego gotowych elementów,

malowania proszkowego po cynkowaniu, zamkniętych i zabezpieczonych profili,

odpowiedniego odwodnienia elementów,nierdzewnych lub zabezpieczonych łączników,

fundamentów dostosowanych do lokalnej głębokości przemarzania,

dokumentacji zastosowanego systemu i powłok.

Samo określenie „ocynkowane” nie wystarcza. Element może być wykonany z cienkiej blachy ocynkowanej, ale mieć niezabezpieczone miejsca cięcia i spawania.

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