Ceny bram wjazdowych 2026. Oto cennik bram przesuwnych i skrzydłowych z montażem

Rodzaje bram wjazdowych dostępnych na rynku

Na polskim rynku dominują dwa główne rodzaje bram wjazdowych: dwuskrzydłowe (skrzydłowe) oraz przesuwne. Bramy dwuskrzydłowe charakteryzują się prostą konstrukcją, co przekłada się na łatwy montaż i niższe koszty początkowe. Ich największą zaletą jest uniwersalność – dobrze sprawdzają się na szerokich podjazdach i posesjach z dużą ilością miejsca. Wadą jest jednak konieczność wolnej przestrzeni przed bramą do otwierania skrzydeł, co może utrudniać użytkowanie na wąskich działkach lub przy intensywnym ruchu.

Bramy przesuwne zyskują coraz większą popularność dzięki oszczędności miejsca – poruszają się wzdłuż ogrodzenia i nie wymagają dodatkowego terenu z przodu. Zalety to większa odporność na wiatr, wygodna automatyzacja oraz możliwość montażu nawet na małych posesjach. Do wad należą wyższe koszty konstrukcji oraz potrzeba solidnych fundamentów pod tor jezdny. Oba typy dostępne są w wersjach manualnych i automatycznych, a materiały (stal ocynkowana, aluminium, panele 3D) wpływają zarówno na cenę, jak i trwałość.

Aktualne ceny bram wjazdowych w 2026 roku

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 3,5 x 1,5 m bez automatu: 1 209 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4 x 1,5 m bez automatu: 1 269 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4 x 1,5 m bez automatu: 2 197 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 3,5 x 1,6 m bez automatu: 2 449 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 3,5 x 1,5 m bez automatu: 3 049 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 4 x 1,31 m z automatem: 4 399 zł.

Brama przesuwna o wymiarach 4 x 1,5 m bez automatu: 5 399 zł.

Brama przesuwna o wymiarach 4 x 1,5 m z automatem: 6 749 zł.

Brama przesuwna teleskopowa o wymiarach 4 x 1,5 m bez automatu: 7 149 zł.

Brama przesuwna o wymiarach 4 x 1,49 m z automatem: 7 849 zł.

Brama przesuwna o wymiarach 4 x 1,5 m z automatem: 10 490 zł.

Brama przesuwna panelowa o szerokości 4 m: 9 144 zł.

Brama przesuwna aluminiowa: 14 293 zł.

Brama dwuskrzydłowa o szerokości 3 m z automatem: 3 500 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 150 x 300 cm bez automatu: 959 zł.

Brama dwuskrzydłowa o wymiarach 150 x 300 cm z automatem: 2 398 zł.

Brama przesuwna panelowa z prześwitem o szerokości 4 m: 9 601 zł.

Brama przesuwna aluminiowa premium: 19 545 zł.

Koszt montażu bramy wjazdowej

Koszt montażu bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości 4 metrów wynosi od 1 800 do 3 200 złotych. Montaż bramy dwuskrzydłowej jest nieco tańszy i oscyluje w granicach 1 500–3 000 złotych w zależności od wymiarów i terenu.Do ceny należy doliczyć ewentualne przygotowanie fundamentów lub instalację automatyki, co może zwiększyć wydatek o dodatkowe 400–900 złotych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze bramy wjazdowej?

Przy wyborze bramy wjazdowej kluczowe jest dopasowanie typu do wielkości posesji i podjazdu – na wąskich działkach lepiej sprawdzą się modele przesuwne, a na dużych dwuskrzydłowe. Należy zwrócić uwagę na materiał (ocynk plus malowanie proszkowe gwarantuje długą żywotność), poziom automatyzacji oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Ważne są też wymiary, szerokość wjazdu oraz możliwość dopasowania do istniejącego ogrodzenia, a także warunki gwarancji i dostępność serwisu w regionie.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Eleganckie lampy ogrodowe - inspiracje

